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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ збільшили кількість провокацій біля населеного пункту Золоте-4, - СЦКК

Війська РФ збільшили кількість провокацій біля населеного пункту Золоте-4, - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про збільшення кількості провокацій у районі населеного пункту Золоте-4, де 5 липня 2021 р. найманці РФ здійснили низку обстрілів позицій Збройних Сил України в напрямку населеного пункту Золоте-5, зокрема із застосуванням зброї, забороненої мінськими домовленостями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Зокрема, окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За оцінкою УССЦКК подібні штучні загострення провокуються найманцями напередодні засідань ТКГ та використовуються як привід для подальшого блокування роботи КПВВ "Золоте", а разом із ним і пункту пропуску "Щастя".

"Головною метою загострень є пошук окупантами приводу для висування вимог Українській стороні щодо надання додаткових гарантій безпеки, які буцімто є умовою відкриття зазначених пунктів пропуску.

УССЦКК вкотре наголошує на тому, що КПВВ "Золоте" розташовується безпосередньо на ділянці розведення, де діють безстрокові гарантії безпеки з обох сторін, у зв'язку з чим дії окупантів мають свідомо провокативний характер і понад пів року гальмують процес відкриття КПВВ", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Терористи дві години інтенсивно стріляли в напрямку Авдіївки зі 122-мм артсистем і 120-мм мінометів, провокуючи ЗСУ, - СЦКК

Також повідомляється, що за даними СММ ОБСЄ, в районі ділянки розведення "Золоте" фіксуються й інші порушення з боку НЗФ, пов'язані з перебуванням на ділянці сторонніх осіб, проведення несанкціонованих робіт, першкоджання роботі БПЛА Місії.

"Такі дії ЗФ РФ спрямовані на подальшу ескалацію обстановки в пунктах пропуску, що використовується кремлівськими найманцями як привід для повного або вибіркового обмеження прав громадян на свободу пересування і свободу вибору місця проживання, закріпленого ст. 12 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права", - додали в СЦКК.

Війська РФ збільшили кількість провокацій біля населеного пункту Золоте-4, - СЦКК 01

Автор: 

армія рф (17491) ОБСЄ (3507) обстріл (28633) СЦКК (642) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+7
А как же храбрый развод войск? Или это был развод лохов?
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06.07.2021 14:21
+5
Цікаво, звідки така впевненість, що це провокації, не бойові дії?
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06.07.2021 14:12
+3
Ето то Золотое-4 которое Авакав пообещал не сдавать но сдал под контроль ОБСЕ? Не может быть. Меня только интересует, а какого результата вы ожидали, когда сдавали город? Статья должна начинаться с заглавия, что в результате сдачи украинскими властями города и жителей Золотое-4, обстрелы и провокации увеличились, а жители города остались без поддержки украинской власти.
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06.07.2021 14:12
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Ето то Золотое-4 которое Авакав пообещал не сдавать но сдал под контроль ОБСЕ? Не может быть. Меня только интересует, а какого результата вы ожидали, когда сдавали город? Статья должна начинаться с заглавия, что в результате сдачи украинскими властями города и жителей Золотое-4, обстрелы и провокации увеличились, а жители города остались без поддержки украинской власти.
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06.07.2021 14:12 Відповісти
так Золоте4 не здали, а стріляють з Золотого5 то сіра зона(була в 2017-18) і Золоте то не місто а села Золоте 1 2 3 4 5 6 просто один адмін центр. А Золоте 4 важливе бо там шахта"Родіна" правда зараз не діюча але є. Я там був ВОП "Дом Павлова" і ВОП"Коллосс"
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06.07.2021 17:53 Відповісти
Цікаво, звідки така впевненість, що це провокації, не бойові дії?
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06.07.2021 14:12 Відповісти
пропоную усім зеленим балаболкам терміново висунутися на нуль в район Золотого-4, швиденько обладнати новий опорник, дати йому назву "янєлох" та розпочати дії по поверненню території під контроль України.
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06.07.2021 14:20 Відповісти
А как же храбрый развод войск? Или это был развод лохов?
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06.07.2021 14:21 Відповісти
Так народ просил.Отведите до Лисичанска,что бы провокации,были в глубоком тылу,врага.
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06.07.2021 14:27 Відповісти
Так лох ,чи не лох ???
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06.07.2021 14:25 Відповісти
А вы как думаете?
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06.07.2021 14:28 Відповісти
На лоха не тяне, лошарік .))))))
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06.07.2021 14:41 Відповісти
Спокійно ! Там на сторожі стоїть титан-герой-ветеран зі своєю братвою !
Войска РФ увеличили количество провокаций возле населенного пункта Золотое-4, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4079
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06.07.2021 14:36 Відповісти
Війська РФ збільшили кількість провокацій біля населеного пункту Золоте-4, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5411
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06.07.2021 14:41 Відповісти
Зе хоче нобелівську премію миру, нас вбивають, а ми все одно за мир.
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06.07.2021 15:38 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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06.07.2021 21:10 Відповісти
 
 