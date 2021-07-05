Колишнього члена "Східного корпусу" Ширяєва затримали в центрі Харкова, - ЗМІ

У центрі Харкова 5 липня затримали колишнього члена організації "Східний корпус", а нині прихильника "Опозиційної платформи - За життя" Олега Ширяєва.

Інформацію про це Суспільному підтвердив очільник Нацполіції Харківщини Андрій Рубель, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, затримання проводили співробітники управління карного розшуку. У чому підозрюють Ширяєва і про яку справу йдеться, Рубель не уточнив.

У соцмережах повідомляють, що затримання відбулося на вулиці Сумській.

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За даними видання, вранці 30 червня невідомий вистрілив у 31-річного представника "Національного корпусу" Артема Мошенського на вулиці Джерельній. Постраждалого госпіталізували з пораненням шиї у важкому стані. У поліції розцінюють стрілянину як замах на вбивство.

Один із лідерів "Нацкорпусу" Максим Жорін пов'язує напад з колишнім членом організації "Східний корпус" Олегом Ширяєвим. Сам Ширяєв заявив про непричетність до злочину: "Офіційно заявляю, що жодного стосунку до цієї події не маю".