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73% українців вважають себе православними, 9% - греко-католиками, 7% - атеїстами, - опитування КМІС

73% українців вважають себе православними, 9% - греко-католиками, 7% - атеїстами, - опитування КМІС

Переважна більшість українців (73%) продовжують вважати себе православними. Ще 9% вважають себе греко-католиками, а 7% - атеїстами.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 25-28 червня, інформує Цензор.НЕТ.

Серед тих, хто вважає себе православними, більшість - 58% - вважають себе належними до Православної Церкви України. Цей показник зріс порівняно із червнем 2020 року із 48% до 58%.

Належними до Української Православної Церкви Московського Патріархату вважають себе 25% (проти 21.5% у червні 2020 року). Крім цього, 12% таких респондентів вважають себе просто православними, без конкретизації Патріархату (проти 23% у червні 2020 року).

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73% українців вважають себе православними, 9% - греко-католиками, 7% - атеїстами, - опитування КМІС 01

Автор: 

дослідження (609) опитування (1942) релігія (387) церква (700) ПЦУ (794)


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Топ коментарі
+16
то есть здравосмыслоботов не более 7% ....
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06.07.2021 12:35
+16
Образованных...
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06.07.2021 12:37
+12
Почему не отображены прихожане церкви летающего Макаронного монстра?
Пастафарианство ущемляется.
73% украинцев считают себя православными, 9% - греко-католиками, 7% - атеистами, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1118
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06.07.2021 12:40
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Всі "пьющие і ситно кушающие по праздникам" є не тільки агностиками але й "грішниками" бо "чрєвоугодіє" великий гріх. Звідси вживати алкоголь з приводу релігійних свят є "святотатство" і наруга над Святими Заповідями.
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06.07.2021 17:14 Відповісти
Статистика, в якій об'єднують, підсумовують до купи грішне з праведним, не викликає великого інтересу. Ну як можна до православних відносити прихожан з ФСБ МП?
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06.07.2021 20:11 Відповісти
73%? совпадение? не думаю.
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06.07.2021 22:16 Відповісти
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