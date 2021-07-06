Угорщина відкрила на кордоні пункти вакцинації для жителів Закарпаття
Угорщина відкрила пункти вакцинації для іноземців, які проживають на прикордонній території в сусідніх країнах, зокрема для жителів Закарпаття.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Так, громадяни, які проживають на Закарпатті, можуть пройти вакцинацію в певних пунктах перетину кордону та пунктах вакцинації прикордонних лікарень, куди їх доставляють від кордону на спеціально виділених автобусах.
"Закарпатці можуть в'їхати в Угорщину для вакцинації в пунктах перетину кордону, визначених міністром внутрішніх справ: залізничний прикордонний перехід Захонь, пункт пропуску "Косино-Барабаш", пункт пропуску "Дзвінкове-Лонья", - сказано в повідомленні.
Закарпатців планують щепити вакциною Janssen від Johnson&Johnson.
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Не ясно тільки для чого ми обираємо владу . Яка її функція ? Розкрадати наші гроші з бюджету ?
Кстати, только наивный лошара может полагать, что мадяры и ляхи дают рабочие места и вакцинируют из-за своей сверхразвитости и сверхдоброжелательности. Это чистой воды бред. С присоединением к ЕС, пересичные мадяры и ляхи массово побежали по австриям, германиям, англиям, норвегиям, работать за нормальные деньги, а нехватку чернорабочих за низкую зп, польша и хунгрия решают за счет зебилов 73%.
А по факту можливо приїдеш на вакцинацію, витратиш час і кошти, а там сеча типу "Спутник У" )) І вакцинували, і не своїх, і гроші зекономили, і рейтинги собі підняли і в Україні, і москалям лизнули. ))))