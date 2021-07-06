Моніторингова місія ПАРЄ розпочала роботу в Україні

В Україні 5-7 липня розпочала роботу моніторингова місія Парламентської Асамблеї Ради Європи. Вона перевірить виконання Україною зобов'язань, взятих на себе під час вступу до Ради Європи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуку постійної делегації ВР у ПАРЄ.

У складі місії перебуває два депутати - члени ПАРЄ: представник Ісландії Біргір Торарінссон і представник Швейцарії Альфред Хеєр.

В Україні моніторитимуть такі питання: останні політичні події, реформа судової влади, боротьба з корупцією, місцеві вибори, виборча реформа і децентралізація, медіасередовище, нацменшини та мовна політика.

За результатами візиту буде складено доповідь, для цього моніторингова місія зустрінеться з представниками Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Офісом Генпрокурора, Уповноваженим з прав людини, САП, НАБУ, ДБР, а також представниками громадянського суспільства.

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Моніторинг триватиме до 7 липня. Підсумковий звіт за результатами роботи групи буде оприлюднено в січні 2022 року.