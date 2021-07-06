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Угорщина відкрила на кордоні пункти вакцинації для жителів Закарпаття

Угорщина відкрила на кордоні пункти вакцинації для жителів Закарпаття

Угорщина відкрила пункти вакцинації для іноземців, які проживають на прикордонній території в сусідніх країнах, зокрема для жителів Закарпаття.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, громадяни, які проживають на Закарпатті, можуть пройти вакцинацію в певних пунктах перетину кордону та пунктах вакцинації прикордонних лікарень, куди їх доставляють від кордону на спеціально виділених автобусах.

"Закарпатці можуть в'їхати в Угорщину для вакцинації в пунктах перетину кордону, визначених міністром внутрішніх справ: залізничний прикордонний перехід Захонь, пункт пропуску "Косино-Барабаш", пункт пропуску "Дзвінкове-Лонья", - сказано в повідомленні.

Закарпатців планують щепити вакциною Janssen від Johnson&Johnson.

Читайте також: Угорщина безкоштовно вакцинуватиме проти коронавірусу мешканців Закарпаття

Автор: 

вакцина (4419) Угорщина (2285) коронавірус (19923) Закарпатська область (2050)


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Топ коментарі
+5
И снова у люмпенов виновата Украина! А то что 73% граждан страны - идиоты, виновата тоже Украина?!! Или Украина вам должна дать работу, зарплату $4000, немецкие автобаны и швейцарскую медицину, а вы будете голосовать по-приколу?!! В полном провале вакцинации в Украине виновник один - тупоголовый люмпен 73%, который избрал шута управлять страной! Два года назад выбрав профессионала, проблемы с нормальной вакциной не было бы совсем - сербия яркое тому подтверждение.
Кстати, только наивный лошара может полагать, что мадяры и ляхи дают рабочие места и вакцинируют из-за своей сверхразвитости и сверхдоброжелательности. Это чистой воды бред. С присоединением к ЕС, пересичные мадяры и ляхи массово побежали по австриям, германиям, англиям, норвегиям, работать за нормальные деньги, а нехватку чернорабочих за низкую зп, польша и хунгрия решают за счет зебилов 73%.
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06.07.2021 07:14
+4
Вот чутье у меня (а оно меня никогда не подводило) что пройдет совсем немного времени и за эту т.з. поголовную вакцинацию полетят головы по всему Миру и мало не покажется никому !!!
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06.07.2021 00:16
+2
100%!
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06.07.2021 08:33
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Вот чутье у меня (а оно меня никогда не подводило) что пройдет совсем немного времени и за эту т.з. поголовную вакцинацию полетят головы по всему Миру и мало не покажется никому !!!
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06.07.2021 00:16 Відповісти
На Барабаш и Лоьня наши погранцы не пускают под предлогом зависшей базы данных. Местные сми жужат))
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06.07.2021 00:26 Відповісти
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2684425
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06.07.2021 01:06 Відповісти
https://1-tv.com.ua/ukrnet/skarhy-na-zakarpatskomu-kordoni-ukrainski-prykordonnyky-ne-propuskaiut-bazhaiuchykh-vaktsynuvatysia-na-uhorskykh-kpp/
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06.07.2021 01:08 Відповісти
Поляки нас вакцинують , угорці . Вони ж і відкривають робочі місця , дають можливість українцям заробити . Вся надія в українця , на уряди інших країн .
Не ясно тільки для чого ми обираємо владу . Яка її функція ? Розкрадати наші гроші з бюджету ?
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06.07.2021 06:46 Відповісти
И снова у люмпенов виновата Украина! А то что 73% граждан страны - идиоты, виновата тоже Украина?!! Или Украина вам должна дать работу, зарплату $4000, немецкие автобаны и швейцарскую медицину, а вы будете голосовать по-приколу?!! В полном провале вакцинации в Украине виновник один - тупоголовый люмпен 73%, который избрал шута управлять страной! Два года назад выбрав профессионала, проблемы с нормальной вакциной не было бы совсем - сербия яркое тому подтверждение.
Кстати, только наивный лошара может полагать, что мадяры и ляхи дают рабочие места и вакцинируют из-за своей сверхразвитости и сверхдоброжелательности. Это чистой воды бред. С присоединением к ЕС, пересичные мадяры и ляхи массово побежали по австриям, германиям, англиям, норвегиям, работать за нормальные деньги, а нехватку чернорабочих за низкую зп, польша и хунгрия решают за счет зебилов 73%.
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06.07.2021 07:14 Відповісти
100%!
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06.07.2021 08:33 Відповісти
В Угорщині на 04.07. вакциновано 52% населення.
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06.07.2021 07:25 Відповісти
Ну так Орбану куплений у свого дружка ***** "Спутник V" треба ж десь утилізувати - готовтесь закарпатці!!!
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06.07.2021 08:08 Відповісти
"Закарпатцев планируют прививать вакциной Janssen от Johnson&Johnson.Источник: https://censor.net/ru/n3275275"
А по факту можливо приїдеш на вакцинацію, витратиш час і кошти, а там сеча типу "Спутник У" )) І вакцинували, і не своїх, і гроші зекономили, і рейтинги собі підняли і в Україні, і москалям лизнули. ))))
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06.07.2021 09:54 Відповісти
 
 