До кінця року комерційного продажу вакцин проти COVID-19 не буде, - Кузін

Наразі жоден з фармацевтичних світових виробників не оголошує якісь терміни поставки вакцини на приватний ринок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ТСН" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Основна домовленість навіть на міжнародному рівні – забезпечити потреби урядів. Лише після цього виробники зможуть передавати вакцину для комерційного використання. Наразі потреби урядів ще не закриті і до кінця року закриті на 100% не будуть. Тому вакцина принаймні до кінця цього року на приватному ринку з’являтися на законних підставах не буде", - зазначив він.

За словами Кузіна, з’являтимуться якісь інші вакцини, які зараз прицільно розробляються або тестуються саме з комерційною метою.

"Такі дослідження вже є, коли береться загальновідомий алгоритм векторної або мРНК-вакцини, модернізується і запускається її комерційне виробництво. Але там також проходять три етапи клінічних випробувань. Такі вакцини можуть з’явитися на комерційному ринку. Однак ще жодна з таких комерційних пропозицій не була доведена до кінця", - додав головний санлікар.

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