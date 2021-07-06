Главный стратегический партнер Украины - Великобритания, - Данилов
По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Британия является основным стратегическим партнером Украины.
Об этом он сказал в интервью украинской версии Forbes, передает Цензор.НЕТ.
"На первом месте Великобритания, а затем США и страны Балтии", – ранжировал он страны.
Помимо них, есть еще Польша и другие, но, уточняет Данилов, "до определенного момента: если мы проявим слабость, то часть из них могут перестать относиться к нам дружелюбно".
По словам секретаря СНБО, для усиления безопасности Украине "надо делать свое", так как "мы еще не стали большой экономикой, потому что 30 лет выясняем отношения и обсуждаем вопросы, в которых должны были поставить точку еще в 1991 году".
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...Администрация президента США Джо Байдена планирует пересмотреть подход к применению американских санкций против других стран и их граждан. Санкционное давление может быть ослаблено. Белый дом стремится к прекращению масштабных кампаний давления, с целью "минимизировать экономические убытки"...
Вся инициатива, по усилению сотрудничества с Великобританией исходит от Лондона, а не от Киева, Зеля просто пиарится.
Покинув ЕС, Острова вспомнили, что ранее руководили 1/4 суши, планеты Земля. С ЕС они тихо поругались и главенствующие в Европе боши с лягушатниками, сдавали 7 лет интересы Украины, в угоду Кремля. США, избрав дерьмократа и либераста Байдена, позволила фрицам закончить строительство СП-2.
Лондон выстраивает новую линию обороны, причем возникшую лет с пятнадцать назад идею Междуморья, теперь сделать даже Триморским, до Адриатики!
Китай.
РФ.
Ближний Восток, с еще неопределившимся центром, толи в Анкаре, толи в Тегеране.
А ведь есть еще и Латинская Америка, пусть сегодня и бедная, после либерастических реформ, типа рынка земли, но всё же не забываем, что та же бразилия является высокотехнологическим государством, а в Чили огромные запасы свинца, меди, урана...
Турбины "Сименс" на полуострове Крым, это санкции? А может поставки комплектующих из Израиля, для БПЛА армии РФ, это тоже санкции? Ну и так далее.
И именно при демах был подписан Минский договорняк, про который сейчас Лавров говорит, что "мы с этого крючка Зеленского не снимем".
Может расскажите, сколько Джавелинов, фрегатов, комплексов ПВО поставили нам при демократах?
І німецькі турбіни, і Ізраїль, "допомогу" якого дуже оцінив зеленський, що почав виплачувати пенсії тим, хто виїхав туди з України.
Я не вважаю демів кращими за республіканців. Навіть більше, симпатизую республіканцям.
Але Трамп також не дуже прагнув допомогти Україні.
Це не значить, що зараз данілови мають громогласно давати оцінку нашим партнерам, ставлячи на перше місце Британію.
Чим нам допомагала Британія протягом 7 років?
Меркель и не дернулась бы с турбинами, не будь Обама таким чмом.
25.05.2021
Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,
по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам
Умный человек не делает сам все ошибки,он дайот шанс и другим болванам... Но мне нравится другая фраза Черчилля...
У тебя есть враги?Значит что то когда то в своей жизни ОТСТАИВАЛ....
Многие страны , которые нам тоже помогают , могут обижаться …
Надо просто благодарить ВСЕ страны которым мы не безразличны и предоставляют нам любую посильную помощь . С миру по нитке …
Питання тільки чи Британія в курсі, що вона наш головний стратегічний партнер?