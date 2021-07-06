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Новости Репрессии в Беларуси
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Экс-кандидату в президенты Беларуси Бабарико дали 14 лет тюрьмы

Экс-кандидату в президенты Беларуси Бабарико дали 14 лет тюрьмы

Верховный суд Беларуси признал экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико виновным по всем статьям обвинения и приговорил к 14 годам лишения свободы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Еврорадио.

Ранее прокурор просил для него срок в 15 лет.

Бабарико обвиняли по трем статьям УК РБ: в легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Вину он не признал, назвал дело политически мотивированным. В своем последнем слове в суде он заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал.

"Мне не стыдно перед близкими, потому что не было допущено противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий. Мне не стыдно перед работниками банка, потому что был создан лучший банк в стране", - заявил Виктор Бабарико в последнем слове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси запросили 15 лет тюрьмы для оппозиционера Бабарико

Беларусь (7898) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) Бабарико Виктор (12)


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Топ комментарии
+12
Даёшь хороводы с цветочками !
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06.07.2021 10:26
+11
Три года назад был в Минске. Общался с местными:
- А у вас бандеровцы, гражданская война и т.п.....
Говорю:
- Пусть кацапы заберут своих военных и оружие и у нас будет мир!
Ответ:
- А за вас воюют французы и американцы....
Короче, там у большинства картофан в голове!
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06.07.2021 10:46
+5
Пофігу. Всі вони там вата.
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06.07.2021 10:24
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Пофігу. Всі вони там вата.
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06.07.2021 10:24 Ответить
Бабарика даже не вата - он ГРУшник...
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06.07.2021 10:58 Ответить
Клоунада... БелГазпромБанк... Они просто разводят людей
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06.07.2021 10:25 Ответить
Даёшь хороводы с цветочками !
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06.07.2021 10:26 Ответить
Все на Бабарикады!
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06.07.2021 13:00 Ответить
Громадські організації закликали організаторів Atlas Weekend відмовитися від участі в фестивалі російського співака Валерія Меладзе, який відзначився виступами на приватних концертах для сім'ї та поплічників Олександра Лукашенка, а також інших російських артистів, які слугують авторитарному режиму.
Громадські організації також відмовляються розповідати на фестивалі про важливість громадської активності, реформи та свою діяльність у межах проєкту «Містечко ГО».
Цю заяву підтримали ГО «Детектор медіа», ГО «Інститут масової інформації», StopFake (ГО «Центр Медіареформи»), Інформаційна кампанія «По той бік новин», Euromaidan Press, ГО «Інтерньюз Україна», ГО Фундація «Суспільність», Центр демократії та верховенства права та Незалежна медійна рада.
«Детектор медіа» публікує повний текст заяви. - https://detector.media/infospace/article/189716/2021-07-02-gromadski-organizatsii-zaklykaly-atlas-weekend-vidmovytysya-vid-uchasti-v-festyvali-meladze-ta-rosiyskykh-artystiv-zayava/
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06.07.2021 10:31 Ответить
От так. Тепер буде 3 терміни президентом камери.
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06.07.2021 10:32 Ответить
советский суд в действии. белорусы, самое время нести цветы "судье".
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06.07.2021 10:34 Ответить
А шарики забыл?
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06.07.2021 10:46 Ответить
Три года назад был в Минске. Общался с местными:
- А у вас бандеровцы, гражданская война и т.п.....
Говорю:
- Пусть кацапы заберут своих военных и оружие и у нас будет мир!
Ответ:
- А за вас воюют французы и американцы....
Короче, там у большинства картофан в голове!
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06.07.2021 10:46 Ответить
НЕХИЛО....
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06.07.2021 11:05 Ответить
Буде мати час подумати і чий Крим і хто путін .
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06.07.2021 13:51 Ответить
 
 