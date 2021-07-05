"Охоронець Медведчука" нардеп ОПЗЖ Чорний став кандидатом наук
Міністерство освіти і науки визначило ступінь кандидата наук нардепу ОПЗЖ Віктору Чорному. У його дисертації є такі ж фальсифікації, як і в роботі його однопартійця Іллі Киви.
Про це повідомив у фейсбуці журналіст Данило Мокрик, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що звання кандидата наук присвоєно Чорному указом Міносвіти від 29 червня
- "Поки ми дивилися футбол".
"Нагадаю, що кандидатська дисертація Чорного:
❗Містить посилання на матеріали Чорного з науково-практичної конференції, де його не було ні фізично, ні в офіційному збірнику.
❗Містить довідку про практичне впровадження ідей Чорного з підробленим підписом.
❗Має того ж автора в метаданих файлу, що й Ілля Кива (Dovgal).
Віват Академія, коротше", - додав журналіст.
Детальніше про дисертацію Чорного можна прочитати тут.
Будь ласка, зачекайте...
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Боевому генералу Павловскому суд назначил залог в 400 миллионов гривен.
И это на 100 миллионов больше, чем суд Зеленского назначил залогом олигарху и российскому рупору в Украине Медведчуку.
Можно не задавать вопрос, с кем борется на самом деле эта власть.
Все сплошь и рядом доктора и профессора, но вот аппендикс удалить некому: надо в москву лететь...
Какая вам разница ?? .
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Это жэ на хлеб не намажэшь.
и в КРЫТО не НАКЛАДЕШЬ,,,
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Главное КЛЕВЫЕ БЫЛИ СЕРРИАЛЫ !!!
ты фуфел датский в жопу долбишся нон-стоп или через день?
Охранник - кандидат в жмуры вместе с хозяином.
Хороші викладачі не можуть захиститись тому що захист коштує 3-15 тис у.е. в залежності від вузу і кафедри...... суму ж необхідно назбирати взятками...
Кандидатські захищаються не просто так а щоб типу писати книжки і потім відмивати доходи...
есть деревянный конь, который летает по воздуху! у южного раджи, жена, умеет
превращаться в птиц! все это я видел уже много раз! уходи! у скучно, мне! у
раджи на западе есть волшебная палочка,которая доставляет еду! а у меня ничего
нет!....даже степени кандидата наук нет, уходи! и вот сегодня я упустил золотую антилопу!" Р. Киплинг