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Казанський: Бойко контролює найбільший завод-виробник вибухівки для "оборонки". ВIДЕО

Лідер "ОПЗЖ" Юрій Бойко фактично контролює стратегічний завод "Зоря", який виготовляє вибухівку зокрема і для оборонної промисловості.

Про це пише у фейсбуці журналіст, член української делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей завод Юрій Бойко фактично відмутив ще за Януковича, коли був міністром. Але спочатку підприємство було оформлене на його менеджерів. Тепер же сім'я Бойка вже офіційно контролюватиме найважливіше оборонне виробництво ("Зоря"- найбільший виробник вибухових речовин у країні)", - пише Казанський.

За паперами активами заводу володіє син Юрія Бойка. Казанський зазначив, що легалізуватися власником активів "Зорі" йому дозволив Антимонопольний комітет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На казенному заводі в Донецьку маса хімікатів різного типу. У разі аварії місто злетить у повітря, - експерт ЦОЗ Оперчук

"Як дивно щастить Юрію Бойку, чи не так? Його партнер Фірташ - під санкціями. Соратник по партії ОПЗЖ Медведчук - під санкціями і під арештом. А в самого Бойка все чудово. Мало того, що немає ніякого розслідування у справі про вишки, так ще й за вкрадений у держави казенний завод "Зоря" ніхто не пред'явив. Скрізь зелене світло", - пише журналіст.


Казанський: Бойко контролює найбільший завод-виробник вибухівки для оборонки 01

Автор: 

Бойко Юрій (440) завод (1022) оборона (4788) Казанський Денис (308)


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Топ коментарі
+30
Казанский: Бойко контролирует крупнейший завод-производитель взрывчатки для "оборонки" - Цензор.НЕТ 4979
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05.07.2021 18:27
+28
Це той організм,що до вишек наче ні яким боком?
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05.07.2021 18:13
+22
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!!)))
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05.07.2021 18:26
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Бойко герой Украины. (вообще пц.)
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05.07.2021 18:13 Відповісти
Це той організм,що до вишек наче ні яким боком?
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05.07.2021 18:13 Відповісти
При Порохе же это дело замяли.
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05.07.2021 19:44 Відповісти
я то пам'ятаю, але деякі гуппі вже забули.
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05.07.2021 19:50 Відповісти
Это на случай, когда порохоботы будут снова мычать, что Медведчук и Опоблок - их враги.
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05.07.2021 21:01 Відповісти
Треба перевіряти якість виробленої продукції, бо може бути біда??
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06.07.2021 07:55 Відповісти
Перший маніфест "рашизму по-українськи" - відкритий заклик до політичного ідіотизму - нам виголосив Володимир Зеленський, у тому самому епохальному президентському вітанні з Новим 2020-м. Характерно, що Україна тоді все-таки ще вибухла обуренням (дуже цікаво було бачити, як різнились українська й російська рецепції: росіяни, навіть ліберального-антипутінського стану, щиро не розуміли, що́ з цим вітанням "не так", і навіть вважали його, на контрасті з путінським, "людяним"!). Саме після того скандалу мем "какаяразніца" остаточно закріпився в українському політичному дискурсі на познаку "внутрішньої Росії". Але за минулі звідтоді півтора роки апологія ідіотизму стала в Україні повсякденням.
Звісно, через ЗМІ це відбувалося й раніше, одначе все ж сором'язливо, латентно: одна справа - політика (авжеж, це теж "політика"!) телеканалу, який поступово переводить новинну стрічку на "зарізали-зґвалтували-потопилися", і зовсім інша - офіційно декларована політика влади, де міністри весело заявляють в інтерв'ю, що книжок не читають (так було введено в норму відсутність зв'язку між освітою й соціальним ліфтом, симптом країн третього світу!), - а телеканали тоді вже відкрито хвастають, що транслюють "новини без політики (курсив мій, О.З.) про події, які насамперед хвилюють глядача (курсив мій - тобто "політика" вас, глядачу, хвилювати не повинна, хтось, хто держить камеру, вже визначив за вас коло ваших інтересів, О.З.), - кримінальна хроніка, шахрайство, скандали, нещасні випадки, несправедливість по відношенню до простих людей (курсив мій, О.З.)".
Це весь список, перечитайте його ще раз: такими хоче вас влада, що тримається на московському шоу-бізнесі. Зробити українців такими - це й є їхня політична програма. (А в Гулаг прийдуть вантажити потім - і вже інші: за умови, розуміється, якщо цим вдасться їхня частина.) - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
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05.07.2021 18:16 Відповісти
Завжди приємно читати пані Оксану. До чого ж розумна і гарна жінка!
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05.07.2021 22:30 Відповісти
Казанский: Бойко контролирует крупнейший завода-производитель взрывчатки для "оборонки" - Цензор.НЕТ 6479
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05.07.2021 18:16 Відповісти
Завскладом - Рабинович, на погрузке - Кива, главбух - Медведчук. Праздничный концерт для колектива - зеленский. Все при деле
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05.07.2021 18:18 Відповісти
Поскольку сантименты мне чужды,
Скажу без реверансов и иллюзий -
На свете просто нет такой беды,
Какой бы не заслуживали люди.
И долбаному Шапито,
Какая б его сила не ломала,
Пристало б удивляться не -
«За что нам это всё?»,
А - «Почему так мало?!».
----------
Ю. Нестеренко
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05.07.2021 18:24 Відповісти
еще воскресите Чечетова и отдайте ему производство и ремонт танков, а Царева верните и пусть занимаеться ракетным комплексом. их руководителем должен быть Пшонка а министром всех силовиков, включая оборонку мвд сбу пограничников и флот поставьте Яника.
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05.07.2021 18:24 Відповісти
https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu

https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu hochu domoy v ua @hochu_dodomu

https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu



Где Бигус?
Где пленки?
Где "белые пОльта"?

Казанский: Бойко контролирует крупнейший завод-производитель взрывчатки для "оборонки" - Цензор.НЕТ 3992
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05.07.2021 18:25 Відповісти
Казанський: Бойко контролює найбільший завод-виробник вибухівки для "оборонки" - Цензор.НЕТ 254
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05.07.2021 19:11 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!!)))
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05.07.2021 18:26 Відповісти
Триває, триває. Тому що за попередні 7 років ніхто не пригнув до відпловідальності ні за вишки, ні за підозрілий бізнес, ні за підтримку сепаратюг..
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05.07.2021 19:08 Відповісти
А за попередні 23 когось притягнули до відповідальності ??? )))
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05.07.2021 19:54 Відповісти
Як дуже треба, то притягують - Тимошенко, Луценко, наприклад.
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05.07.2021 21:31 Відповісти
І що заважає це зробити коли при Владі 3-й рік **************************** та ще й навіть "Закона вумно-антиалігархучного" прийняли?!
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05.07.2021 20:59 Відповісти
Ні що заважає,а хто!!! Ясна річ попередники !!!))))
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05.07.2021 22:53 Відповісти
Казанский: Бойко контролирует крупнейший завод-производитель взрывчатки для "оборонки" - Цензор.НЕТ 4979
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05.07.2021 18:27 Відповісти
...Зе не розуміє, що він за порадами свого оточення вже стільки ухвалив рішень, які мають ознаки особливо тяжких злочинів (узурпація влади, перевищення та зловживання службовими повноваженнями, це ще без урахування підстав вважати його причетним до корупційних злочинів), що колись за все це неминуче доведеться відповідати. Інша справа, що його тотально корумповане оточення, до того ж пов'язане з російськими спецслужбами, буде вкрай не зацікавлене у тому, щоби він дожив до суду. Бо немає людини - і все можна звалити саме на нього. Тому припускаю, воно намагатиметься, щоби він, після втрати президентського крісла, завершив життя самогубством. І щоб надійніше - двома пострілами в голову або вистрибнув з багатоповерхівки. Такі приклади в ******** українській історії, як пам'ятаємо, вже були. Але наш президент, схоже, досі не усвідомлює, кого він справді має остерігатися і чому. - https://gazeta.ua/blog/55344/u-zelenskogo-ne-bude-drugogo-terminu-prezidentstva
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05.07.2021 19:05 Відповісти
свисніть бігусу, наумовича,нацжон,друзенка та стерненка- скажіть зрадазрада, всєх свістать навєрх!!!! а нє, там про баригу ані слова...не цікаво!
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05.07.2021 18:28 Відповісти
стерненко в цьому ряді зайвий
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06.07.2021 00:09 Відповісти
80% украинской экономики в руках экс-регионалов, экс-президентов и экс-премьер-министров. И все они - на крючке у Путина.

Сколько там лет Независимости? Тридцать?.. Ага, разбежались. Ни одного. Пока вся экономика под Москвой находится, какая может быть Незалежность?!..
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05.07.2021 18:28 Відповісти
браво, талантище
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05.07.2021 18:42 Відповісти
І що цікаво, коли в 2005-ому Тимошенко почала реприватизацію награбованих підприємств, не без "любих друзів", регіонали знайшли "ключик" до Ющенка і реприватизація захлинулась на пінчуковському нікопольскому феросплавному. Одну "Криворіжсталь" тільки і встигла забрати у Ахметова і Пінчука.
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05.07.2021 21:35 Відповісти
Прохання не плутати: Бойко просто бізнесмен (виробництво вибухівки то таке), а Порох барига, який наживається на війні і ще й злісний олігарх!
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05.07.2021 18:34 Відповісти
а то шо мертвечук и бойко рашистские подкуйловники это не "то таке"? просто бизнесмэн говоришь? а вышки нефтегазовые кому продал?
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05.07.2021 18:48 Відповісти
велике прахання і до Вас...ну Ви якось вже позначайте що це сарказм)))
(якщо сарказм?)))))
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05.07.2021 19:31 Відповісти
Казалось бы, а бубочка тут не при делах, правильно зебилы?! Это при порошенко рыгофашисту подарил антимонопольный комитет единственный в Украине завод взрывчатки
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05.07.2021 18:37 Відповісти
Так он им при Пете владел, просто оформлено было на его менеджеров.
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05.07.2021 19:03 Відповісти
У зеленому королівстві усе окей !!!!!!
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05.07.2021 18:38 Відповісти
Для зеленых клоунов-пофигистов в дружбанах все вокруг (в Украине + в московии) за единым исключением: Порошенко и его сторонники...
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05.07.2021 18:39 Відповісти
Здивували. АМКУ дбає про радників фуйла, кауфмана, тігіпка, бойка.
" Голову АМКУ Ю. Терентьєва звільнили завдяки особистому втручанню президента Володимира Зеленського. Зеленський розчистив дорогу для Піщанської.

Ольга Піщанська - https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html рідна сестра Світлани Піщанської , "сусідки" Володимира Зеленського, близької подруги Олени Зеленської, з Кривого Рогу, донька його викладача, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу".
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05.07.2021 18:39 Відповісти
- Голову АМКУ звільнили завдяки особистому втручанню президента Зеленського.
- Ніяких "корочок", ніякого "телефонного права". © з передвиборчої програми Зе
- Зеленський розчистив дорогу для Піщанської. ©
- ...підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей. © з передвиборчої програми Зе
"Країна його мрії", млять!

Казанський: Бойко контролює найбільший завод-виробник вибухівки для "оборонки" - Цензор.НЕТ 1187
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05.07.2021 20:32 Відповісти
він мабуть ту "свою" програму не читав. або прочитав лише для ролика і зразу ж викинув з голови як щось непотрібне
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05.07.2021 22:34 Відповісти
прорашистские лидеры опзж контролируют итак довольно куцую и хромающую оборонную промышленность Украины? да зеля, такой фигни даже в мировой истории не найти! это всеравно что если бы какой нибудь немецкий промышленник Крупп контролировал сталинские патронные или даже танковые заводы во время 2-й мировой войны. смешно? по моему не очень! - потому что это и есть гибридная война путлера против Украины. а нынешнее кермвныцтво вместо того чтобы поставить на этих подкуйловцах жирную точку - ссутся (или имеют с этого свой гешефт)!
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05.07.2021 18:39 Відповісти
Все дуже просто - Бойко жидобільшовик і тому йому сприяють зацікавлені бені, сєні, пєті і валоді...
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05.07.2021 18:59 Відповісти
так бойко не олигарх, который сидит на стратегическом предприятии?
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05.07.2021 19:13 Відповісти
ЗеЛя лгун и подонок
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05.07.2021 19:16 Відповісти
И не удивпён совсем
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05.07.2021 19:26 Відповісти
красти потрібно багато - 2 вишки по 500 000 лямів зєлені....- і е і на заводик , та для тих хто захоче перевірити законність всього награбованого .....- ******* історія становлення України ....
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05.07.2021 19:38 Відповісти
А если завтра война( полномасштабная)? Взрывчатку будем у русских агентов покупать? А если Кремль запретит продавать... Вилами воевать будем...
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05.07.2021 19:55 Відповісти
Такое важное дело в Украине можно доверить только предателям.
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05.07.2021 20:03 Відповісти
Монополіст, політик, зрадник, але олігархом визнаний не буде )
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05.07.2021 20:13 Відповісти
А все потому, что никто не подсказал патриоту порошенко на предательство Украины, а теперь никто не говорит об этом патриоту Зе.
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05.07.2021 20:26 Відповісти
Цікаво, скільки Медведчук заніс в Офіс *********** ЗЕ, аби відновити роботу своїх заправок Glusco ?

Черговий доказ, що вся "боротьба" Зеленського з Медведчуком - це масштабна піар-акція, яка жодної шкоди куму Путіна не зробила.
Sharp`s
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05.07.2021 20:53 Відповісти
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ !!! КТО ВОЮЕТ ЗА ХЙЛА, ТОТ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ЖИЛЬЯ И БЕЗ БАБЛА !!!
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05.07.2021 21:25 Відповісти
И ПОРА ДОКАЗАТЬ,ЧТО НЕКОТОРЫЕ МЕДИА ПРОЭКТЫ СПОСОБСТВОВАЛИ РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ !!!
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05.07.2021 21:27 Відповісти
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ !!!
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05.07.2021 21:27 Відповісти
Це просто жесть... Нема слів
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05.07.2021 22:29 Відповісти
Зебилам нет разници.
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05.07.2021 22:50 Відповісти
КОРРУПЦИЯ, СЭР...
На самом высоком уровне, сэр...
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05.07.2021 23:44 Відповісти
СБУ про це теж із ЗМІ дізнається?
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05.07.2021 23:50 Відповісти
Измена уже не прячется....
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06.07.2021 00:40 Відповісти
https://anticor.info/2018/07/20/razvedka-ssha-obnaruzhyla-700-mln-kotorye-bojko-vyvez-za-granytsu/ Разведка США обнаружила $ 700 млн, которые Бойко вывез за границу - Anticor.infoAnticor.info
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06.07.2021 04:00 Відповісти
Блаблабла. Стаття за 20 Липня, 2018. Медведчук при Порошенку отримав контроль над половиною українського ринку солярки. Про це писали всі.
І що?
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06.07.2021 04:10 Відповісти
так там не только 2 вышки но и буры по три цены ,которые ,на сколько помню, так и не были доставлены .... а все началось с Северодонецка в 2004 , покровителя Лужкова ... и все ПРИСТОИЛИСЬ .... " ну как не порадеть родному человечку " - Фамусов , но это не о нас , это о рассее ......у нас много хуже !!!!!
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06.07.2021 08:16 Відповісти
во Франции такую несправедливость решил доктор Гильотен еще в 1793 , радикальное средство , сработало лет на 200 !!!
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06.07.2021 08:34 Відповісти
 
 