73% украинцев считают себя православными, 9% - греко-католиками, 7% - атеистами, - опрос КМИС

Подавляющее большинство украинцев (73%) продолжают считать себя православными. Еще 9% считают себя греко-католиками, а 7% - атеистами.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международный институтом социологии (КМИС) 25-28 июня, информирует Цензор.НЕТ.

Среди тех, кто считает себя православными, большинство - 58% - считают себя принадлежащими к Православной Церкви Украины. Этот показатель вырос по сравнению с июнем 2020 года с 48% до 58%.

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Принадлежащими к Украинской Православной Церкви Московского Патриархата считают себя 25% (против 21.5% в июне 2020 года). Кроме этого, 12% таких респондентов считают себя просто православными, без конкретизации Патриархата (против 23% в июне 2020 года).

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