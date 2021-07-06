УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4636 відвідувачів онлайн
Новини
911 4

Моніторингова місія ПАРЄ розпочала роботу в Україні

Моніторингова місія ПАРЄ розпочала роботу в Україні

В Україні 5-7 липня розпочала роботу моніторингова місія Парламентської Асамблеї Ради Європи. Вона перевірить виконання Україною зобов'язань, взятих на себе під час вступу до Ради Європи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуку постійної делегації ВР у ПАРЄ.

У складі місії перебуває два депутати - члени ПАРЄ: представник Ісландії Біргір Торарінссон і представник Швейцарії Альфред Хеєр.

В Україні моніторитимуть такі питання: останні політичні події, реформа судової влади, боротьба з корупцією, місцеві вибори, виборча реформа і децентралізація, медіасередовище, нацменшини та мовна політика.

За результатами візиту буде складено доповідь, для цього моніторингова місія зустрінеться з представниками Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Офісом Генпрокурора, Уповноваженим з прав людини, САП, НАБУ, ДБР, а також представниками громадянського суспільства.

Також читайте: ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо Криму: вимагає від РФ пустити правозахисників, припинити репресії та окупацію

Моніторинг триватиме до 7 липня. Підсумковий звіт за результатами роботи групи буде оприлюднено в січні 2022 року.

Автор: 

моніторинг (195) ПАРЄ (848) Рада Європи (460)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Россию которую обратно приняли в ПАСЕ забыв про свои условия, ПАСЕ не хочет проверить? Или ПАСЕ как и ОБСЕ только лезут к тем кто не бьет в рыло с носака? В украинском Крыму и на Донбассе тоже проверят?
показати весь коментар
06.07.2021 01:41 Відповісти
На буя эти бесполезные петушары, что только кукарекать могут?
показати весь коментар
06.07.2021 03:27 Відповісти
Пасє - внє палітікі і гаспрома!🤣
показати весь коментар
06.07.2021 07:13 Відповісти
Дармоїди, головне щоб внески вчасно платили і можна людей вбивати.
Все шобло на передову відправити нехай зарплату відробляють.
показати весь коментар
06.07.2021 10:37 Відповісти
 
 