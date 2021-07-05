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Новости
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Бывшего члена "Східного корпуса" Ширяева задержали в центре Харькова, - СМИ

Бывшего члена

В центре Харькова 5 июля задержали бывшего члена организации "Східний корпус", а ныне сторонника "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Ширяева.

Информацию об этом Суспільному подтвердил глава Нацполиции Харьковщины Андрей Рубель, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, задержание проводили сотрудники управления уголовного розыска. В чем подозревают Ширяева и о каком деле идет речь, Рубель не уточнил.

В соцсетях сообщают, что задержание прошло на улице Сумской.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Куратором организации депутата ОПЗЖ Кивы стал подозреваемый в рейдерстве ветеран Ширяев

По данным издания, утром 30 июня неизвестный выстрелил в 31-летнего представителя "Национального корпуса" Артема Мошенского на улице Родниковой. Пострадавшего госпитализировали с ранением шеи в тяжелом состоянии. В полиции расценивают стрельбу как покушение на убийство.

Один из лидеров "Нацкорпуса" Максим Жорин связывает нападение с бывшим членом организации "Східний корпус" Олегом Ширяевым. Сам Ширяев заявил о непричастности к преступлению: "Официально заявляю, что никакого отношения к этому происшествию не имею".

Автор: 

задержание (6678) Ширяев Олег (23) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+12
Вот это карьера от Східного Корпуса до ОПЗЖ,я херею…
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05.07.2021 22:27
+7
Обычный бандос с разными Kивами.
https://censor.net/ru/comments/locate/3275259/01921441-5670-7022-b16d-1749a936c059
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05.07.2021 23:03
+5
так багато в кого так відбулося - он Ківа , наприклад ...
прикольні в нас нацики ..))
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05.07.2021 22:36
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05.07.2021 22:06 Ответить
Вот это карьера от Східного Корпуса до ОПЗЖ,я херею…
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05.07.2021 22:27 Ответить
так багато в кого так відбулося - он Ківа , наприклад ...
прикольні в нас нацики ..))
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05.07.2021 22:36 Ответить
Обычный бандос с разными ксивами.
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05.07.2021 22:46 Ответить
Обычный бандос с разными Kивами.
https://censor.net/ru/comments/locate/3275259/01921441-5670-7022-b16d-1749a936c059
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05.07.2021 23:03 Ответить
Колишнього члена "східного корпусу" Ширяєва затримали в центрі Харкова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4917
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05.07.2021 23:21 Ответить
Ширяєв, ну що можна хотіти від пристосуванця кацапа ширяєва
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05.07.2021 23:28 Ответить
Бывший член "Східного корпуса" предположительно стрелял в члена "Национального корпуса".

Украинец во время застолья зарезал соотечественника в Польше предположительно из-за спора чей Крым.
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05.07.2021 23:58 Ответить
Опожоповский Кивасос
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06.07.2021 00:03 Ответить
...да, уж... метаморфозы нашего времени продолжаются...
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06.07.2021 09:34 Ответить
 
 