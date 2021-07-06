Вертоліт упав в озеро в Польщі, постраждали громадяни України

Трьох людей витягли з води після того, як у вівторок вранці приватний вертоліт впав в озеро в Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Вертоліт впав в озеро Талти. Інформацію про аварію рятувальники отримали о 9:26.

За повідомленнями очевидців, незабаром після зльоту у вертольота почалися проблеми з двигуном. Поступово він почав опускатися, поки остаточно не впав у воду. Машина повністю затонула.

Три людини опинилися у воді. Туристи, які проїжджали повз на моторному човні, підібрали потерпілих. Потім пасажирів вертольота доставили в лікарню.

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Повідомляється, що на борту вертольота були громадяни України, які проживають у Польщі. Найбільш важко поранену жінку з пошкодженням хребта доставили в лікарню в Гіжицьку. Її 17-річну дочку - також з пошкодженим хребтом - вертольотом польської медичної авіаційної рятувальної служби доставили в Ольштин. Пілота доставили в лікарню в Гіжицький для спостереження.

Уламки вертольота на глибині 13 метрів вже оглянули пожежні. Інших людей на борту не було.

Виявлено також витік палива в озеро. Як додав Рафал Мельник з Ольштинського пожежної частини, витік не становить небезпеки, оскільки паливо випаровується.