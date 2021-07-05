Мужчина утонул в озере в столичном парке Партизанской славы, - ГСЧС
В Киеве в озере в парке Партизанской славы утонул мужчина.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
5 июля в 19:38 в ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от Службы 102 о том, что в озере №3 парке Партизанской славы, что в Дарницком районе столицы, утонул человек.
По прибытию, спасатели установили, что тело человека находится на расстоянии 7 м от берега. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело утонувшего было доставлено к берегу.
Как впоследствии оказалось, это мужчина 1976 года рождения. Обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранительные органы.
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