73% українців вважають себе православними, 9% - греко-католиками, 7% - атеїстами, - опитування КМІС
Переважна більшість українців (73%) продовжують вважати себе православними. Ще 9% вважають себе греко-католиками, а 7% - атеїстами.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 25-28 червня, інформує Цензор.НЕТ.
Серед тих, хто вважає себе православними, більшість - 58% - вважають себе належними до Православної Церкви України. Цей показник зріс порівняно із червнем 2020 року із 48% до 58%.
Належними до Української Православної Церкви Московського Патріархату вважають себе 25% (проти 21.5% у червні 2020 року). Крім цього, 12% таких респондентів вважають себе просто православними, без конкретизації Патріархату (проти 23% у червні 2020 року).
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показати весь коментар06.07.2021 17:14 Відповісти Мені подобається 1
Mykola Danylenko
показати весь коментар06.07.2021 20:11 Відповісти Мені подобається 0
анатолий выборов
показати весь коментар06.07.2021 22:16 Відповісти Мені подобається 1
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