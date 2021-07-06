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Зеленський відповів на петицію: відмовився звільняти Татарова

Зеленський відповів на петицію: відмовився звільняти Татарова

Володимир Зеленський відмовився звільняти Олега Татарова з посади заступника глави ОП. Так президент відреагував на петицію, під якою підписалися понад 25 тис. осіб, зокрема: Олег Сенцов, Сергій Притула, Яніна Соколова, Віталій Дейнега, Сергій Стерненко й інші.

У своїй відповіді президент Володимир Зеленський заявив, що "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством", інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, Зеленський додав, що органи державної влади можуть діяти "на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України". Президент нагадав, що його Офіс керується документами, які визначають вище сказане.

Глава ЦПК Віталій Шабунін на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заявив, що "це дешева брехня, адже президент України має повне право звільняти заступника голови ОП - і Зеленський неодноразово цим правом користувався".

"Тож дискусію про "цінності" чинного президента остаточно закрито. Володимир Зеленський розділяє цінності Татарова. А це значить, що президент: підтримує відмазування вбивць майданівців та не бачить проблем в корупційних злочинах Татарова. Тож тепер ми достапенно знаємо, що саме Володимир Зеленський дав вказівку відмазати Олега Татарова від покарання за злочин, доведений детективами НАБУ. Саме за наказом президента було організовано незаконні рішення судів, ОГП, ДБР і СБУ, аби лише Татаров залишився непокарани. Своїм підписом Володимир Зеленський засвідчив, що його світогляд не має нічого спільного ні з цінностями Революції Гідності, ні з цінностями цивілізованого світу", - пише Шабунін.

Читайте також: Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала необхідні для її розгляду 25 тис. підписів: тепер слово за Зеленським, - ЦПК

Зеленський відповів на петицію: відмовився звільняти Татарова 01

"На фото ви бачите Зеленського поруч з меморіалом Небесної Сотні. На тому ж фото Тараров бреше, що героїв вбивала не беркутня, а їхні ж побратими. Петиція дуже чітко ставить Зеленського перед вибором. Для будь-якого українця (безвідносно до політичних поглядів) вибір є очевидним, бо він про буття людиною", - написав Шабунін в іншому дописі.

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) звільнення (2676) петиція (320) Шабунін Віталій (534) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+87
есть еще у кого то вопросы по референдуму и прочим "опросам" от зеленых шмар?
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06.07.2021 12:46
+72
Зеленое чмо демонстративно подтерлось подписями 25000 украинцев.
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06.07.2021 12:45
+64
Вава! Тебе скоро звільнять, через Майдан.
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06.07.2021 12:42
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22 вересня 2014, 17:37

ПИТОМЕЦ ЗАХАРЧЕНКО ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ГОССЛУЖБУ

Каждый, кто имел отношение к событиям на Майдане, или хотя бы следил за ними, наверняка хорошо помнит вот этого волоокого милиционера:
ЭТО ОЛЕГ ТАТАРОВ, экс-заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины эпохи Захарченко,
человек, который лично убеждал СМИ и зарубежных послов, что митингующие стреляют сами в себя,
и который персонально отвечал за осуществление уголовного преследования восставших украинцев.

"Беркут" убивал митингующих пулями и дубинками, а Татаров, которому подчинялись все следственные органы МВД Украины, утрамбовывал ими следственные изоляторы.
То есть, как вы понимаете, в персональном питомнике Захарченко моська Татаров имел отдельную комфортабельную конуру, плотно кормился и пребывал на хорошем счету.

https://blogs.pravda.com.ua/authors/ivanov/5420343426c95/page_2/
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06.07.2021 14:12 Відповісти
Татаров связан с членами комиссии, которая избирает главу САП - Схемы
ПЯТНИЦА, 14 МАЯ 2021, 10:26
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/14/7293478/
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06.07.2021 14:14 Відповісти
Зеленский - это позор и беда Украины.
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06.07.2021 14:20 Відповісти
Как кучка негодяев во главе с Зеленским спасали жулика Татарова
14 апреля 2021 г.
https://kompromat1.pro/articles/177357-kak_kuchka_negodjaev_vo_glave_s_zelenskim_spasali_zhulika_tatarova
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06.07.2021 14:20 Відповісти
просто выражаясь - сопля зеленая высралась на требования Украинцев......
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06.07.2021 14:42 Відповісти
Обіцянки: Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії. (с) Зеленський

Реальність: "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством",або закон один для всiх хто був в Криму в обхiд нашого кордону заборонено в'iзд в Україну,але для дружбана Кiркорова то другое i закон не писаний
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06.07.2021 14:43 Відповісти
Даже не знаю, может тогда Зеленского уволить? Народ! Вы хорошенько подумайте!
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06.07.2021 14:48 Відповісти
после телефонного освобождения (для обмена) харьковских подрывников осужденных на пожмзненно, после того как он отдал цемеха, после тоо как слил операцию с вагнеровцами, после игнорирования воли. народа (закрой тогда этот процесс с петициями вообще, ты же на них всеравно не реагируешь) я проникся к нашему гаранту огромной "любовью и гордостью"!
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06.07.2021 14:53 Відповісти
Прочитал комменты! Нда...
Получается, что многие считают дураками тех людей, кто отстаивает право реализации и выполнения Закона Украины и Конституции Украины.
То есть не Зеленский, Ермак и Татаров - мудаки. А активисты, которые заставляют хоть что то правильное быть правильным.
Тогда уважаемые "те еще комментаторы" - это действительно только начало. Два года активисты борются с беспределом зеленых, и беспредел побеждает. Оно вам надо. Или оно вам по*уй! Скорее последнее.
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06.07.2021 15:05 Відповісти
Зеля Маріонетка - тварь безвольна.. серед звичайних людей або в армії вона би жерла лайно аби вижити, бо вона - с.ка.. до речі, саме це вона наразі і робить.. і не звертайте уваги на те, що це лайно на вагу йєврєйского золота..
одноклітинні зебіли73 мають бути задоволені - вони всі рОблять це разом, хоча дехто з особотупих цього досі не розуміє.............(
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06.07.2021 15:11 Відповісти
Зеленський відмовився звільняти Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4863
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06.07.2021 15:42 Відповісти
По закінченню строку президенства Зе команда з України втікати не буде, бо не буде України.
Вони її просто знищать.
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06.07.2021 15:56 Відповісти
Та хто ж їм дозволить.
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06.07.2021 17:57 Відповісти
ось вона справжня ціна і вартість цих всіх сраних петицій, гівна вони варті... цікаво де тепер всі смєтуни? ніхто не бачив?
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06.07.2021 16:30 Відповісти
Вы правы. Петицию с просьбой отправить Юлю послом в Гондурас тоже набрала 25 тыс подписей. И ничего.
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06.07.2021 20:57 Відповісти
СОПРОВОЖДЕНИЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ ПРОТИВ КЛИЧКО В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБВИНЕННЫЙ В КОРРУПЦИИ ТАТАРОВ - СМИ

"По данным УП, стратегически за "кошмаром" окружения Кличко, как и за всей киевской политикой Зеленского, следит АНДРЕЙ ЕРМАК, который просто не может отказать президенту.
Юридическое сопровождение ситуации осуществляет фигурант коррупционного дела НАБУ, заместитель председателя ОП ОЛЕГ ТАТАРОВ.

На Банковой, где он продолжает работать, вопреки всем обвинениям, Татаров до сих пор курирует весь правоохранительный блок и, наверное, лучше разбирается в том, как простимулировать спецоперацию с обысками", - говорится в материале.

Также они сообщили, что к спецоперации против столичной власти причастен заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

https://gordonua.com/news/politics/soprovozhdenie-specoperacii-protiv-klichko-v-ofise-prezidenta-osushchestvlyaet-obvinennyy-v-korrupcii-tatarov-smi-1553460.html
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06.07.2021 16:30 Відповісти
ДОСИТЬ НИТЬ ПРИ ПОРОХУ МАБУТЬ ВЗЯЛИ ВІД Т ВІДКАТИ, А ТЕПЕР ХОЧЕТЕ ЩОБ ЗЕЛЕНІ ЗА ВАС РОБИЛИ БРУДНУ РОБОТУ.
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06.07.2021 16:36 Відповісти
ХОЧЕТЕ ЩОБ ЗЕЛЕНІ ЗА ВАС РОБИЛИ БРУДНУ РОБОТУ.

Ха-Ха-Ха
Зелені, роботу... та ще й брудну...
Шутить изволите?
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06.07.2021 16:52 Відповісти
Как кучка негодяев во главе с Зеленским спасали жулика Татарова
13 апреля, 2021
https://www.economics-prorok.com/2021
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06.07.2021 16:31 Відповісти
ФИРМА ТЕСТЯ ТАТАРОВА ПОЛУЧИЛА ЗЕМЛИ НА 21 МЛН ГРН СРАЗУ ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЗЯТЯ В ОФИС ПРЕЗИДЕНТА - BIHUS.INFO

4 декабря, 2020
https://gordonua.com/news/politics/firma-testya-tatarova-poluchila-ot-kievsoveta-zemli-na-21-mln-grn-srazu-posle-naznacheniya-zyatya-v-ofis-prezidenta-bihusinfo-1530167.html
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06.07.2021 16:45 Відповісти
зе - звичайний дурень та покидьок.
ідіотів ми знаємо - це 73.
шкода, що з'явилась нова спільнота - довірливих та наївних.
петиція - це звернення до людини при владі!
хіба розумна людина може розраховувати на людські якості якогось зе?!
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06.07.2021 17:00 Відповісти
От же ж гнида...
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06.07.2021 17:01 Відповісти
Зеленський відповів на петицію: відмовився звільняти Татарова - Цензор.НЕТ 7993
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06.07.2021 17:01 Відповісти
Товарищу Шабунину токо сейчас дошло, шо господин Зеленский "разделяет ценности убийц майдана"? А до выборов это товарищу Шабунину было непонятно?
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06.07.2021 17:21 Відповісти
А як це могло бути зрозумілим ДО виборів?
У ІІ турі було два кандидати. Обидва клялися у вірності цінностям Майдану. Але про одного було достеменно відомо, що поділяє він насправді лише цінності Офшору. З тигипком і мертветчуком.
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06.07.2021 19:24 Відповісти
Ага,имбецилы, и люмпены именно так и рассуждали. Все нормальные люди прекрасно видели-кто есть кто.
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06.07.2021 19:45 Відповісти
Ви до "нормальних людей" хибно занесли педрофільствуючих армовірських зомбі з короткою пам'яттю. Підозрюю, через особисту належність до цього класу зомбаків.
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06.07.2021 20:48 Відповісти
Разговариваю с подоляцким троллем, или с оочень упоротым зебилом?
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06.07.2021 20:53 Відповісти
Понятно, что вам https://censor.net/ru/user/427015ам муляет Армія, Мова і Віра. Вы готові превратить эти понятия чуть ли не в ругательства, гниды.
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08.07.2021 14:23 Відповісти
Вам с января 2019 года в нос тыкали статьи про связи ЗЕ с РФ, его ватные выступления и заявления про Майдан и войну с РФ.

Але ж ви ж замріяні дебіли...
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06.07.2021 20:37 Відповісти
1. Ватність недолугого Блазня - ніщо порівняно з підступним колаборанством Шоколадної Гниди. Нацгвардійців, що загинули під Верховною Радою від вибуху гранати пам'ятаєте? Вгадайте, що тоді хотів протягнути через Верховну Раду капітулянт Рошенко?

2. Згоден: вибір у ІІ турі, завдяки "голосувальникам по приколу" був паскудний: між зашквареним колаборантом і ще не зашквареним. У таких випадках (коли різниці немає) все одно треба хоча б міняти владу.

3. "Замріяний дебіл" - це не про мене. Я у ІІ турі голосував за Баригу. Тобто, маю сумнівну честь належати до 24% армовірських зомбі.
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06.07.2021 20:54 Відповісти
Ты просто эталонный мудак.
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06.07.2021 22:27 Відповісти
Он один из 73%
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08.07.2021 14:02 Відповісти
ИНТЕРВЬЮ ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА Василию Голованову на телеканале https://newsone.ua/news/politics/razocharuju-zelenskoho-privetiki-ot-putina-ja-poroshenko-ne-peredaval-intervju-viktora-medvedchuka-telekanalu-newsone.html#_blank NewsOne
ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ

ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать: если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО,
тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.

Если б он изначально говорил: "Что плохого в том, что Медведчук занимается вопросами освобождения?
Что ж здесь плохого? Вот такая примитивно ограниченная позиция Порошенко в общем-то сыграла в первую очередь против него.
Я не считаю ничего плохого в том, что я делал, и в том, что я продолжаю принципиально и последовательно делать.
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…

Виктор Медведчук:ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?

https://mignews.com.ua/politics/22842844.html#_blank https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
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08.07.2021 14:25 Відповісти
Как Зеленский объяснил прибыли из России
"Мы эти деньги получаем. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет. Мы возьмем эти деньги, они переходят на нашу кипрскую компанию, с Кипра они приходят в Украину и на это мы снимаем здесь
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08.07.2021 14:01 Відповісти
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-o-firme-v-rf-my-poluchaem-royalti-ot-proizvedennogo-do-2014-goda-pochemu-my-dolzhny-darit-dengi-russkim-673158.html
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08.07.2021 14:16 Відповісти
Назови оффшор с Тигипком и Мудачуком.Конкретно
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08.07.2021 14:04 Відповісти
Назовите єти оффшорі с Тинипком и Мудачуком. Только не увиливайте
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08.07.2021 14:06 Відповісти
кто то сказал нашему гарантику что никогда нельзя идти на уступки чего-либо требующего народа. ох напрасно он слушает такие советы.... игнорировать волю народа весьма опасно....
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06.07.2021 18:15 Відповісти
Шабунин, подойди к зеркалу и плюнь в отражение - там ты увидишь одного из тех, кто привел командовать страной это ЗЕленое антиукраинское туловище ...
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06.07.2021 18:17 Відповісти
Еврейский клоун на петицию, да и вообще на всё положил болт. Он всё делает только лишь так, как ему хочется и как выгодно, а на народ, который его же избрал плюёт свысока, и лелеет себя тем, что никакая управа на него не найдётся. Нет! Всему своё время, будешь за все свои проделки нести ответ перед украинским народом!!!
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06.07.2021 18:59 Відповісти
и после этого у зели рейтинг якобы 29%! скорее всего 12-14%, не больше.
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06.07.2021 19:51 Відповісти
Такий народ, що проголосував сам проти себе -- не може викликати поваги навіть у того, кого привели до влади.
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06.07.2021 22:26 Відповісти
Точно так робив Янукович за принципом "Своих не сдаю".Це його і погубило.Чітко прослідковується паралель
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06.07.2021 19:22 Відповісти
Что Вы хотите ? Дезертир есть дезертир.
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06.07.2021 19:28 Відповісти
https://mobile.twitter.com/jozefkneht1

https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1 https://mobile.twitter.com/jozefkneht1/status/1412402766585241607 3 ч

Дякую Зе за чітку і послідовну позицію по татарову.
Тепер всі шашличники на одній стороні з антимайданом, татаровим та портновим.
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06.07.2021 19:40 Відповісти
Я думаю , что Зеленский закончит как Чаушеску.
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06.07.2021 20:16 Відповісти
Із елементами Каддафі. Тобто у нього з дупи ще й стирчатиме чималий дрин.
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06.07.2021 21:23 Відповісти
зеленский похоже устал от своего президентства и досрочно хочет был выкинут из президентского креслав?!
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06.07.2021 20:47 Відповісти
Хтось здивувався? Я ні
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06.07.2021 22:14 Відповісти
Зебіли, ви хоч освідомлюєте шо ви накоїли ?!!!
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06.07.2021 22:41 Відповісти
шо не пдрас і мразь, то друг зеленського.
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06.07.2021 22:42 Відповісти
Так аби ж не Порошенко! ЧИ ви забули?
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06.07.2021 23:25 Відповісти
Выбрали...***
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07.07.2021 00:03 Відповісти
Скоро мы будем пятой колонной
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07.07.2021 00:04 Відповісти
"Зеленский заявил, что "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством"" - а как же воля народа?! а как же народовладдя?!
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07.07.2021 00:08 Відповісти
никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательствомИсточник: https://censor.net/ru/n3275363

Следовательно то , что предусмотрено законом, принужден делать. Но Зеленый шнырь не делает. Именно из-за этого появилась петиция. По закону вор должен сидеть в тюрьме ,а не в офисе президента.
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07.07.2021 00:39 Відповісти
Зеленський відповів на петицію: відмовився звільняти Татарова - Цензор.НЕТ 6693
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07.07.2021 00:55 Відповісти
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