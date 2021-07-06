ВОЗ заявила о "стабилизации на очень высоком уровне" ситуации с COVID-19
Ситуация с распространением коронавируса в мире стабилизировалась"на очень высоком уровне". Ситуация лучше, чем несколько месяцев назад.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении директора программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
По его словам, за последние несколько недель ситуация с заболеваемостью значительно улучшилась.
"Если посмотреть на график за последние несколько недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне", - сказал Райан.
Он также считает, что ситуация с распространением коронавирусом сейчас лучше, чем два-три месяца назад.
Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что с 19 июля обязательный масочный режим будет отменен. Британцам будет разрешено носить маски по собственному усмотрению. Кроме того, британский премьер предложил план ослабления карантина в Англии.
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Желательно не только хлеб с маслом, но и икорки сверху.
Забили тот ВОЗ лоббистами Фарм компаний - а о здоровье людей думать некому .
После футбола может опять колыхнуть .
Надо делать прививки все таки
Хорошо помню январь 2020 - когда он всех успокаивал , вместо того , чтобы рекомендовать не впускать в Европу ( и Италию ) китайцев или закрыть лыжные курорты.
Сонце, я бачив як від ковіду помирають люди. І втратив кілька пацієнтів.
Но ,к сожалению , мнение украинцев в данном вопросе никого не интересует , бо Украина доведена на мировой арене до минимума присутствия - она не в ЕС , как Польша , голос которой хорошо слышен.
В частности, глава британского правительства отметил, что с 19 июля должны возобновить работу все предприятия страны, будут сняты ограничения на собрания людей, отменена обязанность ношения масок.
"В нынешних обстоятельствах мы должны принимать осторожные и сбалансированные решения", - сказал Джонсон на пресс-конференции, объявляя планы правительства о снятии антикоронавирусных ограничений.
Джонсон отметил, что вместо обязательного ношения масок в общественных местах, правительство предложит британцам "проявить личную ответственность и делать выбор самостоятельно".