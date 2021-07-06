Украина и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры
30 июня министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр коммерции КНР Ван Веньтао подписали межправительственное соглашение. Оно предусматривает расширение сотрудничества, содействие сотрудничеству между Украиной и Китаем с целью реализации совместных проектов в области строительства инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Среди приоритетов сотрудничества - железнодорожный транзит, аэропорты, порты, коммуникации и муниципальное инженерное строительство.
Согласно договору Украина и Китай:
- привлекают компании и финансовые учреждения обеих стран к активному сотрудничеству в области строительства инфраструктурных объектов;
- способствуют установлению более тесных экономических связей между двумя странами и будут оказывать необходимую помощь и сопровождение в реализации совместных проектов.
"Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Китайской Народной Республики об углублении сотрудничества в области строительства инфраструктуры" предусматривает привлечение средств на льготных условиях от правительства Китайской Народной Республики, необходимых для реализации инфраструктурных проектов.
В результате совместных консультаций стороны утвердят потенциальные проекты сотрудничества, которые будут поддерживаться средствами КНР.
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де на той час буде міністр кубраков?...там, де і криклій...нє у дєл
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"Нова" "Стратегія 2021-2024" передбачає "реалізації потенціалу" угоди Януковича 2011 року. Деталі невідомі.Далі зе-уряд планує посилення "політичного діалогу" з КНР.Також передбачається лібералізація візового режиму (КНР не має безвізу з західними союзниками України через загрозу для безпеки), а також "наповнення" нашої держави китайськими проєктами інфраструктурного, енергетичного, промислового та транспортного характеру.Важливо відзначити й те, що Україна не розглядає КНР як загрозу для національної безпеки, натомість вбачає агресію КНР як винятково проблему США, а не всього західного світу, невіддільною частиною якого є Україна. Подібні тези передбачаються вже прийнятою стратегією з нацбезпеки.