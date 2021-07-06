Экс-кандидату в президенты Беларуси Бабарико дали 14 лет тюрьмы

Верховный суд Беларуси признал экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико виновным по всем статьям обвинения и приговорил к 14 годам лишения свободы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Еврорадио.

Ранее прокурор просил для него срок в 15 лет.

Бабарико обвиняли по трем статьям УК РБ: в легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Вину он не признал, назвал дело политически мотивированным. В своем последнем слове в суде он заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал.

"Мне не стыдно перед близкими, потому что не было допущено противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий. Мне не стыдно перед работниками банка, потому что был создан лучший банк в стране", - заявил Виктор Бабарико в последнем слове.

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