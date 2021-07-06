41 населений пункт у п'яти областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через негоду без електроенергії залишився 41 населений пункт у п'яти областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 6 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 41 населений пункт у 5 областях (Черкаська – 16, Кіровоградська – 8, Донецька – 7, Миколаївська – 7 та Дніпропетровська – 3)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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