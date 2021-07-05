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Мужчина утонул в озере в столичном парке Партизанской славы, - ГСЧС

Мужчина утонул в озере в столичном парке Партизанской славы, - ГСЧС

В Киеве в озере в парке Партизанской славы утонул мужчина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

5 июля в 19:38 в ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от Службы 102 о том, что в озере №3 парке Партизанской славы, что в Дарницком районе столицы, утонул человек.

По прибытию, спасатели установили, что тело человека находится на расстоянии 7 м от берега. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело утонувшего было доставлено к берегу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из озера на Борщаговке в Киеве достали тело мужчины, - ГСЧС

Как впоследствии оказалось, это мужчина 1976 года рождения. Обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранительные органы.

Автор: 

Киев (25565) смерть (9227) ГСЧС (4977) вода (918)


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Топ комментарии
+3
либо надо быть синим
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05.07.2021 22:25
+3
подозреваю что о людях Сидора Ковпака. который похоронен на Байковом кладбищше в Киеве. он был интересный человек, на которого совки слабо влияли. к нему в леца бежали "враги народа", а когда комиссары приезжали с просьбой выдать - он отвечал "я тут командир, и я решаю кро враг народа, а кто хороший солдат, пошли на х.й отсюда"... его отправили разбираться с УПА, через неделю они мирно сидели играли в карты на опушке леса, и никто ни скем не воевал... отожвали и объявили выговор. вобщем интересный персонаж был.
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05.07.2021 22:38
+3
По пьяни можно и в луже утонуть.
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05.07.2021 23:58
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ну... что я могу сказать... Партизанам - Слава !
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05.07.2021 22:11 Ответить
Тут у меня вопрос - а о каких именно партизанах идет речь в названии парка?
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05.07.2021 22:30 Ответить
подозреваю что о людях Сидора Ковпака. который похоронен на Байковом кладбищше в Киеве. он был интересный человек, на которого совки слабо влияли. к нему в леца бежали "враги народа", а когда комиссары приезжали с просьбой выдать - он отвечал "я тут командир, и я решаю кро враг народа, а кто хороший солдат, пошли на х.й отсюда"... его отправили разбираться с УПА, через неделю они мирно сидели играли в карты на опушке леса, и никто ни скем не воевал... отожвали и объявили выговор. вобщем интересный персонаж был.
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05.07.2021 22:38 Ответить
а как он ответил бы на вопрос чей Крым?
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05.07.2021 22:59 Ответить
а мне откуда знать ? в то время когда он родился, Крым был еще российской империей, а при его жизни раза три точно сменил юрисдикцию, а кубань была украиной, с таганрогом и областью. это не ко мне вопрос. лично я - могу сказать что Крым - это Украина, либо нужно расторгнуть сделку которую совершил Хрущев - обмен Крыма на Таганрог с областью. Крым никто Украине не дарил - его поменяли область на область, по причине чистой практичности и удобства.
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05.07.2021 23:25 Ответить
Кроме Таганрога там в состав усср входили еще:
- Приднестровье;
- Ныне российская часть донбасса (не сепарская а именно российская- в виде языка тянется от нашей границы на восток вдоль р.Донца, там где сейчас разруха ибо рашка позакрывала шахты еще в начале 2000-х);
- Белгород (севернее Харькова);
- Стародубщина (этнически и исторически это составная часть ядра украинского народа и земли, со времен Руси и Гетьманщины всегда была на ведущих ролях в составе украинских государственных образований, дала нации не меньше знатных фамилий козацкой православной шляхты чем Запорожье или Полтавщина, до 1918 года считалась Неотъемлемой частью украинской исторической земли. В конце 1918 г. После наверно самых жестоких боев украинских войск УНР с большевиками, последние не только захватили Стародубщину но и как на донбасе в 2014-м вырезали проукраинское население и провели псевдореферендум на штыках, присоединив ее к советской россии. Бой за Стародубщину под Клинцами и Унечей был самой жесткой битвой войск УНР, но даже братские могилы воинов большевики сровняли с землей, и никогда не упоминали об этих боях в истории, в отличии от пресловутых распиаренных Крут..
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06.07.2021 09:04 Ответить
спасибо за исторический очерк о партизанах, все верно, в зоне действий УПА Ковпак себя чувствовал спокойно, как у своих.).
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06.07.2021 03:46 Ответить
То в честь партизанки Славы...
Помните анекдот
- Василь Иваныч, Василь Иваныч!! Там, на том берегу Анка с беляками трахается​!!
- Эх, Петька, ни хрена ты не смыслишь в бактериологической войне...
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06.07.2021 08:08 Ответить
Да как это может? У нас и утонул, да еще в озере Партизанской Славы. А может его переименовать?
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05.07.2021 22:18 Ответить
да там надо быть в коме чтобы постараться утонуть ..мда...
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05.07.2021 22:23 Ответить
либо надо быть синим
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05.07.2021 22:25 Ответить
По пьяни можно и в луже утонуть.
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05.07.2021 23:58 Ответить
Не факт что человек был пьян, сосудистый спазм - частая причина смерти при купании. Возникает после того как перегревшийся человек резко погружается в холодную воду. Именно поэтому полезно перед заныриванием помочить 30 сек.ноги тогда сосудистая система "настроится" и спазма не будет.
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06.07.2021 08:27 Ответить
По информации https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/posts/2030449243787625 dtp.kiev.ua , мужчина перевернулся на матрасе и был пьян. На берегу его ждала спутница, которая спала. Женщина узнала о смерти любимого от полиции.
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06.07.2021 10:18 Ответить
 
 