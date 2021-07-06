Войска РФ увеличили количество провокаций возле населенного пункта Золотое-4, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает об увеличении количества провокаций в районе населенного пункта Золотое-4, где 5 июля 2021 г. наемники РФ провели ряд обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины в направлении населенного пункта Золотое-5, в том числе с применением оружия, запрещенного минского договоренностями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В частности, оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По оценке УС СЦКК подобные искусственные обострения провоцируются наемниками накануне заседаний ТКГ и используются как повод для дальнейшего блокирования работы КПВВ "Золотое", а вместе с ним и пункта пропуска "Счастье".

"Главной целью обострений является поиск оккупантами повода для выдвижения требований украинской стороне о предоставлении дополнительных гарантий безопасности, которые якобы являются условием открытия указанных пунктов пропуска.

УССЦКК в который раз подчеркивает, что КПВВ "Золотое" находится непосредственно на участке разведения, где действуют бессрочные гарантии безопасности с обеих сторон, в связи с чем действия оккупантов носят сознательно провокационный характер и более полугода тормозят процесс открытия КПВВ", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что по данным СММ ОБСЕ, в районе участка разведения "Золотое" фиксируются и другие нарушения со стороны НВФ, которые связаны с пребыванием на участке посторонних лиц, проведения несанкционированных работ, прептствовании работе БПЛА миссии.

"Такие действия ВФ РФ направлены на дальнейшую эскалацию обстановки в пунктах пропуска, которая используется кремлевскими наемниками как повод для полного или выборочного ограничения прав граждан на свободу передвижения и свободу выбора места жительства, закрепленного ст. 12 Международного пакта о гражданских и политических правах", - добавили в СЦКК.