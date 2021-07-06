Зеленский ответил на петицию: отказался увольнять Татарова
Владимир Зеленский отказался увольнять Олега Татарова с должности заместителя главы ОП. Так президент отреагировал на петицию, под которой подписались свыше 25 тыс. человек, в частности: Олег Сенцов, Сергей Притула, Янина Соколова, Виталий Дейнега, Сергей Стерненко и другие.
В своем ответе президент Владимир Зеленский заявил, что "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством", информирует Цензор.НЕТ.
Кроме того, Зеленский добавил, что органы государственной власти могут действовать "на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины". Президент напомнил, что его Офис руководствуется документами, которые определяют выше сказанное.
Глава ЦПК Виталий Шабунин на своей странице в соцсети Фейсбук заявил, что "это дешевая ложь, ведь президент Украины имеет полное право увольнять заместителя председателя ОП - и Зеленский неоднократно этим правом пользовался".
"Поэтому дискуссия о "ценностях" действующего президента окончательно закрыта. Владимир Зеленский разделяет ценности Татарова. А это значит, что президент: поддерживает отмазывание убийц майдановцев и не видит проблем в коррупционных преступлениях Татарова. И теперь мы точно знаем, что именно Владимир Зеленский дал указание отмазать Олега Татарова от наказания за преступление, доказанное детективами НАБУ. Именно на основании указа президента были организованы незаконные решения судов, Офиса генпрокурора, ГБР и СБУ, только бы Татаров остался безнаказанным. Своей подписью Владимир Зеленский показал, что его мировоззрение не имеет ничего общего ни с ценностями Революции Достоинства, ни с ценностями цивилизованного мира", - пишет Шабунин.
"На фото вы видите Зеленского рядом с мемориалом Небесной Сотни. На том же фото Татаров врет, что героев убивала не беркутня, а их же побратимы. Петиция очень четко ставит Зеленского перед выбором. Для любого украинца (независимо от политических взглядов) выбор очевиден, потому что он о бытии человеком", - написал Шабунин в другом посте.
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ПИТОМЕЦ ЗАХАРЧЕНКО ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ГОССЛУЖБУ
Каждый, кто имел отношение к событиям на Майдане, или хотя бы следил за ними, наверняка хорошо помнит вот этого волоокого милиционера:
ЭТО ОЛЕГ ТАТАРОВ, экс-заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины эпохи Захарченко,
человек, который лично убеждал СМИ и зарубежных послов, что митингующие стреляют сами в себя,
и который персонально отвечал за осуществление уголовного преследования восставших украинцев.
"Беркут" убивал митингующих пулями и дубинками, а Татаров, которому подчинялись все следственные органы МВД Украины, утрамбовывал ими следственные изоляторы.
То есть, как вы понимаете, в персональном питомнике Захарченко моська Татаров имел отдельную комфортабельную конуру, плотно кормился и пребывал на хорошем счету.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/ivanov/5420343426c95/page_2/
ПЯТНИЦА, 14 МАЯ 2021, 10:26
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/14/7293478/
14 апреля 2021 г.
https://kompromat1.pro/articles/177357-kak_kuchka_negodjaev_vo_glave_s_zelenskim_spasali_zhulika_tatarova
Реальність: "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством",або закон один для всiх хто був в Криму в обхiд нашого кордону заборонено в'iзд в Україну,але для дружбана Кiркорова то другое i закон не писаний
Получается, что многие считают дураками тех людей, кто отстаивает право реализации и выполнения Закона Украины и Конституции Украины.
То есть не Зеленский, Ермак и Татаров - мудаки. А активисты, которые заставляют хоть что то правильное быть правильным.
Тогда уважаемые "те еще комментаторы" - это действительно только начало. Два года активисты борются с беспределом зеленых, и беспредел побеждает. Оно вам надо. Или оно вам по*уй! Скорее последнее.
одноклітинні зебіли73 мають бути задоволені - вони всі рОблять це разом, хоча дехто з особотупих цього досі не розуміє.............(
Вони її просто знищать.
"По данным УП, стратегически за "кошмаром" окружения Кличко, как и за всей киевской политикой Зеленского, следит АНДРЕЙ ЕРМАК, который просто не может отказать президенту.
Юридическое сопровождение ситуации осуществляет фигурант коррупционного дела НАБУ, заместитель председателя ОП ОЛЕГ ТАТАРОВ.
На Банковой, где он продолжает работать, вопреки всем обвинениям, Татаров до сих пор курирует весь правоохранительный блок и, наверное, лучше разбирается в том, как простимулировать спецоперацию с обысками", - говорится в материале.
Также они сообщили, что к спецоперации против столичной власти причастен заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
https://gordonua.com/news/politics/soprovozhdenie-specoperacii-protiv-klichko-v-ofise-prezidenta-osushchestvlyaet-obvinennyy-v-korrupcii-tatarov-smi-1553460.html
Ха-Ха-Ха
Зелені, роботу... та ще й брудну...
Шутить изволите?
13 апреля, 2021
https://www.economics-prorok.com/2021
4 декабря, 2020
https://gordonua.com/news/politics/firma-testya-tatarova-poluchila-ot-kievsoveta-zemli-na-21-mln-grn-srazu-posle-naznacheniya-zyatya-v-ofis-prezidenta-bihusinfo-1530167.html
ідіотів ми знаємо - це 73.
шкода, що з'явилась нова спільнота - довірливих та наївних.
петиція - це звернення до людини при владі!
хіба розумна людина може розраховувати на людські якості якогось зе?!
У ІІ турі було два кандидати. Обидва клялися у вірності цінностям Майдану. Але про одного було достеменно відомо, що поділяє він насправді лише цінності Офшору. З тигипком і мертветчуком.
Але ж ви ж замріяні дебіли...
2. Згоден: вибір у ІІ турі, завдяки "голосувальникам по приколу" був паскудний: між зашквареним колаборантом і ще не зашквареним. У таких випадках (коли різниці немає) все одно треба хоча б міняти владу.
3. "Замріяний дебіл" - це не про мене. Я у ІІ турі голосував за Баригу. Тобто, маю сумнівну честь належати до 24% армовірських зомбі.
Зеленский ДО виборов:
Зеленский :Дончане захватили танк? (украинский) Молодцы! (1,42)
Зеленский : МЫ НЕ МОЖЕМ БЫТЬ ПРОТИВ РУССКОГО НАРОДА
ПОТОМУ ЧТО ЭТО - ОДИН И ТОТ ЖЕ НАРОД. (2,32)
Видео https://www.youtube.com/watch?v=I58kPsPrPW8
ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ
ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать: если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО,
тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.
Если б он изначально говорил: "Что плохого в том, что Медведчук занимается вопросами освобождения?
Что ж здесь плохого? Вот такая примитивно ограниченная позиция Порошенко в общем-то сыграла в первую очередь против него.
Я не считаю ничего плохого в том, что я делал, и в том, что я продолжаю принципиально и последовательно делать.
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…
Виктор Медведчук:ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?
https://mignews.com.ua/politics/22842844.html#_blank https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
"Мы эти деньги получаем. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет. Мы возьмем эти деньги, они переходят на нашу кипрскую компанию, с Кипра они приходят в Украину и на это мы снимаем здесь
https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1 https://mobile.twitter.com/jozefkneht1/status/1412402766585241607 3 ч
Дякую Зе за чітку і послідовну позицію по татарову.
Тепер всі шашличники на одній стороні з антимайданом, татаровим та портновим.
Следовательно то , что предусмотрено законом, принужден делать. Но Зеленый шнырь не делает. Именно из-за этого появилась петиция. По закону вор должен сидеть в тюрьме ,а не в офисе президента.