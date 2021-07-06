До конца года коммерческой продажи вакцин от COVID-19 не будет, - Кузин

Сейчас ни один из фармацевтических мировых производителей не объявляет какие-то сроки поставки вакцины на частный рынок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ТСН" заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Основная договоренность даже на международном уровне - обеспечить потребности правительств. Только после этого производители смогут передавать вакцину для коммерческого использования. Сейчас потребности правительств еще не закрыты и до конца года закрыты на 100% не будут. Поэтому вакцина по крайней мере до конца этого года на частном рынке появляться на законных основаниях не будет", - отметил он.

По словам Кузина, будут появляться какие-то другие вакцины, которые сейчас прицельно разрабатываются или тестируются именно в коммерческих целях.

"Такие исследования уже есть, когда берется общеизвестный метод векторной или мРНК-вакцины, модернизируется и запускается ее коммерческое производство. Но там также проходят три этапа клинических испытаний. Такие вакцины могут появиться на коммерческом рынке. Однако еще ни одно из таких коммерческих предложений не было доведено до конца", - добавил главный санврач.

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