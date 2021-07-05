Чоловік потонув в озері у столичному парку Партизанської слави, - ДСНС

В Києві в озері у парку Партизанської слави потонув чоловік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

5 липня о 19:38 в ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення від Служби 102 про те, що в озері №3 парку Партизанської слави, що в Дарницькому районі столиці, потонула людина.

По прибуттю, рятувальники встановили, що тіло людини перебуває на відстані 7 м від берега. За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло потонулого було доставлено до берега.

Як згодом виявилося, це чоловік 1976 року народження. Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронні органи.

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