Головний стратегічний партнер України – Велика Британія, - Данілов

На думку секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, Британія є основним стратегічним партнером України.

Про це він сказав в інтерв'ю українській версії Forbes, передає Цензор.НЕТ.

"На першому місці Велика Британія, а потім США і країни Балтії", - ранжирував він країни.

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Крім них, є ще Польща та інші, але, уточнює Данілов, "до певного моменту: якщо ми виявимо слабкість, то частина з них можуть припинити ставитися до нас доброзичливо".

За словами секретаря РНБО, для посилення безпеки України "треба робити своє", так як "ми ще не стали великою економікою, тому що 30 років з'ясовуємо стосунки і обговорюємо питання, в яких мали поставити крапку ще в 1991 році".