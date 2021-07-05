Казанський: Бойко контролює найбільший завод-виробник вибухівки для "оборонки". ВIДЕО

Лідер "ОПЗЖ" Юрій Бойко фактично контролює стратегічний завод "Зоря", який виготовляє вибухівку зокрема і для оборонної промисловості.

Про це пише у фейсбуці журналіст, член української делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей завод Юрій Бойко фактично відмутив ще за Януковича, коли був міністром. Але спочатку підприємство було оформлене на його менеджерів. Тепер же сім'я Бойка вже офіційно контролюватиме найважливіше оборонне виробництво ("Зоря"- найбільший виробник вибухових речовин у країні)", - пише Казанський.

За паперами активами заводу володіє син Юрія Бойка. Казанський зазначив, що легалізуватися власником активів "Зорі" йому дозволив Антимонопольний комітет.

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"Як дивно щастить Юрію Бойку, чи не так? Його партнер Фірташ - під санкціями. Соратник по партії ОПЗЖ Медведчук - під санкціями і під арештом. А в самого Бойка все чудово. Мало того, що немає ніякого розслідування у справі про вишки, так ще й за вкрадений у держави казенний завод "Зоря" ніхто не пред'явив. Скрізь зелене світло", - пише журналіст.



