Деоккупация Крыма - топ-приоритет внешней политики Украины, - Джапарова
Деоккупация Крымского полуострова является топ приоритетом внешней политики Украины.
Об этом в ходе форума "Украина 30. Международная политика" заявила замглавы МИД Эмине Джапарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"Деоккупация Крыма является топ приоритетом внешней политики Украины. Каким стал Крым сегодня? Наиболее острые проблемы созданы оккупационной российской властью в следующих областях: беспрецедентная милитаризация, массовые нарушения прав человека, преследования религиозных сообществ и ПЦУ, мусульман Крыма, нарушения норм международного гуманитарного права и в частности замещения населения оккупированной территории гражданами РФ, превращения Крыма и окружающих вод в свой военный форпост в Азово-Черноморском регионе", - отметила Джапарова.
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