"Охранник Медведчука" нардеп ОПЗЖ Черный стал кандидатом наук

Министерство образования и науки присвоило степень кандидата наук нардепу ОПЗЖ Виктору Черному. В его диссертации есть такие же фальсификации, как и в работе его однопартийца Ильи Кивы.

Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Данило Мокрик, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что звание кандидата наук присвоено Черному указом Минобразования от 29 июня - "Пока мы смотрели футбол".

"Напомню, что кандидатская диссертация Черного:

❗Содержит ссылки на материалы Черного с научно-практической конференции, где его не было ни физически, ни в официальном сборнике.

❗Содержит справку о практическом внедрении идей Черного с поддельной подписью.

❗Имеет того же автора в метаданных файла, что и Илья Кива (Dovgal)", - написал Мокрик.

"Виват Академия, короче", - добавил журналист.

Подробнее о диссертации Черного можно прочесть здесь.