Бывшего члена "Східного корпуса" Ширяева задержали в центре Харькова, - СМИ
В центре Харькова 5 июля задержали бывшего члена организации "Східний корпус", а ныне сторонника "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Ширяева.
Информацию об этом Суспільному подтвердил глава Нацполиции Харьковщины Андрей Рубель, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, задержание проводили сотрудники управления уголовного розыска. В чем подозревают Ширяева и о каком деле идет речь, Рубель не уточнил.
В соцсетях сообщают, что задержание прошло на улице Сумской.
По данным издания, утром 30 июня неизвестный выстрелил в 31-летнего представителя "Национального корпуса" Артема Мошенского на улице Родниковой. Пострадавшего госпитализировали с ранением шеи в тяжелом состоянии. В полиции расценивают стрельбу как покушение на убийство.
Один из лидеров "Нацкорпуса" Максим Жорин связывает нападение с бывшим членом организации "Східний корпус" Олегом Ширяевым. Сам Ширяев заявил о непричастности к преступлению: "Официально заявляю, что никакого отношения к этому происшествию не имею".
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прикольні в нас нацики ..))
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