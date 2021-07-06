Війська РФ збільшили кількість провокацій біля населеного пункту Золоте-4, - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про збільшення кількості провокацій у районі населеного пункту Золоте-4, де 5 липня 2021 р. найманці РФ здійснили низку обстрілів позицій Збройних Сил України в напрямку населеного пункту Золоте-5, зокрема із застосуванням зброї, забороненої мінськими домовленостями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Зокрема, окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За оцінкою УССЦКК подібні штучні загострення провокуються найманцями напередодні засідань ТКГ та використовуються як привід для подальшого блокування роботи КПВВ "Золоте", а разом із ним і пункту пропуску "Щастя".

"Головною метою загострень є пошук окупантами приводу для висування вимог Українській стороні щодо надання додаткових гарантій безпеки, які буцімто є умовою відкриття зазначених пунктів пропуску.

УССЦКК вкотре наголошує на тому, що КПВВ "Золоте" розташовується безпосередньо на ділянці розведення, де діють безстрокові гарантії безпеки з обох сторін, у зв'язку з чим дії окупантів мають свідомо провокативний характер і понад пів року гальмують процес відкриття КПВВ", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що за даними СММ ОБСЄ, в районі ділянки розведення "Золоте" фіксуються й інші порушення з боку НЗФ, пов'язані з перебуванням на ділянці сторонніх осіб, проведення несанкціонованих робіт, першкоджання роботі БПЛА Місії.

"Такі дії ЗФ РФ спрямовані на подальшу ескалацію обстановки в пунктах пропуску, що використовується кремлівськими найманцями як привід для повного або вибіркового обмеження прав громадян на свободу пересування і свободу вибору місця проживання, закріпленого ст. 12 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права", - додали в СЦКК.