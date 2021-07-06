Угорщина відкрила на кордоні пункти вакцинації для жителів Закарпаття

Угорщина відкрила пункти вакцинації для іноземців, які проживають на прикордонній території в сусідніх країнах, зокрема для жителів Закарпаття.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, громадяни, які проживають на Закарпатті, можуть пройти вакцинацію в певних пунктах перетину кордону та пунктах вакцинації прикордонних лікарень, куди їх доставляють від кордону на спеціально виділених автобусах.

"Закарпатці можуть в'їхати в Угорщину для вакцинації в пунктах перетину кордону, визначених міністром внутрішніх справ: залізничний прикордонний перехід Захонь, пункт пропуску "Косино-Барабаш", пункт пропуску "Дзвінкове-Лонья", - сказано в повідомленні.

Закарпатців планують щепити вакциною Janssen від Johnson&Johnson.

Читайте також: Угорщина безкоштовно вакцинуватиме проти коронавірусу мешканців Закарпаття