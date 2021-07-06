РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8765 посетителей онлайн
Новости
19 687 163

Зеленский ответил на петицию: отказался увольнять Татарова

Зеленский ответил на петицию: отказался увольнять Татарова

Владимир Зеленский отказался увольнять Олега Татарова с должности заместителя главы ОП. Так президент отреагировал на петицию, под которой подписались свыше 25 тыс. человек, в частности: Олег Сенцов, Сергей Притула, Янина Соколова, Виталий Дейнега, Сергей Стерненко и другие.

В своем ответе президент Владимир Зеленский заявил, что "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством", информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, Зеленский добавил, что органы государственной власти могут действовать "на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины". Президент напомнил, что его Офис руководствуется документами, которые определяют выше сказанное.

Глава ЦПК Виталий Шабунин на своей странице в соцсети Фейсбук заявил, что "это дешевая ложь, ведь президент Украины имеет полное право увольнять заместителя председателя ОП - и Зеленский неоднократно этим правом пользовался".

"Поэтому дискуссия о "ценностях" действующего президента окончательно закрыта. Владимир Зеленский разделяет ценности Татарова. А это значит, что президент: поддерживает отмазывание убийц майдановцев и не видит проблем в коррупционных преступлениях Татарова. И теперь мы точно знаем, что именно Владимир Зеленский дал указание отмазать Олега Татарова от наказания за преступление, доказанное детективами НАБУ. Именно на основании указа президента были организованы незаконные решения судов, Офиса генпрокурора, ГБР и СБУ, только бы Татаров остался безнаказанным. Своей подписью Владимир Зеленский показал, что его мировоззрение не имеет ничего общего ни с ценностями Революции Достоинства, ни с ценностями цивилизованного мира", - пишет Шабунин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП о подписи "Байдена" под петицией об отставке Татарова: "Начата проверка информационной безопасности"

Зеленский ответил на петицию: отказался увольнять Татарова 01

"На фото вы видите Зеленского рядом с мемориалом Небесной Сотни. На том же фото Татаров врет, что героев убивала не беркутня, а их же побратимы. Петиция очень четко ставит Зеленского перед выбором. Для любого украинца (независимо от политических взглядов) выбор очевиден, потому что он о бытии человеком", - написал Шабунин в другом посте.

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) увольнение (2679) петиция (356) Шабунин Виталий (535) Татаров Олег (366)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+87
есть еще у кого то вопросы по референдуму и прочим "опросам" от зеленых шмар?
показать весь комментарий
06.07.2021 12:46
+72
Зеленое чмо демонстративно подтерлось подписями 25000 украинцев.
показать весь комментарий
06.07.2021 12:45
+64
Вава! Тебе скоро звільнять, через Майдан.
показать весь комментарий
06.07.2021 12:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
22 вересня 2014, 17:37

ПИТОМЕЦ ЗАХАРЧЕНКО ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ГОССЛУЖБУ

Каждый, кто имел отношение к событиям на Майдане, или хотя бы следил за ними, наверняка хорошо помнит вот этого волоокого милиционера:
ЭТО ОЛЕГ ТАТАРОВ, экс-заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины эпохи Захарченко,
человек, который лично убеждал СМИ и зарубежных послов, что митингующие стреляют сами в себя,
и который персонально отвечал за осуществление уголовного преследования восставших украинцев.

"Беркут" убивал митингующих пулями и дубинками, а Татаров, которому подчинялись все следственные органы МВД Украины, утрамбовывал ими следственные изоляторы.
То есть, как вы понимаете, в персональном питомнике Захарченко моська Татаров имел отдельную комфортабельную конуру, плотно кормился и пребывал на хорошем счету.

https://blogs.pravda.com.ua/authors/ivanov/5420343426c95/page_2/
показать весь комментарий
06.07.2021 14:12 Ответить
Татаров связан с членами комиссии, которая избирает главу САП - Схемы
ПЯТНИЦА, 14 МАЯ 2021, 10:26
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/14/7293478/
показать весь комментарий
06.07.2021 14:14 Ответить
Зеленский - это позор и беда Украины.
показать весь комментарий
06.07.2021 14:20 Ответить
Как кучка негодяев во главе с Зеленским спасали жулика Татарова
14 апреля 2021 г.
https://kompromat1.pro/articles/177357-kak_kuchka_negodjaev_vo_glave_s_zelenskim_spasali_zhulika_tatarova
показать весь комментарий
06.07.2021 14:20 Ответить
просто выражаясь - сопля зеленая высралась на требования Украинцев......
показать весь комментарий
06.07.2021 14:42 Ответить
Обіцянки: Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії. (с) Зеленський

Реальність: "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством",або закон один для всiх хто був в Криму в обхiд нашого кордону заборонено в'iзд в Україну,але для дружбана Кiркорова то другое i закон не писаний
показать весь комментарий
06.07.2021 14:43 Ответить
Даже не знаю, может тогда Зеленского уволить? Народ! Вы хорошенько подумайте!
показать весь комментарий
06.07.2021 14:48 Ответить
после телефонного освобождения (для обмена) харьковских подрывников осужденных на пожмзненно, после того как он отдал цемеха, после тоо как слил операцию с вагнеровцами, после игнорирования воли. народа (закрой тогда этот процесс с петициями вообще, ты же на них всеравно не реагируешь) я проникся к нашему гаранту огромной "любовью и гордостью"!
показать весь комментарий
06.07.2021 14:53 Ответить
Прочитал комменты! Нда...
Получается, что многие считают дураками тех людей, кто отстаивает право реализации и выполнения Закона Украины и Конституции Украины.
То есть не Зеленский, Ермак и Татаров - мудаки. А активисты, которые заставляют хоть что то правильное быть правильным.
Тогда уважаемые "те еще комментаторы" - это действительно только начало. Два года активисты борются с беспределом зеленых, и беспредел побеждает. Оно вам надо. Или оно вам по*уй! Скорее последнее.
показать весь комментарий
06.07.2021 15:05 Ответить
Зеля Маріонетка - тварь безвольна.. серед звичайних людей або в армії вона би жерла лайно аби вижити, бо вона - с.ка.. до речі, саме це вона наразі і робить.. і не звертайте уваги на те, що це лайно на вагу йєврєйского золота..
одноклітинні зебіли73 мають бути задоволені - вони всі рОблять це разом, хоча дехто з особотупих цього досі не розуміє.............(
показать весь комментарий
06.07.2021 15:11 Ответить
Зеленський відмовився звільняти Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4863
показать весь комментарий
06.07.2021 15:42 Ответить
По закінченню строку президенства Зе команда з України втікати не буде, бо не буде України.
Вони її просто знищать.
показать весь комментарий
06.07.2021 15:56 Ответить
Та хто ж їм дозволить.
показать весь комментарий
06.07.2021 17:57 Ответить
ось вона справжня ціна і вартість цих всіх сраних петицій, гівна вони варті... цікаво де тепер всі смєтуни? ніхто не бачив?
показать весь комментарий
06.07.2021 16:30 Ответить
Вы правы. Петицию с просьбой отправить Юлю послом в Гондурас тоже набрала 25 тыс подписей. И ничего.
показать весь комментарий
06.07.2021 20:57 Ответить
СОПРОВОЖДЕНИЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ ПРОТИВ КЛИЧКО В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБВИНЕННЫЙ В КОРРУПЦИИ ТАТАРОВ - СМИ

"По данным УП, стратегически за "кошмаром" окружения Кличко, как и за всей киевской политикой Зеленского, следит АНДРЕЙ ЕРМАК, который просто не может отказать президенту.
Юридическое сопровождение ситуации осуществляет фигурант коррупционного дела НАБУ, заместитель председателя ОП ОЛЕГ ТАТАРОВ.

На Банковой, где он продолжает работать, вопреки всем обвинениям, Татаров до сих пор курирует весь правоохранительный блок и, наверное, лучше разбирается в том, как простимулировать спецоперацию с обысками", - говорится в материале.

Также они сообщили, что к спецоперации против столичной власти причастен заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

https://gordonua.com/news/politics/soprovozhdenie-specoperacii-protiv-klichko-v-ofise-prezidenta-osushchestvlyaet-obvinennyy-v-korrupcii-tatarov-smi-1553460.html
показать весь комментарий
06.07.2021 16:30 Ответить
ДОСИТЬ НИТЬ ПРИ ПОРОХУ МАБУТЬ ВЗЯЛИ ВІД Т ВІДКАТИ, А ТЕПЕР ХОЧЕТЕ ЩОБ ЗЕЛЕНІ ЗА ВАС РОБИЛИ БРУДНУ РОБОТУ.
показать весь комментарий
06.07.2021 16:36 Ответить
ХОЧЕТЕ ЩОБ ЗЕЛЕНІ ЗА ВАС РОБИЛИ БРУДНУ РОБОТУ.

Ха-Ха-Ха
Зелені, роботу... та ще й брудну...
Шутить изволите?
показать весь комментарий
06.07.2021 16:52 Ответить
Как кучка негодяев во главе с Зеленским спасали жулика Татарова
13 апреля, 2021
https://www.economics-prorok.com/2021
показать весь комментарий
06.07.2021 16:31 Ответить
ФИРМА ТЕСТЯ ТАТАРОВА ПОЛУЧИЛА ЗЕМЛИ НА 21 МЛН ГРН СРАЗУ ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЗЯТЯ В ОФИС ПРЕЗИДЕНТА - BIHUS.INFO

4 декабря, 2020
https://gordonua.com/news/politics/firma-testya-tatarova-poluchila-ot-kievsoveta-zemli-na-21-mln-grn-srazu-posle-naznacheniya-zyatya-v-ofis-prezidenta-bihusinfo-1530167.html
показать весь комментарий
06.07.2021 16:45 Ответить
зе - звичайний дурень та покидьок.
ідіотів ми знаємо - це 73.
шкода, що з'явилась нова спільнота - довірливих та наївних.
петиція - це звернення до людини при владі!
хіба розумна людина може розраховувати на людські якості якогось зе?!
показать весь комментарий
06.07.2021 17:00 Ответить
От же ж гнида...
показать весь комментарий
06.07.2021 17:01 Ответить
Зеленський відповів на петицію: відмовився звільняти Татарова - Цензор.НЕТ 7993
показать весь комментарий
06.07.2021 17:01 Ответить
Товарищу Шабунину токо сейчас дошло, шо господин Зеленский "разделяет ценности убийц майдана"? А до выборов это товарищу Шабунину было непонятно?
показать весь комментарий
06.07.2021 17:21 Ответить
А як це могло бути зрозумілим ДО виборів?
У ІІ турі було два кандидати. Обидва клялися у вірності цінностям Майдану. Але про одного було достеменно відомо, що поділяє він насправді лише цінності Офшору. З тигипком і мертветчуком.
показать весь комментарий
06.07.2021 19:24 Ответить
Ага,имбецилы, и люмпены именно так и рассуждали. Все нормальные люди прекрасно видели-кто есть кто.
показать весь комментарий
06.07.2021 19:45 Ответить
Ви до "нормальних людей" хибно занесли педрофільствуючих армовірських зомбі з короткою пам'яттю. Підозрюю, через особисту належність до цього класу зомбаків.
показать весь комментарий
06.07.2021 20:48 Ответить
Разговариваю с подоляцким троллем, или с оочень упоротым зебилом?
показать весь комментарий
06.07.2021 20:53 Ответить
Понятно, что вам https://censor.net/ru/user/427015ам муляет Армія, Мова і Віра. Вы готові превратить эти понятия чуть ли не в ругательства, гниды.
показать весь комментарий
08.07.2021 14:23 Ответить
Вам с января 2019 года в нос тыкали статьи про связи ЗЕ с РФ, его ватные выступления и заявления про Майдан и войну с РФ.

Але ж ви ж замріяні дебіли...
показать весь комментарий
06.07.2021 20:37 Ответить
1. Ватність недолугого Блазня - ніщо порівняно з підступним колаборанством Шоколадної Гниди. Нацгвардійців, що загинули під Верховною Радою від вибуху гранати пам'ятаєте? Вгадайте, що тоді хотів протягнути через Верховну Раду капітулянт Рошенко?

2. Згоден: вибір у ІІ турі, завдяки "голосувальникам по приколу" був паскудний: між зашквареним колаборантом і ще не зашквареним. У таких випадках (коли різниці немає) все одно треба хоча б міняти владу.

3. "Замріяний дебіл" - це не про мене. Я у ІІ турі голосував за Баригу. Тобто, маю сумнівну честь належати до 24% армовірських зомбі.
показать весь комментарий
06.07.2021 20:54 Ответить
Ты просто эталонный мудак.
показать весь комментарий
06.07.2021 22:27 Ответить
Он один из 73%
показать весь комментарий
08.07.2021 14:02 Ответить
ИНТЕРВЬЮ ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА Василию Голованову на телеканале https://newsone.ua/news/politics/razocharuju-zelenskoho-privetiki-ot-putina-ja-poroshenko-ne-peredaval-intervju-viktora-medvedchuka-telekanalu-newsone.html#_blank NewsOne
ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ

ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать: если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО,
тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.

Если б он изначально говорил: "Что плохого в том, что Медведчук занимается вопросами освобождения?
Что ж здесь плохого? Вот такая примитивно ограниченная позиция Порошенко в общем-то сыграла в первую очередь против него.
Я не считаю ничего плохого в том, что я делал, и в том, что я продолжаю принципиально и последовательно делать.
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…

Виктор Медведчук:ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?

https://mignews.com.ua/politics/22842844.html#_blank https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
показать весь комментарий
08.07.2021 14:25 Ответить
Как Зеленский объяснил прибыли из России
"Мы эти деньги получаем. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет. Мы возьмем эти деньги, они переходят на нашу кипрскую компанию, с Кипра они приходят в Украину и на это мы снимаем здесь
показать весь комментарий
08.07.2021 14:01 Ответить
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-o-firme-v-rf-my-poluchaem-royalti-ot-proizvedennogo-do-2014-goda-pochemu-my-dolzhny-darit-dengi-russkim-673158.html
показать весь комментарий
08.07.2021 14:16 Ответить
Назови оффшор с Тигипком и Мудачуком.Конкретно
показать весь комментарий
08.07.2021 14:04 Ответить
Назовите єти оффшорі с Тинипком и Мудачуком. Только не увиливайте
показать весь комментарий
08.07.2021 14:06 Ответить
кто то сказал нашему гарантику что никогда нельзя идти на уступки чего-либо требующего народа. ох напрасно он слушает такие советы.... игнорировать волю народа весьма опасно....
показать весь комментарий
06.07.2021 18:15 Ответить
Шабунин, подойди к зеркалу и плюнь в отражение - там ты увидишь одного из тех, кто привел командовать страной это ЗЕленое антиукраинское туловище ...
показать весь комментарий
06.07.2021 18:17 Ответить
Еврейский клоун на петицию, да и вообще на всё положил болт. Он всё делает только лишь так, как ему хочется и как выгодно, а на народ, который его же избрал плюёт свысока, и лелеет себя тем, что никакая управа на него не найдётся. Нет! Всему своё время, будешь за все свои проделки нести ответ перед украинским народом!!!
показать весь комментарий
06.07.2021 18:59 Ответить
и после этого у зели рейтинг якобы 29%! скорее всего 12-14%, не больше.
показать весь комментарий
06.07.2021 19:51 Ответить
Такий народ, що проголосував сам проти себе -- не може викликати поваги навіть у того, кого привели до влади.
показать весь комментарий
06.07.2021 22:26 Ответить
Точно так робив Янукович за принципом "Своих не сдаю".Це його і погубило.Чітко прослідковується паралель
показать весь комментарий
06.07.2021 19:22 Ответить
Что Вы хотите ? Дезертир есть дезертир.
показать весь комментарий
06.07.2021 19:28 Ответить
https://mobile.twitter.com/jozefkneht1

https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1 https://mobile.twitter.com/jozefkneht1/status/1412402766585241607 3 ч

Дякую Зе за чітку і послідовну позицію по татарову.
Тепер всі шашличники на одній стороні з антимайданом, татаровим та портновим.
показать весь комментарий
06.07.2021 19:40 Ответить
Я думаю , что Зеленский закончит как Чаушеску.
показать весь комментарий
06.07.2021 20:16 Ответить
Із елементами Каддафі. Тобто у нього з дупи ще й стирчатиме чималий дрин.
показать весь комментарий
06.07.2021 21:23 Ответить
зеленский похоже устал от своего президентства и досрочно хочет был выкинут из президентского креслав?!
показать весь комментарий
06.07.2021 20:47 Ответить
Хтось здивувався? Я ні
показать весь комментарий
06.07.2021 22:14 Ответить
Зебіли, ви хоч освідомлюєте шо ви накоїли ?!!!
показать весь комментарий
06.07.2021 22:41 Ответить
шо не пдрас і мразь, то друг зеленського.
показать весь комментарий
06.07.2021 22:42 Ответить
Так аби ж не Порошенко! ЧИ ви забули?
показать весь комментарий
06.07.2021 23:25 Ответить
Выбрали...***
показать весь комментарий
07.07.2021 00:03 Ответить
Скоро мы будем пятой колонной
показать весь комментарий
07.07.2021 00:04 Ответить
"Зеленский заявил, что "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством"" - а как же воля народа?! а как же народовладдя?!
показать весь комментарий
07.07.2021 00:08 Ответить
никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательствомИсточник: https://censor.net/ru/n3275363

Следовательно то , что предусмотрено законом, принужден делать. Но Зеленый шнырь не делает. Именно из-за этого появилась петиция. По закону вор должен сидеть в тюрьме ,а не в офисе президента.
показать весь комментарий
07.07.2021 00:39 Ответить
Зеленський відповів на петицію: відмовився звільняти Татарова - Цензор.НЕТ 6693
показать весь комментарий
07.07.2021 00:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 