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41 населенный пункт в пяти областях Украины обесточен из-за непогоды, - ГСЧС

41 населенный пункт в пяти областях Украины обесточен из-за непогоды, - ГСЧС

Вследствие непогоды без электроэнергии остался 41 населенный пункт в пяти областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 6 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточен 41 населенный пункт в 5 областях (Черкасская - 16, Кировоградская - 8, Донецкая - 7, Николаевская - 7 и Днепропетровска - 3)", - скаано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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непогода (816) ГСЧС (4977) электроэнергия (772)


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41 населенный пункт в пяти областях Украины обесточен из-за непогоды, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3844
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06.07.2021 09:02 Ответить
Непогода це невеликий дощ? 10 років назад ми не знали що таке відключення світла, а зараз при середньому дощі його вимикають. Ахметка зі своїм детеком знищив лінії електропередач. І це при тому що тоді платили за світло в 5 разів менше.
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06.07.2021 09:32 Ответить
 
 