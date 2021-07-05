"Охранник Медведчука" нардеп ОПЗЖ Черный стал кандидатом наук
Министерство образования и науки присвоило степень кандидата наук нардепу ОПЗЖ Виктору Черному. В его диссертации есть такие же фальсификации, как и в работе его однопартийца Ильи Кивы.
Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Данило Мокрик, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что звание кандидата наук присвоено Черному указом Минобразования от 29 июня - "Пока мы смотрели футбол".
"Напомню, что кандидатская диссертация Черного:
❗Содержит ссылки на материалы Черного с научно-практической конференции, где его не было ни физически, ни в официальном сборнике.
❗Содержит справку о практическом внедрении идей Черного с поддельной подписью.
❗Имеет того же автора в метаданных файла, что и Илья Кива (Dovgal)", - написал Мокрик.
"Виват Академия, короче", - добавил журналист.
Подробнее о диссертации Черного можно прочесть здесь.
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Боевому генералу Павловскому суд назначил залог в 400 миллионов гривен.
И это на 100 миллионов больше, чем суд Зеленского назначил залогом олигарху и российскому рупору в Украине Медведчуку.
Можно не задавать вопрос, с кем борется на самом деле эта власть.
Все сплошь и рядом доктора и профессора, но вот аппендикс удалить некому: надо в москву лететь...
Какая вам разница ?? .
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Это жэ на хлеб не намажэшь.
и в КРЫТО не НАКЛАДЕШЬ,,,
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Главное КЛЕВЫЕ БЫЛИ СЕРРИАЛЫ !!!
ты фуфел датский в жопу долбишся нон-стоп или через день?
Охранник - кандидат в жмуры вместе с хозяином.
Хороші викладачі не можуть захиститись тому що захист коштує 3-15 тис у.е. в залежності від вузу і кафедри...... суму ж необхідно назбирати взятками...
Кандидатські захищаються не просто так а щоб типу писати книжки і потім відмивати доходи...
есть деревянный конь, который летает по воздуху! у южного раджи, жена, умеет
превращаться в птиц! все это я видел уже много раз! уходи! у скучно, мне! у
раджи на западе есть волшебная палочка,которая доставляет еду! а у меня ничего
нет!....даже степени кандидата наук нет, уходи! и вот сегодня я упустил золотую антилопу!" Р. Киплинг