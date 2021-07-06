Зеленський відповів на петицію: відмовився звільняти Татарова
Володимир Зеленський відмовився звільняти Олега Татарова з посади заступника глави ОП. Так президент відреагував на петицію, під якою підписалися понад 25 тис. осіб, зокрема: Олег Сенцов, Сергій Притула, Яніна Соколова, Віталій Дейнега, Сергій Стерненко й інші.
У своїй відповіді президент Володимир Зеленський заявив, що "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством", інформує Цензор.НЕТ.
Крім того, Зеленський додав, що органи державної влади можуть діяти "на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України". Президент нагадав, що його Офіс керується документами, які визначають вище сказане.
Глава ЦПК Віталій Шабунін на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заявив, що "це дешева брехня, адже президент України має повне право звільняти заступника голови ОП - і Зеленський неодноразово цим правом користувався".
"Тож дискусію про "цінності" чинного президента остаточно закрито. Володимир Зеленський розділяє цінності Татарова. А це значить, що президент: підтримує відмазування вбивць майданівців та не бачить проблем в корупційних злочинах Татарова. Тож тепер ми достапенно знаємо, що саме Володимир Зеленський дав вказівку відмазати Олега Татарова від покарання за злочин, доведений детективами НАБУ. Саме за наказом президента було організовано незаконні рішення судів, ОГП, ДБР і СБУ, аби лише Татаров залишився непокарани. Своїм підписом Володимир Зеленський засвідчив, що його світогляд не має нічого спільного ні з цінностями Революції Гідності, ні з цінностями цивілізованого світу", - пише Шабунін.
"На фото ви бачите Зеленського поруч з меморіалом Небесної Сотні. На тому ж фото Тараров бреше, що героїв вбивала не беркутня, а їхні ж побратими. Петиція дуже чітко ставить Зеленського перед вибором. Для будь-якого українця (безвідносно до політичних поглядів) вибір є очевидним, бо він про буття людиною", - написав Шабунін в іншому дописі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ПИТОМЕЦ ЗАХАРЧЕНКО ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ГОССЛУЖБУ
Каждый, кто имел отношение к событиям на Майдане, или хотя бы следил за ними, наверняка хорошо помнит вот этого волоокого милиционера:
ЭТО ОЛЕГ ТАТАРОВ, экс-заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины эпохи Захарченко,
человек, который лично убеждал СМИ и зарубежных послов, что митингующие стреляют сами в себя,
и который персонально отвечал за осуществление уголовного преследования восставших украинцев.
"Беркут" убивал митингующих пулями и дубинками, а Татаров, которому подчинялись все следственные органы МВД Украины, утрамбовывал ими следственные изоляторы.
То есть, как вы понимаете, в персональном питомнике Захарченко моська Татаров имел отдельную комфортабельную конуру, плотно кормился и пребывал на хорошем счету.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/ivanov/5420343426c95/page_2/
ПЯТНИЦА, 14 МАЯ 2021, 10:26
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/14/7293478/
14 апреля 2021 г.
https://kompromat1.pro/articles/177357-kak_kuchka_negodjaev_vo_glave_s_zelenskim_spasali_zhulika_tatarova
Реальність: "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством",або закон один для всiх хто був в Криму в обхiд нашого кордону заборонено в'iзд в Україну,але для дружбана Кiркорова то другое i закон не писаний
Получается, что многие считают дураками тех людей, кто отстаивает право реализации и выполнения Закона Украины и Конституции Украины.
То есть не Зеленский, Ермак и Татаров - мудаки. А активисты, которые заставляют хоть что то правильное быть правильным.
Тогда уважаемые "те еще комментаторы" - это действительно только начало. Два года активисты борются с беспределом зеленых, и беспредел побеждает. Оно вам надо. Или оно вам по*уй! Скорее последнее.
одноклітинні зебіли73 мають бути задоволені - вони всі рОблять це разом, хоча дехто з особотупих цього досі не розуміє.............(
Вони її просто знищать.
"По данным УП, стратегически за "кошмаром" окружения Кличко, как и за всей киевской политикой Зеленского, следит АНДРЕЙ ЕРМАК, который просто не может отказать президенту.
Юридическое сопровождение ситуации осуществляет фигурант коррупционного дела НАБУ, заместитель председателя ОП ОЛЕГ ТАТАРОВ.
На Банковой, где он продолжает работать, вопреки всем обвинениям, Татаров до сих пор курирует весь правоохранительный блок и, наверное, лучше разбирается в том, как простимулировать спецоперацию с обысками", - говорится в материале.
Также они сообщили, что к спецоперации против столичной власти причастен заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
https://gordonua.com/news/politics/soprovozhdenie-specoperacii-protiv-klichko-v-ofise-prezidenta-osushchestvlyaet-obvinennyy-v-korrupcii-tatarov-smi-1553460.html
Ха-Ха-Ха
Зелені, роботу... та ще й брудну...
Шутить изволите?
13 апреля, 2021
https://www.economics-prorok.com/2021
4 декабря, 2020
https://gordonua.com/news/politics/firma-testya-tatarova-poluchila-ot-kievsoveta-zemli-na-21-mln-grn-srazu-posle-naznacheniya-zyatya-v-ofis-prezidenta-bihusinfo-1530167.html
ідіотів ми знаємо - це 73.
шкода, що з'явилась нова спільнота - довірливих та наївних.
петиція - це звернення до людини при владі!
хіба розумна людина може розраховувати на людські якості якогось зе?!
У ІІ турі було два кандидати. Обидва клялися у вірності цінностям Майдану. Але про одного було достеменно відомо, що поділяє він насправді лише цінності Офшору. З тигипком і мертветчуком.
Але ж ви ж замріяні дебіли...
2. Згоден: вибір у ІІ турі, завдяки "голосувальникам по приколу" був паскудний: між зашквареним колаборантом і ще не зашквареним. У таких випадках (коли різниці немає) все одно треба хоча б міняти владу.
3. "Замріяний дебіл" - це не про мене. Я у ІІ турі голосував за Баригу. Тобто, маю сумнівну честь належати до 24% армовірських зомбі.
Зеленский ДО виборов:
Зеленский :Дончане захватили танк? (украинский) Молодцы! (1,42)
Зеленский : МЫ НЕ МОЖЕМ БЫТЬ ПРОТИВ РУССКОГО НАРОДА
ПОТОМУ ЧТО ЭТО - ОДИН И ТОТ ЖЕ НАРОД. (2,32)
Видео https://www.youtube.com/watch?v=I58kPsPrPW8
ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ
ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать: если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО,
тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.
Если б он изначально говорил: "Что плохого в том, что Медведчук занимается вопросами освобождения?
Что ж здесь плохого? Вот такая примитивно ограниченная позиция Порошенко в общем-то сыграла в первую очередь против него.
Я не считаю ничего плохого в том, что я делал, и в том, что я продолжаю принципиально и последовательно делать.
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…
Виктор Медведчук:ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?
https://mignews.com.ua/politics/22842844.html#_blank https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
"Мы эти деньги получаем. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет. Мы возьмем эти деньги, они переходят на нашу кипрскую компанию, с Кипра они приходят в Украину и на это мы снимаем здесь
https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1 https://mobile.twitter.com/jozefkneht1/status/1412402766585241607 3 ч
Дякую Зе за чітку і послідовну позицію по татарову.
Тепер всі шашличники на одній стороні з антимайданом, татаровим та портновим.
Следовательно то , что предусмотрено законом, принужден делать. Но Зеленый шнырь не делает. Именно из-за этого появилась петиция. По закону вор должен сидеть в тюрьме ,а не в офисе президента.