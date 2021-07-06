Екскандидату в президенти Білорусі Бабарику дали 14 років в'язниці
Верховний суд Білорусі визнав ексглаву "Білгазпромбанку" Віктора Бабарика винним за всіма статтями звинувачення і засудив до 14 років позбавлення волі
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Єврорадіо.
Раніше прокурор просив для нього термін в 15 років.
Бабарика звинувачували за трьома статтями КК РБ: в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, ухиленні від сплати податків і дачі хабаря. Провину він не визнав, назвав справу політично мотивованою. У своєму останньому слові в суді він заявив, що не може зізнатися в злочині, якого не скоював.
"Мені не соромно перед близькими, тому що не було допущено протизаконних дій і навіть натяку на вчинення протизаконних дій. Мені не соромно перед працівниками банку, тому що був створений найкращий банк в країні", - заявив Віктор Бабарико в останньому слові.
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Громадські організації також відмовляються розповідати на фестивалі про важливість громадської активності, реформи та свою діяльність у межах проєкту «Містечко ГО».
Цю заяву підтримали ГО «Детектор медіа», ГО «Інститут масової інформації», StopFake (ГО «Центр Медіареформи»), Інформаційна кампанія «По той бік новин», Euromaidan Press, ГО «Інтерньюз Україна», ГО Фундація «Суспільність», Центр демократії та верховенства права та Незалежна медійна рада.
«Детектор медіа» публікує повний текст заяви. - https://detector.media/infospace/article/189716/2021-07-02-gromadski-organizatsii-zaklykaly-atlas-weekend-vidmovytysya-vid-uchasti-v-festyvali-meladze-ta-rosiyskykh-artystiv-zayava/
- А у вас бандеровцы, гражданская война и т.п.....
Говорю:
- Пусть кацапы заберут своих военных и оружие и у нас будет мир!
Ответ:
- А за вас воюют французы и американцы....
Короче, там у большинства картофан в голове!