Мониторинговая миссия ПАСЕ начала работу в Украине

В Украине 5-7 июля начала работу мониторинговая миссия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Она проверит выполнение Украиной обязательств, взятые на себя при вступлении в Совет Европы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук постоянной делегации ВР в ПАСЕ.

В составе миссии находятся два депутата - члена ПАСЕ: представитель Исландии Биргир Тораринссон и представитель Швейцарии Альфред Хэер.

В Украине будут мониториться такие вопросы: последние политические события, реформа судебной власти, борьба с коррупцией, местные выборы, избирательная реформа и децентрализация, медиа-среду, нацменьшинства и языковая политика.

По результатам визита будет составлена доклад, для этого мониторинговая миссия встретится с представителями Верховной Рады, Кабинета Министров, Офисом генпрокурора, Уполномоченным по правам человека, САП, НАБУ, ГБР, а также представителями гражданского общества.

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Мониторинг продлится до 7 июля. Итоговый отчет по результатам работы группы будет обнародован в январе 2022 года.