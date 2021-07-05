Казанський: Бойко контролює найбільший завод-виробник вибухівки для "оборонки". ВIДЕО
Лідер "ОПЗЖ" Юрій Бойко фактично контролює стратегічний завод "Зоря", який виготовляє вибухівку зокрема і для оборонної промисловості.
Про це пише у фейсбуці журналіст, член української делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей завод Юрій Бойко фактично відмутив ще за Януковича, коли був міністром. Але спочатку підприємство було оформлене на його менеджерів. Тепер же сім'я Бойка вже офіційно контролюватиме найважливіше оборонне виробництво ("Зоря"- найбільший виробник вибухових речовин у країні)", - пише Казанський.
За паперами активами заводу володіє син Юрія Бойка. Казанський зазначив, що легалізуватися власником активів "Зорі" йому дозволив Антимонопольний комітет.
"Як дивно щастить Юрію Бойку, чи не так? Його партнер Фірташ - під санкціями. Соратник по партії ОПЗЖ Медведчук - під санкціями і під арештом. А в самого Бойка все чудово. Мало того, що немає ніякого розслідування у справі про вишки, так ще й за вкрадений у держави казенний завод "Зоря" ніхто не пред'явив. Скрізь зелене світло", - пише журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звісно, через ЗМІ це відбувалося й раніше, одначе все ж сором'язливо, латентно: одна справа - політика (авжеж, це теж "політика"!) телеканалу, який поступово переводить новинну стрічку на "зарізали-зґвалтували-потопилися", і зовсім інша - офіційно декларована політика влади, де міністри весело заявляють в інтерв'ю, що книжок не читають (так було введено в норму відсутність зв'язку між освітою й соціальним ліфтом, симптом країн третього світу!), - а телеканали тоді вже відкрито хвастають, що транслюють "новини без політики (курсив мій, О.З.) про події, які насамперед хвилюють глядача (курсив мій - тобто "політика" вас, глядачу, хвилювати не повинна, хтось, хто держить камеру, вже визначив за вас коло ваших інтересів, О.З.), - кримінальна хроніка, шахрайство, скандали, нещасні випадки, несправедливість по відношенню до простих людей (курсив мій, О.З.)".
Це весь список, перечитайте його ще раз: такими хоче вас влада, що тримається на московському шоу-бізнесі. Зробити українців такими - це й є їхня політична програма. (А в Гулаг прийдуть вантажити потім - і вже інші: за умови, розуміється, якщо цим вдасться їхня частина.) - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
Скажу без реверансов и иллюзий -
На свете просто нет такой беды,
Какой бы не заслуживали люди.
И долбаному Шапито,
Какая б его сила не ломала,
Пристало б удивляться не -
«За что нам это всё?»,
А - «Почему так мало?!».
----------
Ю. Нестеренко
https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu hochu domoy v ua @hochu_dodomu
https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu
Где Бигус?
Где пленки?
Где "белые пОльта"?
Сколько там лет Независимости? Тридцать?.. Ага, разбежались. Ни одного. Пока вся экономика под Москвой находится, какая может быть Незалежность?!..
(якщо сарказм?)))))
" Голову АМКУ Ю. Терентьєва звільнили завдяки особистому втручанню президента Володимира Зеленського. Зеленський розчистив дорогу для Піщанської.
Ольга Піщанська - https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html рідна сестра Світлани Піщанської , "сусідки" Володимира Зеленського, близької подруги Олени Зеленської, з Кривого Рогу, донька його викладача, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу".
- Ніяких "корочок", ніякого "телефонного права". © з передвиборчої програми Зе
- Зеленський розчистив дорогу для Піщанської. ©
- ...підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей. © з передвиборчої програми Зе
"Країна його мрії", млять!
Черговий доказ, що вся "боротьба" Зеленського з Медведчуком - це масштабна піар-акція, яка жодної шкоди куму Путіна не зробила.
Sharp`s
На самом высоком уровне, сэр...
І що?