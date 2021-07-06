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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ увеличили количество провокаций возле населенного пункта Золотое-4, - СЦКК

Войска РФ увеличили количество провокаций возле населенного пункта Золотое-4, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает об увеличении количества провокаций в районе населенного пункта Золотое-4, где 5 июля 2021 г. наемники РФ провели ряд обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины в направлении населенного пункта Золотое-5, в том числе с применением оружия, запрещенного минского договоренностями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В частности, оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По оценке УС СЦКК подобные искусственные обострения провоцируются наемниками накануне заседаний ТКГ и используются как повод для дальнейшего блокирования работы КПВВ "Золотое", а вместе с ним и пункта пропуска "Счастье".

"Главной целью обострений является поиск оккупантами повода для выдвижения требований украинской стороне о предоставлении дополнительных гарантий безопасности, которые якобы являются условием открытия указанных пунктов пропуска.

УССЦКК в который раз подчеркивает, что КПВВ "Золотое" находится непосредственно на участке разведения, где действуют бессрочные гарантии безопасности с обеих сторон, в связи с чем действия оккупантов носят сознательно провокационный характер и более полугода тормозят процесс открытия КПВВ", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что по данным СММ ОБСЕ, в районе участка разведения "Золотое" фиксируются и другие нарушения со стороны НВФ, которые связаны с пребыванием на участке посторонних лиц, проведения несанкционированных работ, прептствовании работе БПЛА миссии.

"Такие действия ВФ РФ направлены на дальнейшую эскалацию обстановки в пунктах пропуска, которая используется кремлевскими наемниками как повод для полного или выборочного ограничения прав граждан на свободу передвижения и свободу выбора места жительства, закрепленного ст. 12 Международного пакта о гражданских и политических правах", - добавили в СЦКК.

Войска РФ увеличили количество провокаций возле населенного пункта Золотое-4, - СЦКК 01

армия РФ (19340) ОБСЕ (4880) обстрел (27312) СЦКК (725) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+7
А как же храбрый развод войск? Или это был развод лохов?
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06.07.2021 14:21
+5
Цікаво, звідки така впевненість, що це провокації, не бойові дії?
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06.07.2021 14:12
+3
Ето то Золотое-4 которое Авакав пообещал не сдавать но сдал под контроль ОБСЕ? Не может быть. Меня только интересует, а какого результата вы ожидали, когда сдавали город? Статья должна начинаться с заглавия, что в результате сдачи украинскими властями города и жителей Золотое-4, обстрелы и провокации увеличились, а жители города остались без поддержки украинской власти.
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06.07.2021 14:12
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Ето то Золотое-4 которое Авакав пообещал не сдавать но сдал под контроль ОБСЕ? Не может быть. Меня только интересует, а какого результата вы ожидали, когда сдавали город? Статья должна начинаться с заглавия, что в результате сдачи украинскими властями города и жителей Золотое-4, обстрелы и провокации увеличились, а жители города остались без поддержки украинской власти.
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06.07.2021 14:12 Ответить
так Золоте4 не здали, а стріляють з Золотого5 то сіра зона(була в 2017-18) і Золоте то не місто а села Золоте 1 2 3 4 5 6 просто один адмін центр. А Золоте 4 важливе бо там шахта"Родіна" правда зараз не діюча але є. Я там був ВОП "Дом Павлова" і ВОП"Коллосс"
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06.07.2021 17:53 Ответить
Цікаво, звідки така впевненість, що це провокації, не бойові дії?
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06.07.2021 14:12 Ответить
пропоную усім зеленим балаболкам терміново висунутися на нуль в район Золотого-4, швиденько обладнати новий опорник, дати йому назву "янєлох" та розпочати дії по поверненню території під контроль України.
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06.07.2021 14:20 Ответить
А как же храбрый развод войск? Или это был развод лохов?
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06.07.2021 14:21 Ответить
Так народ просил.Отведите до Лисичанска,что бы провокации,были в глубоком тылу,врага.
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06.07.2021 14:27 Ответить
Так лох ,чи не лох ???
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06.07.2021 14:25 Ответить
А вы как думаете?
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06.07.2021 14:28 Ответить
На лоха не тяне, лошарік .))))))
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06.07.2021 14:41 Ответить
Спокійно ! Там на сторожі стоїть титан-герой-ветеран зі своєю братвою !
Войска РФ увеличили количество провокаций возле населенного пункта Золотое-4, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4079
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06.07.2021 14:36 Ответить
Війська РФ збільшили кількість провокацій біля населеного пункту Золоте-4, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5411
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06.07.2021 14:41 Ответить
Зе хоче нобелівську премію миру, нас вбивають, а ми все одно за мир.
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06.07.2021 15:38 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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06.07.2021 21:10 Ответить
 
 