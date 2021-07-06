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Украина и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры

Украина и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры

30 июня министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр коммерции КНР Ван Веньтао подписали межправительственное соглашение. Оно предусматривает расширение сотрудничества, содействие сотрудничеству между Украиной и Китаем с целью реализации совместных проектов в области строительства инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Среди приоритетов сотрудничества - железнодорожный транзит, аэропорты, порты, коммуникации и муниципальное инженерное строительство.

Согласно договору Украина и Китай:

- привлекают компании и финансовые учреждения обеих стран к активному сотрудничеству в области строительства инфраструктурных объектов;
- способствуют установлению более тесных экономических связей между двумя странами и будут оказывать необходимую помощь и сопровождение в реализации совместных проектов.

"Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Китайской Народной Республики об углублении сотрудничества в области строительства инфраструктуры" предусматривает привлечение средств на льготных условиях от правительства Китайской Народной Республики, необходимых для реализации инфраструктурных проектов.

В результате совместных консультаций стороны утвердят потенциальные проекты сотрудничества, которые будут поддерживаться средствами КНР.

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Автор: 

Китай (2990) Мининфраструктуры (941) инфраструктура (251) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+1
Кого ви сюди запускаєте??
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06.07.2021 11:05
+1
Ранні симптоми: Україна рухається «під Китай», а не в бік вільного світу

https://texty.org.ua/fragments/103948/ranni-symptomy-********-ruhayetsya-pid-kytaj-a-ne-v-bik-vilnoho-svitu-poglyad/?src=main



"Нова" "Стратегія 2021-2024" передбачає "реалізації потенціалу" угоди Януковича 2011 року. Деталі невідомі.Далі зе-уряд планує посилення "політичного діалогу" з КНР.Також передбачається лібералізація візового режиму (КНР не має безвізу з західними союзниками України через загрозу для безпеки), а також "наповнення" нашої держави китайськими проєктами інфраструктурного, енергетичного, промислового та транспортного характеру.Важливо відзначити й те, що Україна не розглядає КНР як загрозу для національної безпеки, натомість вбачає агресію КНР як винятково проблему США, а не всього західного світу, невіддільною частиною якого є Україна. Подібні тези передбачаються вже прийнятою стратегією з нацбезпеки.
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06.07.2021 11:27
+1
Впустить Китай с ихними финансовыми услугами - это всё равно, что в вечную кабалу к ним попасть. Готовьтесь открывать китайские школы и переименовывать топонимы.
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06.07.2021 12:53
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Грядет строительство Великой Стены с Запоребриком?
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06.07.2021 10:59 Ответить
скорее с евросоюзом
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06.07.2021 11:22 Ответить
УЖЕ не скорее. Спроси у Яценюка.
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06.07.2021 12:48 Ответить
Все обратили внимание, что к строительству дорог китайцев не допускают. Совпадение? ...
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06.07.2021 11:01 Ответить
Кого ви сюди запускаєте??
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06.07.2021 11:05 Ответить
перспектива невесела...цю спадщину треба буде розгрібати...
де на той час буде міністр кубраков?...там, де і криклій...нє у дєл
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06.07.2021 15:56 Ответить
У китайцев при таких раскладах в их пользу глазки хитрые и хижые стались ещё более щелочками.
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06.07.2021 11:07 Ответить
Ранні симптоми: Україна рухається «під Китай», а не в бік вільного світу

https://texty.org.ua/fragments/103948/ranni-symptomy-********-ruhayetsya-pid-kytaj-a-ne-v-bik-vilnoho-svitu-poglyad/?src=main



"Нова" "Стратегія 2021-2024" передбачає "реалізації потенціалу" угоди Януковича 2011 року. Деталі невідомі.Далі зе-уряд планує посилення "політичного діалогу" з КНР.Також передбачається лібералізація візового режиму (КНР не має безвізу з західними союзниками України через загрозу для безпеки), а також "наповнення" нашої держави китайськими проєктами інфраструктурного, енергетичного, промислового та транспортного характеру.Важливо відзначити й те, що Україна не розглядає КНР як загрозу для національної безпеки, натомість вбачає агресію КНР як винятково проблему США, а не всього західного світу, невіддільною частиною якого є Україна. Подібні тези передбачаються вже прийнятою стратегією з нацбезпеки.
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06.07.2021 11:27 Ответить
Да уж.У Шмыгаля на Китае свет клином сошёлся.За,шо ты так Украину не любишь?А Шмыгло?В то время как Китай в перспективе будет терять рынки сбыта и схлопывать свою экономику в связи с политикой отказа США и ЕС от китайских товаров,ты Шмыгло даёшь заработать Китаю,а не нашим союзникам
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06.07.2021 11:52 Ответить
Впустить Китай с ихними финансовыми услугами - это всё равно, что в вечную кабалу к ним попасть. Готовьтесь открывать китайские школы и переименовывать топонимы.
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06.07.2021 12:53 Ответить
Как-то информационно тихо проходит китайский кредит. Пару блоггеров написали о последствиях китайского кредита в Черногории и тишина.
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08.07.2021 07:55 Ответить
Китай это самый крупный торговый партнер США, посыл о том что это сотрудничество c противником запада не катит тут,надо думать о своих интересах ну при этом внимательно читать контракт что они там подписали.Китай имеет большой опыт сотрудничества с не самыми честными правительствами и если даже кто-то что-то украдет инфраструктура это то чего нам не хватает это точно а для Китая обеспечить это не проблема я думаю даже копейки.
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01.09.2021 05:49 Ответить
 
 