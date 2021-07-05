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Колишнього члена "Східного корпусу" Ширяєва затримали в центрі Харкова, - ЗМІ

Колишнього члена

У центрі Харкова 5 липня затримали колишнього члена організації "Східний корпус", а нині прихильника "Опозиційної платформи - За життя" Олега Ширяєва.

Інформацію про це Суспільному підтвердив очільник Нацполіції Харківщини Андрій Рубель, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, затримання проводили співробітники управління карного розшуку. У чому підозрюють Ширяєва і про яку справу йдеться, Рубель не уточнив.

У соцмережах повідомляють, що затримання відбулося на вулиці Сумській.

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За даними видання, вранці 30 червня невідомий вистрілив у 31-річного представника "Національного корпусу" Артема Мошенського на вулиці Джерельній. Постраждалого госпіталізували з пораненням шиї у важкому стані. У поліції розцінюють стрілянину як замах на вбивство.

Один із лідерів "Нацкорпусу" Максим Жорін пов'язує напад з колишнім членом організації "Східний корпус" Олегом Ширяєвим. Сам Ширяєв заявив про непричетність до злочину: "Офіційно заявляю, що жодного стосунку до цієї події не маю".

Автор: 

затримання (4342) Ширяєв (19) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+12
Вот это карьера от Східного Корпуса до ОПЗЖ,я херею…
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05.07.2021 22:27
+7
Обычный бандос с разными Kивами.
https://censor.net/ru/comments/locate/3275259/01921441-5670-7022-b16d-1749a936c059
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05.07.2021 23:03
+5
так багато в кого так відбулося - он Ківа , наприклад ...
прикольні в нас нацики ..))
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05.07.2021 22:36
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05.07.2021 22:06 Відповісти
Вот это карьера от Східного Корпуса до ОПЗЖ,я херею…
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05.07.2021 22:27 Відповісти
так багато в кого так відбулося - он Ківа , наприклад ...
прикольні в нас нацики ..))
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05.07.2021 22:36 Відповісти
Обычный бандос с разными ксивами.
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05.07.2021 22:46 Відповісти
Обычный бандос с разными Kивами.
https://censor.net/ru/comments/locate/3275259/01921441-5670-7022-b16d-1749a936c059
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05.07.2021 23:03 Відповісти
Колишнього члена "східного корпусу" Ширяєва затримали в центрі Харкова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4917
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05.07.2021 23:21 Відповісти
Ширяєв, ну що можна хотіти від пристосуванця кацапа ширяєва
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05.07.2021 23:28 Відповісти
Бывший член "Східного корпуса" предположительно стрелял в члена "Национального корпуса".

Украинец во время застолья зарезал соотечественника в Польше предположительно из-за спора чей Крым.
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05.07.2021 23:58 Відповісти
Опожоповский Кивасос
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06.07.2021 00:03 Відповісти
...да, уж... метаморфозы нашего времени продолжаются...
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06.07.2021 09:34 Відповісти
 
 