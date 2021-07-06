Україна і Китай підписали угоду про співпрацю в галузі будівництва інфраструктури
30 червня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр комерції КНР Ван Веньтао підписали міжурядову угоду. Вона передбачає розширення співпраці, сприяння співробітництву між Україною і Китаєм з метою реалізації спільних проєктів у галузі будівництва інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Серед пріоритетів співпраці - залізничний транзит, аеропорти, порти, комунікації та муніципальне інженерне будівництво.
Згідно з угодою Україна та Китай:
- заохочують компанії та фінансові установи обох країн до активної співпраці в галузі будівництва інфраструктурних об’єктів;
- сприяють встановленню більш тісних економічних зв'язків між двома країнами та надаватимуть необхідну допомогу і супровід в реалізації спільних проєктів.
"Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Китайської Народної Республіки щодо поглиблення співробітництва в галузі будівництва інфраструктури" передбачає залучення коштів на пільгових умовах від Уряду Китайської Народної Республіки, необхідних для реалізації інфраструктурних проєктів.
У результаті спільних консультацій сторони затвердять потенційні проєкти співпраці, що підтримуватимуться коштами КНР.
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де на той час буде міністр кубраков?...там, де і криклій...нє у дєл
https://texty.org.ua/fragments/103948/ranni-symptomy-********-ruhayetsya-pid-kytaj-a-ne-v-bik-vilnoho-svitu-poglyad/?src=main
"Нова" "Стратегія 2021-2024" передбачає "реалізації потенціалу" угоди Януковича 2011 року. Деталі невідомі.Далі зе-уряд планує посилення "політичного діалогу" з КНР.Також передбачається лібералізація візового режиму (КНР не має безвізу з західними союзниками України через загрозу для безпеки), а також "наповнення" нашої держави китайськими проєктами інфраструктурного, енергетичного, промислового та транспортного характеру.Важливо відзначити й те, що Україна не розглядає КНР як загрозу для національної безпеки, натомість вбачає агресію КНР як винятково проблему США, а не всього західного світу, невіддільною частиною якого є Україна. Подібні тези передбачаються вже прийнятою стратегією з нацбезпеки.