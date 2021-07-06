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Новини
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Україна і Китай підписали угоду про співпрацю в галузі будівництва інфраструктури

Україна і Китай підписали угоду про співпрацю в галузі будівництва інфраструктури

30 червня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр комерції КНР Ван Веньтао підписали міжурядову угоду. Вона передбачає розширення співпраці, сприяння співробітництву між Україною і Китаєм з метою реалізації спільних проєктів у галузі будівництва інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Серед пріоритетів співпраці - залізничний транзит, аеропорти, порти, комунікації та муніципальне інженерне будівництво.

Згідно з угодою Україна та Китай:

  • заохочують компанії та фінансові установи обох країн до активної співпраці в галузі будівництва інфраструктурних об’єктів;
  • сприяють встановленню більш тісних економічних зв'язків між двома країнами та надаватимуть необхідну допомогу і супровід в реалізації спільних проєктів.

"Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Китайської Народної Республіки щодо поглиблення співробітництва в галузі будівництва інфраструктури" передбачає залучення коштів на пільгових умовах від Уряду Китайської Народної Республіки, необхідних для реалізації інфраструктурних проєктів.

Також читайте: Україна і Китай планують взаємний безвізовий режим, - посол Сяньжун

У результаті спільних консультацій сторони затвердять потенційні проєкти співпраці, що підтримуватимуться коштами КНР.

Автор: 

Китай (4618) Мінінфраструктури (2060) інфраструктура (491) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+1
Кого ви сюди запускаєте??
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06.07.2021 11:05
+1
Ранні симптоми: Україна рухається «під Китай», а не в бік вільного світу

https://texty.org.ua/fragments/103948/ranni-symptomy-********-ruhayetsya-pid-kytaj-a-ne-v-bik-vilnoho-svitu-poglyad/?src=main



"Нова" "Стратегія 2021-2024" передбачає "реалізації потенціалу" угоди Януковича 2011 року. Деталі невідомі.Далі зе-уряд планує посилення "політичного діалогу" з КНР.Також передбачається лібералізація візового режиму (КНР не має безвізу з західними союзниками України через загрозу для безпеки), а також "наповнення" нашої держави китайськими проєктами інфраструктурного, енергетичного, промислового та транспортного характеру.Важливо відзначити й те, що Україна не розглядає КНР як загрозу для національної безпеки, натомість вбачає агресію КНР як винятково проблему США, а не всього західного світу, невіддільною частиною якого є Україна. Подібні тези передбачаються вже прийнятою стратегією з нацбезпеки.
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06.07.2021 11:27
+1
Впустить Китай с ихними финансовыми услугами - это всё равно, что в вечную кабалу к ним попасть. Готовьтесь открывать китайские школы и переименовывать топонимы.
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06.07.2021 12:53
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Грядет строительство Великой Стены с Запоребриком?
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06.07.2021 10:59 Відповісти
скорее с евросоюзом
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06.07.2021 11:22 Відповісти
УЖЕ не скорее. Спроси у Яценюка.
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06.07.2021 12:48 Відповісти
Все обратили внимание, что к строительству дорог китайцев не допускают. Совпадение? ...
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06.07.2021 11:01 Відповісти
Кого ви сюди запускаєте??
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06.07.2021 11:05 Відповісти
перспектива невесела...цю спадщину треба буде розгрібати...
де на той час буде міністр кубраков?...там, де і криклій...нє у дєл
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06.07.2021 15:56 Відповісти
У китайцев при таких раскладах в их пользу глазки хитрые и хижые стались ещё более щелочками.
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06.07.2021 11:07 Відповісти
Ранні симптоми: Україна рухається «під Китай», а не в бік вільного світу

https://texty.org.ua/fragments/103948/ranni-symptomy-********-ruhayetsya-pid-kytaj-a-ne-v-bik-vilnoho-svitu-poglyad/?src=main



"Нова" "Стратегія 2021-2024" передбачає "реалізації потенціалу" угоди Януковича 2011 року. Деталі невідомі.Далі зе-уряд планує посилення "політичного діалогу" з КНР.Також передбачається лібералізація візового режиму (КНР не має безвізу з західними союзниками України через загрозу для безпеки), а також "наповнення" нашої держави китайськими проєктами інфраструктурного, енергетичного, промислового та транспортного характеру.Важливо відзначити й те, що Україна не розглядає КНР як загрозу для національної безпеки, натомість вбачає агресію КНР як винятково проблему США, а не всього західного світу, невіддільною частиною якого є Україна. Подібні тези передбачаються вже прийнятою стратегією з нацбезпеки.
показати весь коментар
06.07.2021 11:27 Відповісти
Да уж.У Шмыгаля на Китае свет клином сошёлся.За,шо ты так Украину не любишь?А Шмыгло?В то время как Китай в перспективе будет терять рынки сбыта и схлопывать свою экономику в связи с политикой отказа США и ЕС от китайских товаров,ты Шмыгло даёшь заработать Китаю,а не нашим союзникам
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06.07.2021 11:52 Відповісти
Впустить Китай с ихними финансовыми услугами - это всё равно, что в вечную кабалу к ним попасть. Готовьтесь открывать китайские школы и переименовывать топонимы.
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06.07.2021 12:53 Відповісти
Как-то информационно тихо проходит китайский кредит. Пару блоггеров написали о последствиях китайского кредита в Черногории и тишина.
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08.07.2021 07:55 Відповісти
Китай это самый крупный торговый партнер США, посыл о том что это сотрудничество c противником запада не катит тут,надо думать о своих интересах ну при этом внимательно читать контракт что они там подписали.Китай имеет большой опыт сотрудничества с не самыми честными правительствами и если даже кто-то что-то украдет инфраструктура это то чего нам не хватает это точно а для Китая обеспечить это не проблема я думаю даже копейки.
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01.09.2021 05:49 Відповісти
 
 