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Новости Силовики
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Беспилотник с контрабандными сигаретами выявлен на границе в Польшей, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники блокировали контрабанду сигарет в Польшу, которую пытались осуществить при помощи дрона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Беспилотник с контрабандными сигаретами выявлен на границе в Польшей, - ГПСУ 01

Полет дрона военнослужащих отдела пограничной службы "Ривне" Луцкого отряда зафиксировали ночью. В ходе установления места его взлета пограничники нашли сам аппарат, возле которого находился пакет с сигаретами.

Летательный аппарат и 150 пачек сигарет без акцизных марок пограничники передали сотрудникам Нацполиции.

Беспилотник с контрабандными сигаретами выявлен на границе в Польшей, - ГПСУ 02

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Беспилотник с контрабандными сигаретами выявлен на границе в Польшей, - ГПСУ 03

Как отметили в ГПСУ, в последенее время растет использование дронов-курьеров для доставки контрабанды через границу в страны ЕС.

Автор: 

беспилотник (3626) Госпогранслужба (6455) контрабанда (2409) правоохранительные органы (2970) сигареты (867) силовики (2799)


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Топ комментарии
+4
Водолазы, кустарные подводные лодки, дельтапланы, беспилотники......не пора взять контрабандистов на службу в спецназ ГУР?
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05.07.2021 23:33
+3
Це смішно. Ловлять цих "контрабандистів", котрі намагаються заробити трохи грошенят, а в цій самий час ті самі погранці організують цілі каравани с цигарками через кордон.
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05.07.2021 23:45
+3
За каждого убитого кацапа премию $50000. Думаю нормальная мотивация.
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06.07.2021 00:34
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Байрактары в помощь...
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05.07.2021 23:31 Ответить
Катапульты еще не использовали
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06.07.2021 08:23 Ответить
Водолазы, кустарные подводные лодки, дельтапланы, беспилотники......не пора взять контрабандистов на службу в спецназ ГУР?
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05.07.2021 23:33 Ответить
Тут-особиста мотивація...А там-хз що...
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05.07.2021 23:44 Ответить
У нормального контрабандиста всего 3 мотивации...
1.Бабло.
2. Адреналин.
3.Бабло.
Всем этим ГУР их может обеспечить
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05.07.2021 23:50 Ответить
За каждого убитого кацапа премию $50000. Думаю нормальная мотивация.
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06.07.2021 00:34 Ответить
Там мотивация еще лучше - либо ты пристрелишь, либо тебя
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06.07.2021 09:26 Ответить
Ну как хз-що - ты национальный герой! Этого никакое бабло не заменит
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06.07.2021 18:47 Ответить
в моем городе в каждом ларьке контрабанда продается в открытую, а тут дрон с двумя блоками. ахахах
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05.07.2021 23:38 Ответить
Просто пограничники не любят когда гешефт идет мимо ихних карманов. Настоящие контрабандисты возят фурами через КПП по звонку с Киева а не лазят через забор с блоком сигарет
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06.07.2021 00:36 Ответить
Абсолютно в кожному місті. В Ів.Фр. контрафактники тусуються біля ж.д. вокзалу і ходять по ринках.Найшли спосіб: продають поштучно, тютюн, папір, фільтри, машинки для скрутки. Якість низька, ціна трохи нижча магазинної, навіть вуйки, що звикли до Пріми без фільтру, не мають охоти це курити.
Не знаю навіщо в Європу це гімно пхають, хіба що для наших. На завод приїжджають поляки, німці, румуни, чехи. Майже ніхто не курить, румуни роботяги трохи курять, і то тоненькі.
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06.07.2021 08:44 Ответить
Це смішно. Ловлять цих "контрабандистів", котрі намагаються заробити трохи грошенят, а в цій самий час ті самі погранці організують цілі каравани с цигарками через кордон.
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05.07.2021 23:45 Ответить
В Варшаві, чого раніше не було, цигани біля ринку пропонували мені сигарети. Власне, всім пропонували. Звичайно, контрабандні, не з магазину ж. Поліція це явно ігнорує, очевидно вважаючи, що якщо ці особи - це людське дно, то нехай це дно хоча б так щось заробляє на себе.
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06.07.2021 01:53 Ответить
Тобто мільярди пачок цигарок реалізуються циганами?) Польскі владні структури задіяні в цьому на 200%, і хтось має якійсь гешефт з цього. І звісно ж все не зупиняється на Польщі, цей потік іде далі в Німеччину.
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06.07.2021 02:37 Ответить
Нічого не можу сказати,я не слідчий. Проте не бачив, щоб хтось кидався на ці цигарки.
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06.07.2021 03:11 Ответить
 
 