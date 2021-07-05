Венгрия открыла на границе пункты вакцинации для жителей Закарпатья
Венгрия открыла пункты вакцинации для иностранцев, проживающих на приграничной территории в соседних странах, в т.ч. для жителей Закарпатья.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Так, граждане, которые проживают на Закарпатье, могут пройти вакцинацию в определенных пунктах пересечения границы и пунктах вакцинации пограничных больниц, куда их доставляют от границы на специально выделенных автобусах.
"Закарпатцы могут въехать в Венгрию для вакцинации в пунктах пересечения границы, определенных министром внутренних дел: железнодорожный пограничный переход Захонь, пункт пропуска "Косино-Барабаш", пункт пропуска "Дзвинкове-Лонья", - говорится в сообщении.
Закарпатцев планируют прививать вакциной Janssen от Johnson&Johnson.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не ясно тільки для чого ми обираємо владу . Яка її функція ? Розкрадати наші гроші з бюджету ?
Кстати, только наивный лошара может полагать, что мадяры и ляхи дают рабочие места и вакцинируют из-за своей сверхразвитости и сверхдоброжелательности. Это чистой воды бред. С присоединением к ЕС, пересичные мадяры и ляхи массово побежали по австриям, германиям, англиям, норвегиям, работать за нормальные деньги, а нехватку чернорабочих за низкую зп, польша и хунгрия решают за счет зебилов 73%.
А по факту можливо приїдеш на вакцинацію, витратиш час і кошти, а там сеча типу "Спутник У" )) І вакцинували, і не своїх, і гроші зекономили, і рейтинги собі підняли і в Україні, і москалям лизнули. ))))