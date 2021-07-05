Беспилотник с контрабандными сигаретами выявлен на границе в Польшей, - ГПСУ. ФОТО
Пограничники блокировали контрабанду сигарет в Польшу, которую пытались осуществить при помощи дрона.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Полет дрона военнослужащих отдела пограничной службы "Ривне" Луцкого отряда зафиксировали ночью. В ходе установления места его взлета пограничники нашли сам аппарат, возле которого находился пакет с сигаретами.
Летательный аппарат и 150 пачек сигарет без акцизных марок пограничники передали сотрудникам Нацполиции.
Как отметили в ГПСУ, в последенее время растет использование дронов-курьеров для доставки контрабанды через границу в страны ЕС.
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1.Бабло.
2. Адреналин.
3.Бабло.
Всем этим ГУР их может обеспечить
Не знаю навіщо в Європу це гімно пхають, хіба що для наших. На завод приїжджають поляки, німці, румуни, чехи. Майже ніхто не курить, румуни роботяги трохи курять, і то тоненькі.