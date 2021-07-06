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Новини Репресії в Білорусі
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Екскандидату в президенти Білорусі Бабарику дали 14 років в'язниці

Екскандидату в президенти Білорусі Бабарику дали 14 років в'язниці

Верховний суд Білорусі визнав ексглаву "Білгазпромбанку" Віктора Бабарика винним за всіма статтями звинувачення і засудив до 14 років позбавлення волі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Єврорадіо.

Раніше прокурор просив для нього термін в 15 років.

Бабарика звинувачували за трьома статтями КК РБ: в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, ухиленні від сплати податків і дачі хабаря. Провину він не визнав, назвав справу політично мотивованою. У своєму останньому слові в суді він заявив, що не може зізнатися в злочині, якого не скоював.

"Мені не соромно перед близькими, тому що не було допущено протизаконних дій і навіть натяку на вчинення протизаконних дій. Мені не соромно перед працівниками банку, тому що був створений найкращий банк в країні", - заявив Віктор Бабарико в останньому слові.

Також читайте: У Білорусі запросили 15 років в'язниці для опозиціонера Бабарика

Автор: 

Білорусь (7937) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) Бабарико Віктор (11)


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Топ коментарі
+12
Даёшь хороводы с цветочками !
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06.07.2021 10:26
+11
Три года назад был в Минске. Общался с местными:
- А у вас бандеровцы, гражданская война и т.п.....
Говорю:
- Пусть кацапы заберут своих военных и оружие и у нас будет мир!
Ответ:
- А за вас воюют французы и американцы....
Короче, там у большинства картофан в голове!
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06.07.2021 10:46
+5
Пофігу. Всі вони там вата.
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06.07.2021 10:24
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Пофігу. Всі вони там вата.
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06.07.2021 10:24 Відповісти
Бабарика даже не вата - он ГРУшник...
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06.07.2021 10:58 Відповісти
Клоунада... БелГазпромБанк... Они просто разводят людей
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06.07.2021 10:25 Відповісти
Даёшь хороводы с цветочками !
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06.07.2021 10:26 Відповісти
Все на Бабарикады!
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06.07.2021 13:00 Відповісти
Громадські організації закликали організаторів Atlas Weekend відмовитися від участі в фестивалі російського співака Валерія Меладзе, який відзначився виступами на приватних концертах для сім'ї та поплічників Олександра Лукашенка, а також інших російських артистів, які слугують авторитарному режиму.
Громадські організації також відмовляються розповідати на фестивалі про важливість громадської активності, реформи та свою діяльність у межах проєкту «Містечко ГО».
Цю заяву підтримали ГО «Детектор медіа», ГО «Інститут масової інформації», StopFake (ГО «Центр Медіареформи»), Інформаційна кампанія «По той бік новин», Euromaidan Press, ГО «Інтерньюз Україна», ГО Фундація «Суспільність», Центр демократії та верховенства права та Незалежна медійна рада.
«Детектор медіа» публікує повний текст заяви. - https://detector.media/infospace/article/189716/2021-07-02-gromadski-organizatsii-zaklykaly-atlas-weekend-vidmovytysya-vid-uchasti-v-festyvali-meladze-ta-rosiyskykh-artystiv-zayava/
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06.07.2021 10:31 Відповісти
От так. Тепер буде 3 терміни президентом камери.
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06.07.2021 10:32 Відповісти
советский суд в действии. белорусы, самое время нести цветы "судье".
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06.07.2021 10:34 Відповісти
А шарики забыл?
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06.07.2021 10:46 Відповісти
Три года назад был в Минске. Общался с местными:
- А у вас бандеровцы, гражданская война и т.п.....
Говорю:
- Пусть кацапы заберут своих военных и оружие и у нас будет мир!
Ответ:
- А за вас воюют французы и американцы....
Короче, там у большинства картофан в голове!
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06.07.2021 10:46 Відповісти
НЕХИЛО....
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06.07.2021 11:05 Відповісти
Буде мати час подумати і чий Крим і хто путін .
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06.07.2021 13:51 Відповісти
 
 