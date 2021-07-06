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Новости Агрессия России против Украины
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Главный стратегический партнер Украины - Великобритания, - Данилов

Главный стратегический партнер Украины - Великобритания, - Данилов

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Британия является основным стратегическим партнером Украины.

Об этом он сказал в интервью украинской версии Forbes, передает Цензор.НЕТ.

"На первом месте Великобритания, а затем США и страны Балтии", – ранжировал он страны.

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Помимо них, есть еще Польша и другие, но, уточняет Данилов, "до определенного момента: если мы проявим слабость, то часть из них могут перестать относиться к нам дружелюбно".

По словам секретаря СНБО, для усиления безопасности Украине "надо делать свое", так как "мы еще не стали большой экономикой, потому что 30 лет выясняем отношения и обсуждаем вопросы, в которых должны были поставить точку еще в 1991 году".

Автор: 

Великобритания (4976) Данилов Алексей (1066) СНБО (4432) США (26791)


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Топ комментарии
+11
Не зрозумів. Зелень вже розісралась з Штатами?
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06.07.2021 10:15
+7
Это пока.... в Великобритании не начнут активно копать под Беню !
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06.07.2021 10:15
+6
Значит наши горе дипломаты там еще не отметились.
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06.07.2021 10:19
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Не зрозумів. Зелень вже розісралась з Штатами?
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06.07.2021 10:15 Ответить
значит зеля собрался кинуть королеву
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06.07.2021 10:28 Ответить
Ну так королева під час війни служила у війську, на відміну від нашого головнокомандувача.
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06.07.2021 10:35 Ответить
Это такой хитрый ход перед встречей потерпевшего вiслюка с Байденом.
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06.07.2021 10:34 Ответить
Может быть поэтому?
...Администрация президента США Джо Байдена планирует пересмотреть подход к применению американских санкций против других стран и их граждан. Санкционное давление может быть ослаблено. Белый дом стремится к прекращению масштабных кампаний давления, с целью "минимизировать экономические убытки"...
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06.07.2021 11:08 Ответить
Ви думаете что Клован что либо решает или умеет думать?
Вся инициатива, по усилению сотрудничества с Великобританией исходит от Лондона, а не от Киева, Зеля просто пиарится.
Покинув ЕС, Острова вспомнили, что ранее руководили 1/4 суши, планеты Земля. С ЕС они тихо поругались и главенствующие в Европе боши с лягушатниками, сдавали 7 лет интересы Украины, в угоду Кремля. США, избрав дерьмократа и либераста Байдена, позволила фрицам закончить строительство СП-2.
Лондон выстраивает новую линию обороны, причем возникшую лет с пятнадцать назад идею Междуморья, теперь сделать даже Триморским, до Адриатики!
Китай.
РФ.
Ближний Восток, с еще неопределившимся центром, толи в Анкаре, толи в Тегеране.
А ведь есть еще и Латинская Америка, пусть сегодня и бедная, после либерастических реформ, типа рынка земли, но всё же не забываем, что та же бразилия является высокотехнологическим государством, а в Чили огромные запасы свинца, меди, урана...
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06.07.2021 11:48 Ответить
Ооооооо...Уже не ЕС и даже не Штаты?! Великобритания же уже не вЕС! Это после того как Зе поучал директор Ми 6?
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06.07.2021 10:15 Ответить
Это пока.... в Великобритании не начнут активно копать под Беню !
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06.07.2021 10:15 Ответить
Ще один дипломат з підворотні. Луганської.
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06.07.2021 10:19 Ответить
Скажи-ка, балабол-провокатор Данілов, скільки Україні допомогли США, і скільки допомогла Британія за останні 7 років?
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06.07.2021 10:34 Ответить
Но не Обама и не Байден. Помогал республиканец Трамп, а не либерасты из дерьмократической партии.
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06.07.2021 11:50 Ответить
Санкції проти паРаші за Крим та Донбас активно почали впроваджувати ще при демах.
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06.07.2021 11:56 Ответить
Алла, это вы СЕБЯ так утешаете?
Турбины "Сименс" на полуострове Крым, это санкции? А может поставки комплектующих из Израиля, для БПЛА армии РФ, это тоже санкции? Ну и так далее.
И именно при демах был подписан Минский договорняк, про который сейчас Лавров говорит, что "мы с этого крючка Зеленского не снимем".
Может расскажите, сколько Джавелинов, фрегатов, комплексов ПВО поставили нам при демократах?
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06.07.2021 14:27 Ответить
Що ж ви все в одну купу валите, на Обаму вішаєте?
І німецькі турбіни, і Ізраїль, "допомогу" якого дуже оцінив зеленський, що почав виплачувати пенсії тим, хто виїхав туди з України.
Я не вважаю демів кращими за республіканців. Навіть більше, симпатизую республіканцям.
Але Трамп також не дуже прагнув допомогти Україні.

Це не значить, що зараз данілови мають громогласно давати оцінку нашим партнерам, ставлячи на перше місце Британію.
Чим нам допомагала Британія протягом 7 років?
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06.07.2021 15:02 Ответить
Не веди Обама пораженческую политику, Израиль и не помыслил бы снабжать РФ комплектующими - мог моментально лишиться многомиллиардной помощи, а так же военной защиты от арабского мира.
Меркель и не дернулась бы с турбинами, не будь Обама таким чмом.
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06.07.2021 21:19 Ответить
Значит наши горе дипломаты там еще не отметились.
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06.07.2021 10:19 Ответить
Кому следующему лизать будем?
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06.07.2021 10:19 Ответить
Что, уже наметили страну куда драпать будете.
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06.07.2021 10:22 Ответить
у него в декларации указана квартира в англии. так что вполне возможно...
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06.07.2021 10:58 Ответить
у зеленского
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06.07.2021 10:59 Ответить
США на почетном втором месте, а Польши с Канадой в списке вообще нет, все верно, зыбанаты?
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06.07.2021 10:24 Ответить
А Великобритания об этом знает?
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06.07.2021 10:26 Ответить
Как Зеля может быть партнером с США, если его хозяина Беню там пинают. США и Зелю пинают. Хотя и Великобритания пинает. Хотя и Прибалты тоже бывают леща дадут. Как его разобраться, где тут золотая середина?
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06.07.2021 10:26 Ответить
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К

‎25.‎05.‎2021

Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,


по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам
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06.07.2021 12:40 Ответить
Какое уж там партнерство со США, когда там Зюзиного папика Беню пинают?
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06.07.2021 12:42 Ответить
У нас с главным стратегическим партнером даже безвиза нет .А вот с главным стратегическим противником до сих пор есть . Как вы объясните этот парадокс пан Данилов ?
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06.07.2021 10:29 Ответить
Уинстон Черчилль напав на Гитлнра 2 сентября 1939 года сказал однажды...
Умный человек не делает сам все ошибки,он дайот шанс и другим болванам... Но мне нравится другая фраза Черчилля...
У тебя есть враги?Значит что то когда то в своей жизни ОТСТАИВАЛ....
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06.07.2021 10:29 Ответить
забув додати "Уинстон Черчилль ВЕРОЛОМНО напав на Гитлнра 2 сентября 1939 года.."
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06.07.2021 10:46 Ответить
Виларомно...
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06.07.2021 10:49 Ответить
Какая-то мистечковая философия - выделять кто главный, а кто второстепенный партнер. Все кто нас поддерживают - главные. У нас проблема - выстоять, и нужно дружить со всеми кто может и хочет нам помочь. Но и нельзя закрывать глаза на цену такой дружбы т.к. в нашем прагматическом мире ничего бесплатно получить практически невозможно.
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06.07.2021 10:29 Ответить
Мавзолейные Хмыри...Премьер Британии Джогнсон построит в Очакове и Бердянске Британские военные базы...Поплачьте Крысы Позорные... Но это не стратегическое партнерство... военные корабли для Украины построят в Британии,это правда...но остальные 7 штук будут строить в Украине...,в Николаеве...
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06.07.2021 10:32 Ответить
Контракт рассчитан на несколькор лет инвестиции Бориса Джонсона 1 миллиард фунтов стерлингов... стадо Мавзолейных баранов,ПОПЛАЧЬТЕ...
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06.07.2021 10:34 Ответить
Покупка Пентагоном более 1 000 грузовиков КРАЗ в Украине,это не стратегическое Партнерство Байдена и Порошенко...это придумал Ллойд Остин...Глава Пентагона... Конракт рассчитан на 3 года...В Пентагон поступят КРАЗы 4 модификаций,один из них для Спецназа США....
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06.07.2021 10:37 Ответить
Яке ж воно дурне...
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06.07.2021 10:37 Ответить
Нельзя отдавать приоритеты какой-то определенной стране .
Многие страны , которые нам тоже помогают , могут обижаться …
Надо просто благодарить ВСЕ страны которым мы не безразличны и предоставляют нам любую посильную помощь . С миру по нитке …
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06.07.2021 10:37 Ответить
Тупой придурок случайно,примазавшись к зелени,стал керувать рнбо и теперь считает себя способным определять внешнюю политику европейской страны-и смех,и грех,как говорят на московии
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06.07.2021 10:39 Ответить
Нічого не маю проти Данилова, на фоні зьозиків він виглядає суперпрофесійно.
Питання тільки чи Британія в курсі, що вона наш головний стратегічний партнер?
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06.07.2021 10:39 Ответить
Президент Франции Макрон подарит Мавзолейному Уроду Путлеру карабли МИСТРАЛЬ... вместе с вертолетами СТЕРХ
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06.07.2021 10:43 Ответить
Мудило, хто тобі надав право гавкати з коробки?
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06.07.2021 10:44 Ответить
Быдло Мавзолейное Путлерское,вы БАРАНАМИ в Совке ,остались баранами на РАБссии...Учения СИ БРИЗ в Черном море вас не вылечат....БЫДЛО вылечить невозможно..
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06.07.2021 10:45 Ответить
Все РАБссиянские бараны гнавшиеся за Британским корабликом в Черном море попали в капитальный ремонт...сгорели двигатели КИТАЙСКИЕ....стояли бы НЕМЕЦКИЕ Дефендер догнали бы ...возможно...
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06.07.2021 10:48 Ответить
правильно говорить не партнер, а хозяин. Поэтому и в футбол проиграли перед хозяйвами так разгромно
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06.07.2021 10:52 Ответить
Ээээээ,рашкотварь падлючая, в спам,животное...
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06.07.2021 11:42 Ответить
РАБссию в Футболе отЛУКАКл бельгиец Лукаку...,будут помнить Бельгию ВЕЧНО...
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06.07.2021 10:54 Ответить
Бельгия -РАБссия 3:0,Дания-РАБссия 4:1 красивые паБЕДЫ РАБссиянцев голодранцев...
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06.07.2021 10:55 Ответить
Пасажирский самалет АН-26 упал в море на Камчатке....24 пассжира и экипаж живы,РАБссиянцы не дохнут...,сообщает сайт Украина 24...,Бандеровцы мстят за Малазийский Боинг...
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06.07.2021 10:58 Ответить
з дачами для молодої команди порішано,тепер можна взятися і за високу політику...США кожного року вкладають в оборону України більше чверті мільярда доларів.Прохід есмінця біля Криму-це звичайно круто,але допомога Америка в стократ значиміша...
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06.07.2021 11:05 Ответить
И посему? потому що они строят базу? да ты дебил....
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06.07.2021 11:06 Ответить
Украинские транспортные самолеты Антонов, арендованные Chapman Freeborn и Air Partner, будут перевозить по воздуху британское военное имущество вне через ОМАН
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06.07.2021 12:24 Ответить
 
 