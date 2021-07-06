Украина и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры

30 июня министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр коммерции КНР Ван Веньтао подписали межправительственное соглашение. Оно предусматривает расширение сотрудничества, содействие сотрудничеству между Украиной и Китаем с целью реализации совместных проектов в области строительства инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Среди приоритетов сотрудничества - железнодорожный транзит, аэропорты, порты, коммуникации и муниципальное инженерное строительство.

Согласно договору Украина и Китай:



- привлекают компании и финансовые учреждения обеих стран к активному сотрудничеству в области строительства инфраструктурных объектов;

- способствуют установлению более тесных экономических связей между двумя странами и будут оказывать необходимую помощь и сопровождение в реализации совместных проектов.

"Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Китайской Народной Республики об углублении сотрудничества в области строительства инфраструктуры" предусматривает привлечение средств на льготных условиях от правительства Китайской Народной Республики, необходимых для реализации инфраструктурных проектов.

В результате совместных консультаций стороны утвердят потенциальные проекты сотрудничества, которые будут поддерживаться средствами КНР.

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