"Охоронець Медведчука" нардеп ОПЗЖ Чорний став кандидатом наук

Міністерство освіти і науки визначило ступінь кандидата наук нардепу ОПЗЖ Віктору Чорному. У його дисертації є такі ж фальсифікації, як і в роботі його однопартійця Іллі Киви.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Данило Мокрик, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що звання кандидата наук присвоєно Чорному указом Міносвіти від 29 червня

- "Поки ми дивилися футбол".

"Нагадаю, що кандидатська дисертація Чорного:

❗Містить посилання на матеріали Чорного з науково-практичної конференції, де його не було ні фізично, ні в офіційному збірнику.

❗Містить довідку про практичне впровадження ідей Чорного з підробленим підписом.

❗Має того ж автора в метаданих файлу, що й Ілля Кива (Dovgal).

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Віват Академія, коротше", - додав журналіст.

Детальніше про дисертацію Чорного можна прочитати тут.