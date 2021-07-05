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"Охранник Медведчука" нардеп ОПЗЖ Черный стал кандидатом наук

Министерство образования и науки присвоило степень кандидата наук нардепу ОПЗЖ Виктору Черному. В его диссертации есть такие же фальсификации, как и в работе его однопартийца Ильи Кивы.

Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Данило Мокрик, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что звание кандидата наук присвоено Черному указом Минобразования от 29 июня - "Пока мы смотрели футбол".

"Напомню, что кандидатская диссертация Черного:

❗Содержит ссылки на материалы Черного с научно-практической конференции, где его не было ни физически, ни в официальном сборнике.

❗Содержит справку о практическом внедрении идей Черного с поддельной подписью.

❗Имеет того же автора в метаданных файла, что и Илья Кива (Dovgal)", - написал Мокрик.

"Виват Академия, короче", - добавил журналист.

Подробнее о диссертации Черного можно прочесть здесь.

Автор: 

кандидат (1014) наука (697) Минобразования (1737) Черный Виктор (6)


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Топ комментарии
+40
"Охранник Медведчука" нардеп ОПЗЖ Черный стал кандидатом наук - Цензор.НЕТ 6026
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05.07.2021 23:22
+28
Кузница кадров "Лесопильня". Принимаем дубов - выпускаем липу
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05.07.2021 23:20
+26
Полку ківів прибуло.
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05.07.2021 23:19
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05.07.2021 23:18 Ответить
а ведь смеялись о окадемике всея рассея, вяликом Кодиркине, на те, Украина аж трещит по швам от переполнения научных кадров и чем это кончиться, да тем что Украинские бумаги о оброзование не будет приниматься в серьёз - точка, пожалуйста в первый класс, как это с людьми некоторых Африканских стран.
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05.07.2021 23:24 Ответить
У нас положение не лучше чем в Московии или Белоруссии. Не успели мы проскочить в ЕС. Шансы у Грузии и Молдовы лучше.
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06.07.2021 08:33 Ответить
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 https://mobile.twitter.com/13Hellis_13



Боевому генералу Павловскому суд назначил залог в 400 миллионов гривен.
И"Охранник Медведчука" нардеп ОПЗЖ Черный стал кандидатом наук - Цензор.НЕТ 7288 это на 100 миллионов больше, чем суд Зеленского назначил залогом олигарху и российскому рупору в Украине Медведчуку.
Можно не задавать вопрос, с кем борется на самом деле эта власть.
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05.07.2021 23:28 Ответить
Полку ківів прибуло.
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05.07.2021 23:19 Ответить
Кива ,как и титушко - выходит в имя нарицательное...кандидат-инженер - ваабще академик...
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06.07.2021 09:53 Ответить
Академик около всяческих наук.
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06.07.2021 10:01 Ответить
Кузница кадров "Лесопильня". Принимаем дубов - выпускаем липу
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05.07.2021 23:20 Ответить
"Охранник Медведчука" нардеп ОПЗЖ Черный стал кандидатом наук - Цензор.НЕТ 6026
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05.07.2021 23:22 Ответить
*****
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05.07.2021 23:23 Ответить
Скоро будем как в азиатских больницах бывшего совка.
Все сплошь и рядом доктора и профессора, но вот аппендикс удалить некому: надо в москву лететь...
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05.07.2021 23:24 Ответить
КОРРУПЦИЯ, сэр...
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05.07.2021 23:24 Ответить
Верещук жеж проверещала, шо они ну никак не могут разглядеть эту самую коррупцию. Наверное, зеленые очки не позволяют...
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05.07.2021 23:39 Ответить
Чудеса в научном мире Куплю кандидатскую,костюм с отливом и в депутаты
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05.07.2021 23:28 Ответить
мелко плаваешь. добавь ~ХYJ грн. - академиком будешь...
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05.07.2021 23:40 Ответить
Люди с интеллектов выезжают, а с бандитским менталитетом, которые к власти пробрались, благодаря деньгам заработанным на рекете покупают себе научные степени, ну а че, у пацанов круто теперь, мода такая...кандидат наук, а не просто какой то гопник с подворотни.
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05.07.2021 23:30 Ответить
Гопффесор...
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05.07.2021 23:55 Ответить
От кого охранник защитил диссертацию?
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05.07.2021 23:31 Ответить
Ат ноуки.
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05.07.2021 23:55 Ответить
А зачем вам эта тема ?? ..
Какая вам разница ?? .
.
Это жэ на хлеб не намажэшь.
и в КРЫТО не НАКЛАДЕШЬ,,,
,
.
Главное КЛЕВЫЕ БЫЛИ СЕРРИАЛЫ !!!
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05.07.2021 23:32 Ответить
Ничего научного, - просто бизнес...
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05.07.2021 23:34 Ответить
может, пока не поздно, в охорону устроиться? а через год аккадемиком стану??? социальные лифты работают)
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05.07.2021 23:34 Ответить
Эти прокремлевские ироды и упыри используют бедную украинскую "науку" с единственной целью-харкнуть с особым наслаждением и презрением в лицо украинской общественности и всему украинскому, что еще есть в этой стране. Они хотят тем самым показать, что могут делать в этой стране все, что им хочется. Но с каждым днем растет ненависть в народе к этой сволочи и они могут не сомневаться, для них все это кончится еще гораздо хуже, чем было в 2014г.
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05.07.2021 23:36 Ответить
Ну и пенсию научную еще тоже. Не забывайте про их патологическую жадность
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06.07.2021 08:45 Ответить
А нужно было б всего пару натуральных игрушек на нашей ялынке в 14м повесить -сколько б шушеры разной сбежало б- а так -испугались,успокоились и поднялись -сплошное б б б б....
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06.07.2021 10:03 Ответить
По поводу безопасного и супер секретного чекистского "телеграма". ФСБ задержала студента во Владивостоке из-за голосовых сообщений в Telegram-канале. Это уже второе подобное дело за неделю: 2 июля суд бросил в тюрьму мужчину за голосовое сообщение в котором усмотрели "экстремизм"
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05.07.2021 23:41 Ответить
Меня поражает то , что вы граждане Украины это принимаете с молчаливого согласия
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05.07.2021 23:41 Ответить
За это проголосовало 73 % граждан
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06.07.2021 00:14 Ответить
тут ты прав, 72% из тех кто пришёл на выборы а лохы сидели отдали свою судьбу в руках идиотов, вот и не понятно, кто из них больше идиот.
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06.07.2021 00:18 Ответить
Вы абсолютно правы. И учёные тупо молчат - не тошнит их от такого пополнения ....
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06.07.2021 00:15 Ответить
Так сами учёные поднаторели на взятках со студентов.
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06.07.2021 08:31 Ответить
лох датский, почему не ходишь на митинги против краж велосипедов?
ты фуфел датский в жопу долбишся нон-стоп или через день?
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06.07.2021 10:43 Ответить
Можно подумать, кандидаты наук живут дольше.
Охранник - кандидат в жмуры вместе с хозяином.
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05.07.2021 23:43 Ответить
Они надбавку к зарплате и пенсии получают, за счёт бюджета.
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05.07.2021 23:46 Ответить
там еще за знание иностранных языков надбавка есть - по фене ботать,русский матерный и т. д.
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06.07.2021 10:05 Ответить
Расползаетс плесень по стране.
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05.07.2021 23:44 Ответить
Два ОПиЗЖенных дебила-кндидата наук равно одному доктору наук? Может, стоит их скрестить, чтобы получился черный киви?
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05.07.2021 23:50 Ответить
Сколько паразитов и все хотят жрать
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05.07.2021 23:57 Ответить
Исче адин дохдурь мауперастических наукав.
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05.07.2021 23:59 Ответить
При зелёном гебнявом скоте всё разлагаеца, все ценности обесцениваюца..ведёца политика обыдлячивания и "какаяразница", страшно..ведь именно так во все времена исчезали культуры и цивилизации..
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06.07.2021 00:10 Ответить
Эта ОПГ ОПЗЖ уже начинает утомлять
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06.07.2021 00:12 Ответить
я конечно все понимаю, но хотелось бы от журналиста подробности... иначе это пустой треп...
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06.07.2021 00:19 Ответить
Аферист от науки Шкарлет специально протаскивает в науку всякую шваль и отстой с одной извилиной , чтобы не выглядеть полным ничтожеством на фоне настоящих учёных, которых остались единицы...
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06.07.2021 00:20 Ответить
Надеюсь, кандидатом оккультных наук...
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06.07.2021 00:37 Ответить
Черговий "Шаріков" прочитав "переписку Каутського"?...
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06.07.2021 00:39 Ответить
Ну если у нас такие научные сотрудники то не удивляйтесь почему мы так живем и почему у нас что не сделают то как бы двумя левыми руками
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06.07.2021 01:11 Ответить
шкарлета на мыло!
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06.07.2021 03:33 Ответить
Век живи - век удивляйся! К власти пришла гебнявая клика, поэтому удивляться как будто бы уже и нечему. Все для них каждая ксива, это легализация, прикрытие агентурной деятельности в войне с украинцами. Главное, что получают их как-то просто, как права на вождение мопедом.
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06.07.2021 04:41 Ответить
Он еще не проффесор?
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06.07.2021 06:45 Ответить
Все меняется, и только зебил остается зебилом. Это константа
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06.07.2021 06:52 Ответить
Всі представники ОПЗЖ "вчені" і свої дисертації їм пропихує "академік" Підрахуєв, на якому немає давно де ставити клейма.
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06.07.2021 07:34 Ответить
Через те наші дипломи вважаються мусорними...
Хороші викладачі не можуть захиститись тому що захист коштує 3-15 тис у.е. в залежності від вузу і кафедри...... суму ж необхідно назбирати взятками...
Кандидатські захищаються не просто так а щоб типу писати книжки і потім відмивати доходи...
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06.07.2021 07:58 Ответить
ОПЗЖ очень богата на кандидатов криминальных наук
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06.07.2021 08:46 Ответить
ЗАЖОПА очень богата, просто очень богата. потому кивины получают научную степень, полностью обесценивая украинское образование на международном уровне.
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06.07.2021 10:23 Ответить
Це що якесь знущаня, ворогам України вчені ступені? спочатку кива тепер якийсь чорний ? Але що дивуватись коли мін. освіти очолює колишній риг.
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06.07.2021 08:48 Ответить
Мафия от науки свирепеет, впрочем как и судейская, медицинская и прочие...
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06.07.2021 09:41 Ответить
Да....такие времена....Никогда не бросайте палкой в собаку....Вы можете промахнуться и попасть в КАНДИДАТА НАУК!!!))))))))))
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06.07.2021 10:51 Ответить
ПыСы. "У всех раджей, есть что-нибудь волшебное! у раджи на севере
есть деревянный конь, который летает по воздуху! у южного раджи, жена, умеет
превращаться в птиц! все это я видел уже много раз! уходи! у скучно, мне! у
раджи на западе есть волшебная палочка,которая доставляет еду! а у меня ничего
нет!....даже степени кандидата наук нет, уходи! и вот сегодня я упустил золотую антилопу!" Р. Киплинг
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06.07.2021 11:01 Ответить
а потом такие доктора ваших детей будет лечить и учить. и не удивляейтесь почему в украине разруха.
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06.07.2021 11:18 Ответить
 
 