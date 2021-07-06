Зеленский ответил на петицию: отказался увольнять Татарова

Владимир Зеленский отказался увольнять Олега Татарова с должности заместителя главы ОП. Так президент отреагировал на петицию, под которой подписались свыше 25 тыс. человек, в частности: Олег Сенцов, Сергей Притула, Янина Соколова, Виталий Дейнега, Сергей Стерненко и другие.

В своем ответе президент Владимир Зеленский заявил, что "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством", информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, Зеленский добавил, что органы государственной власти могут действовать "на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины". Президент напомнил, что его Офис руководствуется документами, которые определяют выше сказанное.

Глава ЦПК Виталий Шабунин на своей странице в соцсети Фейсбук заявил, что "это дешевая ложь, ведь президент Украины имеет полное право увольнять заместителя председателя ОП - и Зеленский неоднократно этим правом пользовался".

"Поэтому дискуссия о "ценностях" действующего президента окончательно закрыта. Владимир Зеленский разделяет ценности Татарова. А это значит, что президент: поддерживает отмазывание убийц майдановцев и не видит проблем в коррупционных преступлениях Татарова. И теперь мы точно знаем, что именно Владимир Зеленский дал указание отмазать Олега Татарова от наказания за преступление, доказанное детективами НАБУ. Именно на основании указа президента были организованы незаконные решения судов, Офиса генпрокурора, ГБР и СБУ, только бы Татаров остался безнаказанным. Своей подписью Владимир Зеленский показал, что его мировоззрение не имеет ничего общего ни с ценностями Революции Достоинства, ни с ценностями цивилизованного мира", - пишет Шабунин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП о подписи "Байдена" под петицией об отставке Татарова: "Начата проверка информационной безопасности"

"На фото вы видите Зеленского рядом с мемориалом Небесной Сотни. На том же фото Татаров врет, что героев убивала не беркутня, а их же побратимы. Петиция очень четко ставит Зеленского перед выбором. Для любого украинца (независимо от политических взглядов) выбор очевиден, потому что он о бытии человеком", - написал Шабунин в другом посте.