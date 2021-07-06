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Вертолет упал в озеро в Польше, пострадали граждане Украины

Вертолет упал в озеро в Польше, пострадали граждане Украины

Троих человек вытащили из воды после того, как во вторник утром частный вертолет упал в озеро в Варминско-Мазурском воеводстве Польши.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Вертолет упал в озеро Талты. Информацию об аварии спасатели получили в 9:26.

По сообщениям очевидцев, вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока окончательно не упал в воду. Машина полностью затонула.

Три человека оказались в воде. Туристы, проезжавшие мимо на моторной лодке, подобрали пострадавших. Затем пассажиров вертолета доставили в больницу.

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Сообщается, что на борту вертолета находились граждане Украины, которые проживают в Польше. Наиболее тяжело раненную женщину с повреждением позвоночника доставили в больницу в Гижицко. Ее 17-летнюю дочь - также с поврежденным позвоночником - вертолетом польской медицинской авиационной спасательной службы доставили в Ольштын. Пилота доставили в больницу в Гижицко для наблюдения.

Обломки вертолета на глубине 13 метров уже осмотрели пожарные. Других людей на борту не было.

Выявлена также утечка топлива в озеро. Как добавил Рафал Мельник из Ольштынской пожарной части, утечка не опасна, поскольку топливо испаряется.

Польша (8428) украинцы (3862) вертолёт (1106)


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Простые граждане Украины на частных вертолетах в Польше не летают...видимо семейство какого ворюги..судьи или прокурора или чинуши ...летело..
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06.07.2021 15:07 Ответить
Можно полетать,-1500 зл за 20 минут.Это не много.Если работала вся семья,это не дорого.
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06.07.2021 15:14 Ответить
 
 