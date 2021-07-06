ВООЗ заявила про "стабілізацію на дуже високому рівні" ситуації з COVID-19
Ситуація з поширенням коронавірусу у світі стабілізувалася "на дуже високому рівні". Ситуація краща, ніж кілька місяців тому.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві директора програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкла Раяна.
За його словами, за останні кілька тижнів ситуація із захворюваністю значно покращилася.
"Якщо подивитися на графік за останні кілька тижнів, то можна побачити, що настала свого роду стабілізація, але це сталося на дуже високому рівні", - сказав Раян.
Він також вважає, що ситуація з поширенням коронавірусу зараз краща, ніж два-три місяці тому.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що з 19 липня обов'язковий масковий режим буде скасовано. Британцям буде дозволено носити маски на власний розсуд. Крім того, британський прем'єр запропонував план послаблення карантину в Англії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Желательно не только хлеб с маслом, но и икорки сверху.
Забили тот ВОЗ лоббистами Фарм компаний - а о здоровье людей думать некому .
После футбола может опять колыхнуть .
Надо делать прививки все таки
Хорошо помню январь 2020 - когда он всех успокаивал , вместо того , чтобы рекомендовать не впускать в Европу ( и Италию ) китайцев или закрыть лыжные курорты.
Сонце, я бачив як від ковіду помирають люди. І втратив кілька пацієнтів.
Но ,к сожалению , мнение украинцев в данном вопросе никого не интересует , бо Украина доведена на мировой арене до минимума присутствия - она не в ЕС , как Польша , голос которой хорошо слышен.
В частности, глава британского правительства отметил, что с 19 июля должны возобновить работу все предприятия страны, будут сняты ограничения на собрания людей, отменена обязанность ношения масок.
"В нынешних обстоятельствах мы должны принимать осторожные и сбалансированные решения", - сказал Джонсон на пресс-конференции, объявляя планы правительства о снятии антикоронавирусных ограничений.
Джонсон отметил, что вместо обязательного ношения масок в общественных местах, правительство предложит британцам "проявить личную ответственность и делать выбор самостоятельно".