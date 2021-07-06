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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ заявила про "стабілізацію на дуже високому рівні" ситуації з COVID-19

ВООЗ заявила про

Ситуація з поширенням коронавірусу у світі стабілізувалася "на дуже високому рівні". Ситуація краща, ніж кілька місяців тому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві директора програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкла Раяна.

За його словами, за останні кілька тижнів ситуація із захворюваністю значно покращилася.

"Якщо подивитися на графік за останні кілька тижнів, то можна побачити, що настала свого роду стабілізація, але це сталося на дуже високому рівні", - сказав Раян.

Він також вважає, що ситуація з поширенням коронавірусу зараз краща, ніж два-три місяці тому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ закликала для уникнення "дистанційки" проводити в школах COVID-тестування

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що з 19 липня обов'язковий масковий режим буде скасовано. Британцям буде дозволено носити маски на власний розсуд. Крім того, британський прем'єр запропонував план послаблення карантину в Англії.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Раян Майкл (12)


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Топ коментарі
+5
Да, сейчас это уровень ВОЗ. Я в январе сразу сказала - вирус искусственный , надо искать лабораторию. 1,5 года прошло - этот Гебейрус ни фига не сделал - сколько миллионов погибло? Он должен быть под судом.
Но ,к сожалению , мнение украинцев в данном вопросе никого не интересует , бо Украина доведена на мировой арене до минимума присутствия - она не в ЕС , как Польша , голос которой хорошо слышен.
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06.07.2021 07:43
+3
Так буває коли на високу посаду ставлять мавпу, котра ще вчора вмивалася сеччю з-під корови.
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06.07.2021 07:31
+2
Особенно Гебейросу 😀😀😀вот он и должен ответить за эпидемию , ставленник китайцев .
Забили тот ВОЗ лоббистами Фарм компаний - а о здоровье людей думать некому .
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06.07.2021 07:16
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Ковид приходит и уходит, а кушать хочется всегда.
Желательно не только хлеб с маслом, но и икорки сверху.
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06.07.2021 07:11 Відповісти
Особенно Гебейросу 😀😀😀вот он и должен ответить за эпидемию , ставленник китайцев .
Забили тот ВОЗ лоббистами Фарм компаний - а о здоровье людей думать некому .
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06.07.2021 07:16 Відповісти
Не кажите « гоп» .
После футбола может опять колыхнуть .
Надо делать прививки все таки
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06.07.2021 07:13 Відповісти
Чего-чего? На очень высоком уровне? Это эфиоп сказал, что ли?
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06.07.2021 07:16 Відповісти
У него высокий уровень - это на пальме финики собирать.
Хорошо помню январь 2020 - когда он всех успокаивал , вместо того , чтобы рекомендовать не впускать в Европу ( и Италию ) китайцев или закрыть лыжные курорты.
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06.07.2021 07:19 Відповісти
Так буває коли на високу посаду ставлять мавпу, котра ще вчора вмивалася сеччю з-під корови.
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06.07.2021 07:31 Відповісти
Ти забув сказати про рептилоїдів з планети Нубіру і чіпи від Гейтся та мережу 5G.
Сонце, я бачив як від ковіду помирають люди. І втратив кілька пацієнтів.
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06.07.2021 07:40 Відповісти
Не пишите дурню
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06.07.2021 07:45 Відповісти
Да, сейчас это уровень ВОЗ. Я в январе сразу сказала - вирус искусственный , надо искать лабораторию. 1,5 года прошло - этот Гебейрус ни фига не сделал - сколько миллионов погибло? Он должен быть под судом.
Но ,к сожалению , мнение украинцев в данном вопросе никого не интересует , бо Украина доведена на мировой арене до минимума присутствия - она не в ЕС , как Польша , голос которой хорошо слышен.
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06.07.2021 07:43 Відповісти
Який медичний заклад закінчували?
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06.07.2021 08:43 Відповісти
он, этот черный иисус, образованный и умный человек, не наговаривай. в придачу к этому довольно честный и старательный: честно и старательно отрабатывает каждый доллар, который ему платят китайцы.
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06.07.2021 10:10 Відповісти
В Британии намерены отменить ковидные ограничения
В частности, глава британского правительства отметил, что с 19 июля должны возобновить работу все предприятия страны, будут сняты ограничения на собрания людей, отменена обязанность ношения масок.
"В нынешних обстоятельствах мы должны принимать осторожные и сбалансированные решения", - сказал Джонсон на пресс-конференции, объявляя планы правительства о снятии антикоронавирусных ограничений.
Джонсон отметил, что вместо обязательного ношения масок в общественных местах, правительство предложит британцам "проявить личную ответственность и делать выбор самостоятельно".
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06.07.2021 07:45 Відповісти
 
 