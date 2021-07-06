РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10546 посетителей онлайн
Новости
3 222 103

73% украинцев считают себя православными, 9% - греко-католиками, 7% - атеистами, - опрос КМИС

73% украинцев считают себя православными, 9% - греко-католиками, 7% - атеистами, - опрос КМИС

Подавляющее большинство украинцев (73%) продолжают считать себя православными. Еще 9% считают себя греко-католиками, а 7% - атеистами.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международный институтом социологии (КМИС) 25-28 июня, информирует Цензор.НЕТ.

Среди тех, кто считает себя православными, большинство - 58% - считают себя принадлежащими к Православной Церкви Украины. Этот показатель вырос по сравнению с июнем 2020 года с 48% до 58%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Прихожане УПЦ МП и ПЦУ подрались на Ривненщине, к врачам обратились больше 20 человек. ВИДЕО

Принадлежащими к Украинской Православной Церкви Московского Патриархата считают себя 25% (против 21.5% в июне 2020 года). Кроме этого, 12% таких респондентов считают себя просто православными, без конкретизации Патриархата (против 23% в июне 2020 года).

Также смотрите: Перекрестились и обокрали: прихожане ночью украли цветы с клумбы во дворе церкви на Днепропетровщине. ВИДЕО камер наблюдения

73% украинцев считают себя православными, 9% - греко-католиками, 7% - атеистами, - опрос КМИС 01

исследование (567) опрос (2832) религия (900) церковь (1324) ПЦУ (789)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
то есть здравосмыслоботов не более 7% ....
показать весь комментарий
06.07.2021 12:35
+16
Образованных...
показать весь комментарий
06.07.2021 12:37
+12
Почему не отображены прихожане церкви летающего Макаронного монстра?
Пастафарианство ущемляется.
73% украинцев считают себя православными, 9% - греко-католиками, 7% - атеистами, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1118
показать весь комментарий
06.07.2021 12:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Всі "пьющие і ситно кушающие по праздникам" є не тільки агностиками але й "грішниками" бо "чрєвоугодіє" великий гріх. Звідси вживати алкоголь з приводу релігійних свят є "святотатство" і наруга над Святими Заповідями.
показать весь комментарий
06.07.2021 17:14 Ответить
Статистика, в якій об'єднують, підсумовують до купи грішне з праведним, не викликає великого інтересу. Ну як можна до православних відносити прихожан з ФСБ МП?
показать весь комментарий
06.07.2021 20:11 Ответить
73%? совпадение? не думаю.
показать весь комментарий
06.07.2021 22:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 