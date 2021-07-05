Венгрия открыла на границе пункты вакцинации для жителей Закарпатья

Венгрия открыла пункты вакцинации для иностранцев, проживающих на приграничной территории в соседних странах, в т.ч. для жителей Закарпатья.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, граждане, которые проживают на Закарпатье, могут пройти вакцинацию в определенных пунктах пересечения границы и пунктах вакцинации пограничных больниц, куда их доставляют от границы на специально выделенных автобусах.

"Закарпатцы могут въехать в Венгрию для вакцинации в пунктах пересечения границы, определенных министром внутренних дел: железнодорожный пограничный переход Захонь, пункт пропуска "Косино-Барабаш", пункт пропуска "Дзвинкове-Лонья", - говорится в сообщении.

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Закарпатцев планируют прививать вакциной Janssen от Johnson&Johnson.