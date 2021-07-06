Уже 91 приватна медустанова і лікарі-ФОПи вакцинують українців від COVID-19, - МОЗ

Уже 91 приватний заклад охорони здоров'я і медики, зареєстровані як фізичні особи-підприємці, сформували пункти щеплень або мобільні бригади з імунізації від COVID-19 і вакцинують громадян в різних регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, міністерство закликає установи охорони здоров'я всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців, які мають ліцензію на медичну практику, брати участь у створенні пунктів щеплень і моільних бригад з вакцинації від COVID-19.

"Для цього їм необхідно в довільній формі звернутися в підрозділ з охорони здоров'я обласних або Київської міської державних адміністрацій з проханням внести їх до переліку постачальників медпослуг, залучених до вакцинації від коронавірусної хвороби", - йдеться в повідомленні.

Необхідно вказати в заявці осіб, відповідальних за запис, облік залишків вакцин, актуальні телефони реєстратур.

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