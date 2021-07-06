Україна і Китай підписали угоду про співпрацю в галузі будівництва інфраструктури

30 червня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр комерції КНР Ван Веньтао підписали міжурядову угоду. Вона передбачає розширення співпраці, сприяння співробітництву між Україною і Китаєм з метою реалізації спільних проєктів у галузі будівництва інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Серед пріоритетів співпраці - залізничний транзит, аеропорти, порти, комунікації та муніципальне інженерне будівництво.

Згідно з угодою Україна та Китай:

заохочують компанії та фінансові установи обох країн до активної співпраці в галузі будівництва інфраструктурних об’єктів;

сприяють встановленню більш тісних економічних зв'язків між двома країнами та надаватимуть необхідну допомогу і супровід в реалізації спільних проєктів.

"Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Китайської Народної Республіки щодо поглиблення співробітництва в галузі будівництва інфраструктури" передбачає залучення коштів на пільгових умовах від Уряду Китайської Народної Республіки, необхідних для реалізації інфраструктурних проєктів.

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У результаті спільних консультацій сторони затвердять потенційні проєкти співпраці, що підтримуватимуться коштами КНР.