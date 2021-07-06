Зеленський відповів на петицію: відмовився звільняти Татарова

Володимир Зеленський відмовився звільняти Олега Татарова з посади заступника глави ОП. Так президент відреагував на петицію, під якою підписалися понад 25 тис. осіб, зокрема: Олег Сенцов, Сергій Притула, Яніна Соколова, Віталій Дейнега, Сергій Стерненко й інші.

У своїй відповіді президент Володимир Зеленський заявив, що "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством", інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, Зеленський додав, що органи державної влади можуть діяти "на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України". Президент нагадав, що його Офіс керується документами, які визначають вище сказане.

Глава ЦПК Віталій Шабунін на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заявив, що "це дешева брехня, адже президент України має повне право звільняти заступника голови ОП - і Зеленський неодноразово цим правом користувався".

"Тож дискусію про "цінності" чинного президента остаточно закрито. Володимир Зеленський розділяє цінності Татарова. А це значить, що президент: підтримує відмазування вбивць майданівців та не бачить проблем в корупційних злочинах Татарова. Тож тепер ми достапенно знаємо, що саме Володимир Зеленський дав вказівку відмазати Олега Татарова від покарання за злочин, доведений детективами НАБУ. Саме за наказом президента було організовано незаконні рішення судів, ОГП, ДБР і СБУ, аби лише Татаров залишився непокарани. Своїм підписом Володимир Зеленський засвідчив, що його світогляд не має нічого спільного ні з цінностями Революції Гідності, ні з цінностями цивілізованого світу", - пише Шабунін.

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"На фото ви бачите Зеленського поруч з меморіалом Небесної Сотні. На тому ж фото Тараров бреше, що героїв вбивала не беркутня, а їхні ж побратими. Петиція дуже чітко ставить Зеленського перед вибором. Для будь-якого українця (безвідносно до політичних поглядів) вибір є очевидним, бо він про буття людиною", - написав Шабунін в іншому дописі.