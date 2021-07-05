Бывшего члена "Східного корпуса" Ширяева задержали в центре Харькова, - СМИ

В центре Харькова 5 июля задержали бывшего члена организации "Східний корпус", а ныне сторонника "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Ширяева.

Информацию об этом Суспільному подтвердил глава Нацполиции Харьковщины Андрей Рубель, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, задержание проводили сотрудники управления уголовного розыска. В чем подозревают Ширяева и о каком деле идет речь, Рубель не уточнил.

В соцсетях сообщают, что задержание прошло на улице Сумской.

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По данным издания, утром 30 июня неизвестный выстрелил в 31-летнего представителя "Национального корпуса" Артема Мошенского на улице Родниковой. Пострадавшего госпитализировали с ранением шеи в тяжелом состоянии. В полиции расценивают стрельбу как покушение на убийство.

Один из лидеров "Нацкорпуса" Максим Жорин связывает нападение с бывшим членом организации "Східний корпус" Олегом Ширяевым. Сам Ширяев заявил о непричастности к преступлению: "Официально заявляю, что никакого отношения к этому происшествию не имею".