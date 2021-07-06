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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ заявила о "стабилизации на очень высоком уровне" ситуации с COVID-19

ВОЗ заявила о

Ситуация с распространением коронавируса в мире стабилизировалась"на очень высоком уровне". Ситуация лучше, чем несколько месяцев назад.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина,  об этом говорится в заявлении директора программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

По его словам, за последние несколько недель ситуация с заболеваемостью значительно улучшилась.

"Если посмотреть на график за последние несколько недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне", - сказал Райан.

Он также считает, что ситуация с распространением коронавирусом сейчас лучше, чем два-три месяца назад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Победить коронавирус до конца 2021 года нереально, - ВОЗ

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что с 19 июля обязательный масочный режим будет отменен. Британцам будет разрешено носить маски по собственному усмотрению. Кроме того, британский премьер предложил план ослабления карантина в Англии.

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Райан Майкл (11)


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Топ комментарии
+5
Да, сейчас это уровень ВОЗ. Я в январе сразу сказала - вирус искусственный , надо искать лабораторию. 1,5 года прошло - этот Гебейрус ни фига не сделал - сколько миллионов погибло? Он должен быть под судом.
Но ,к сожалению , мнение украинцев в данном вопросе никого не интересует , бо Украина доведена на мировой арене до минимума присутствия - она не в ЕС , как Польша , голос которой хорошо слышен.
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06.07.2021 07:43
+3
Так буває коли на високу посаду ставлять мавпу, котра ще вчора вмивалася сеччю з-під корови.
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06.07.2021 07:31
+2
Особенно Гебейросу 😀😀😀вот он и должен ответить за эпидемию , ставленник китайцев .
Забили тот ВОЗ лоббистами Фарм компаний - а о здоровье людей думать некому .
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06.07.2021 07:16
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Ковид приходит и уходит, а кушать хочется всегда.
Желательно не только хлеб с маслом, но и икорки сверху.
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06.07.2021 07:11 Ответить
Особенно Гебейросу 😀😀😀вот он и должен ответить за эпидемию , ставленник китайцев .
Забили тот ВОЗ лоббистами Фарм компаний - а о здоровье людей думать некому .
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06.07.2021 07:16 Ответить
Не кажите « гоп» .
После футбола может опять колыхнуть .
Надо делать прививки все таки
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06.07.2021 07:13 Ответить
Чего-чего? На очень высоком уровне? Это эфиоп сказал, что ли?
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06.07.2021 07:16 Ответить
У него высокий уровень - это на пальме финики собирать.
Хорошо помню январь 2020 - когда он всех успокаивал , вместо того , чтобы рекомендовать не впускать в Европу ( и Италию ) китайцев или закрыть лыжные курорты.
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06.07.2021 07:19 Ответить
Так буває коли на високу посаду ставлять мавпу, котра ще вчора вмивалася сеччю з-під корови.
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06.07.2021 07:31 Ответить
Ти забув сказати про рептилоїдів з планети Нубіру і чіпи від Гейтся та мережу 5G.
Сонце, я бачив як від ковіду помирають люди. І втратив кілька пацієнтів.
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06.07.2021 07:40 Ответить
Не пишите дурню
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06.07.2021 07:45 Ответить
Да, сейчас это уровень ВОЗ. Я в январе сразу сказала - вирус искусственный , надо искать лабораторию. 1,5 года прошло - этот Гебейрус ни фига не сделал - сколько миллионов погибло? Он должен быть под судом.
Но ,к сожалению , мнение украинцев в данном вопросе никого не интересует , бо Украина доведена на мировой арене до минимума присутствия - она не в ЕС , как Польша , голос которой хорошо слышен.
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06.07.2021 07:43 Ответить
Який медичний заклад закінчували?
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06.07.2021 08:43 Ответить
он, этот черный иисус, образованный и умный человек, не наговаривай. в придачу к этому довольно честный и старательный: честно и старательно отрабатывает каждый доллар, который ему платят китайцы.
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06.07.2021 10:10 Ответить
В Британии намерены отменить ковидные ограничения
В частности, глава британского правительства отметил, что с 19 июля должны возобновить работу все предприятия страны, будут сняты ограничения на собрания людей, отменена обязанность ношения масок.
"В нынешних обстоятельствах мы должны принимать осторожные и сбалансированные решения", - сказал Джонсон на пресс-конференции, объявляя планы правительства о снятии антикоронавирусных ограничений.
Джонсон отметил, что вместо обязательного ношения масок в общественных местах, правительство предложит британцам "проявить личную ответственность и делать выбор самостоятельно".
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06.07.2021 07:45 Ответить
 
 