41 населенный пункт в пяти областях Украины обесточен из-за непогоды, - ГСЧС
Вследствие непогоды без электроэнергии остался 41 населенный пункт в пяти областях Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 6 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточен 41 населенный пункт в 5 областях (Черкасская - 16, Кировоградская - 8, Донецкая - 7, Николаевская - 7 и Днепропетровска - 3)", - скаано в сообщении.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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Рщььщь Яарршуты
показать весь комментарий06.07.2021 09:02 Ответить Мне нравится 0
Володимир Начинка
показать весь комментарий06.07.2021 09:32 Ответить Мне нравится 0
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