Экс-кандидату в президенты Беларуси Бабарико дали 14 лет тюрьмы
Верховный суд Беларуси признал экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико виновным по всем статьям обвинения и приговорил к 14 годам лишения свободы
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Еврорадио.
Ранее прокурор просил для него срок в 15 лет.
Бабарико обвиняли по трем статьям УК РБ: в легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Вину он не признал, назвал дело политически мотивированным. В своем последнем слове в суде он заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал.
"Мне не стыдно перед близкими, потому что не было допущено противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий. Мне не стыдно перед работниками банка, потому что был создан лучший банк в стране", - заявил Виктор Бабарико в последнем слове.
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Громадські організації також відмовляються розповідати на фестивалі про важливість громадської активності, реформи та свою діяльність у межах проєкту «Містечко ГО».
Цю заяву підтримали ГО «Детектор медіа», ГО «Інститут масової інформації», StopFake (ГО «Центр Медіареформи»), Інформаційна кампанія «По той бік новин», Euromaidan Press, ГО «Інтерньюз Україна», ГО Фундація «Суспільність», Центр демократії та верховенства права та Незалежна медійна рада.
«Детектор медіа» публікує повний текст заяви. - https://detector.media/infospace/article/189716/2021-07-02-gromadski-organizatsii-zaklykaly-atlas-weekend-vidmovytysya-vid-uchasti-v-festyvali-meladze-ta-rosiyskykh-artystiv-zayava/
- А у вас бандеровцы, гражданская война и т.п.....
Говорю:
- Пусть кацапы заберут своих военных и оружие и у нас будет мир!
Ответ:
- А за вас воюют французы и американцы....
Короче, там у большинства картофан в голове!