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Мониторинговая миссия ПАСЕ начала работу в Украине

Мониторинговая миссия ПАСЕ начала работу в Украине

В Украине 5-7 июля начала работу мониторинговая миссия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Она проверит выполнение Украиной обязательств, взятые на себя при вступлении в Совет Европы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук постоянной делегации ВР в ПАСЕ.

В составе миссии находятся два депутата - члена ПАСЕ: представитель Исландии Биргир Тораринссон и представитель Швейцарии Альфред Хэер.

В Украине будут мониториться такие вопросы: последние политические события, реформа судебной власти, борьба с коррупцией, местные выборы, избирательная реформа и децентрализация, медиа-среду, нацменьшинства и языковая политика.

По результатам визита будет составлена доклад, для этого мониторинговая миссия встретится с представителями Верховной Рады, Кабинета Министров, Офисом генпрокурора, Уполномоченным по правам человека, САП, НАБУ, ГБР, а также представителями гражданского общества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ приняла резолюцию по Крыму: требует от РФ пустить правозащитников, прекратить репрессии и оккупацию

Мониторинг продлится до 7 июля. Итоговый отчет по результатам работы группы будет обнародован в январе 2022 года.

Автор: 

мониторинг (184) ПАСЕ (1667) Совет Европы (700)


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Россию которую обратно приняли в ПАСЕ забыв про свои условия, ПАСЕ не хочет проверить? Или ПАСЕ как и ОБСЕ только лезут к тем кто не бьет в рыло с носака? В украинском Крыму и на Донбассе тоже проверят?
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06.07.2021 01:41 Ответить
На буя эти бесполезные петушары, что только кукарекать могут?
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06.07.2021 03:27 Ответить
Пасє - внє палітікі і гаспрома!🤣
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06.07.2021 07:13 Ответить
Дармоїди, головне щоб внески вчасно платили і можна людей вбивати.
Все шобло на передову відправити нехай зарплату відробляють.
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06.07.2021 10:37 Ответить
 
 