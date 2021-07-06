Уже 91 частное медучреждение и врачи-ФОПы вакцинируют украинцев от COVID-19, - Минздрав

Уже 91 частное заведение здравоохранения и медики, зарегистрированные как физические лица-предприниматели, сформировали пункты прививок или мобильные бригады по иммунизации от COVID-19 и вакцинируют граждан в разных регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, министерство призывает учреждения здравоохранения всех форм собственности, а также физических лиц-предпринимателей, которые имеют лицензию на медицинскую практику, участвовать в создании пунктов прививок и мобильных бригад по вакцинации от COVID-19.

"Для этого им необходимо в произвольной форме обратиться в подразделение по охране здоровья областных или Киевской городской государственных администраций с просьбой внести их в перечень поставщиков медуслуг, привлеченных к вакцинации от коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Необходимо указать в заявке лиц, ответственных за запись, учет остатков вакцин, актуальные телефоны регистратур.

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