Екскандидату в президенти Білорусі Бабарику дали 14 років в'язниці

Верховний суд Білорусі визнав ексглаву "Білгазпромбанку" Віктора Бабарика винним за всіма статтями звинувачення і засудив до 14 років позбавлення волі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Єврорадіо.

Раніше прокурор просив для нього термін в 15 років.

Бабарика звинувачували за трьома статтями КК РБ: в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, ухиленні від сплати податків і дачі хабаря. Провину він не визнав, назвав справу політично мотивованою. У своєму останньому слові в суді він заявив, що не може зізнатися в злочині, якого не скоював.

"Мені не соромно перед близькими, тому що не було допущено протизаконних дій і навіть натяку на вчинення протизаконних дій. Мені не соромно перед працівниками банку, тому що був створений найкращий банк в країні", - заявив Віктор Бабарико в останньому слові.

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