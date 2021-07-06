ВООЗ заявила про "стабілізацію на дуже високому рівні" ситуації з COVID-19

Ситуація з поширенням коронавірусу у світі стабілізувалася "на дуже високому рівні". Ситуація краща, ніж кілька місяців тому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві директора програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкла Раяна.

За його словами, за останні кілька тижнів ситуація із захворюваністю значно покращилася.

"Якщо подивитися на графік за останні кілька тижнів, то можна побачити, що настала свого роду стабілізація, але це сталося на дуже високому рівні", - сказав Раян.

Він також вважає, що ситуація з поширенням коронавірусу зараз краща, ніж два-три місяці тому.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що з 19 липня обов'язковий масковий режим буде скасовано. Британцям буде дозволено носити маски на власний розсуд. Крім того, британський прем'єр запропонував план послаблення карантину в Англії.