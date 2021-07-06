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Деоккупация Крыма - топ-приоритет внешней политики Украины, - Джапарова

Деоккупация Крыма - топ-приоритет внешней политики Украины, - Джапарова

Деоккупация Крымского полуострова является топ приоритетом внешней политики Украины.

 Об этом в ходе форума "Украина 30. Международная политика" заявила замглавы МИД Эмине Джапарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Деоккупация Крыма является топ приоритетом внешней политики Украины. Каким стал Крым сегодня? Наиболее острые проблемы созданы оккупационной российской властью в следующих областях: беспрецедентная милитаризация, массовые нарушения прав человека, преследования религиозных сообществ и ПЦУ, мусульман Крыма, нарушения норм международного гуманитарного права и в частности замещения населения оккупированной территории гражданами РФ, превращения Крыма и окружающих вод в свой военный форпост в Азово-Черноморском регионе", - отметила Джапарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала оккупации Крыма Россия призвала около 30 тыс. украинцев на военную службу, - замглавы МИД Джапарова

Автор: 

Крым (26409) деоккупация (847) Джапарова Эмине (174)


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Топ комментарии
+4
Выдавать желаемое за действительное - не делать, а мечтать.
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06.07.2021 14:48
+2
поки що вся "стартегія" полягає у повторенні певних мантр. Тим часом окупант зміцнює оборону і не збирається просто так віддавати півострів.
Якщо багато разів сказати слово "халва", в роті солодше не стане..
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06.07.2021 14:49
+1
Деоккупация Крыма - топ приоритет внешней политики Украины, - Джапарова - Цензор.НЕТ 6431
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06.07.2021 14:56
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Выдавать желаемое за действительное - не делать, а мечтать.
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06.07.2021 14:48 Ответить
поки що вся "стартегія" полягає у повторенні певних мантр. Тим часом окупант зміцнює оборону і не збирається просто так віддавати півострів.
Якщо багато разів сказати слово "халва", в роті солодше не стане..
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06.07.2021 14:49 Ответить
на сьогодні це малоймовірно...зосередьтесь на реалістичних задачах.
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06.07.2021 14:50 Ответить
Малоймовiрно саме тому що владa не зосередились на питаннi пiвострова, але це не фатально бо Крим це Украiна. Сдохнет путин и мы его вернем, или вы не согласны?
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06.07.2021 17:17 Ответить
Не бачу реальних механізмів повернення. А пукіних на орді років на сто наперед наскирдовано. Здохне цей - витягнуть іншого. Поки тут не буде побудовано міцної та багатої держави про фактичне повернення Криму можна лише мріяти. Якось так.
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06.07.2021 17:23 Ответить
Понимаю,все непросто, но стратегию по возврату нужно разрабатывать. В РФ готовится транзит власти, есть высокая вероятность, что не за горами там период политической нестабильности,поэтому Джарпрова все правильно делает, она задает тон. Крым должен стать топовой темой в данный период
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06.07.2021 17:35 Ответить
Скажу так. У цих мудаків ядерна зброя,доволі потужні ВПС та ВВП на душу населення у три рази більше. Це те що на поверхні. Тому шансів поки не багато.
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06.07.2021 19:02 Ответить
Жить в концлагере РАБссия сегодня престижно...
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06.07.2021 14:52 Ответить
Деоккупация Крыма - топ приоритет внешней политики Украины, - Джапарова - Цензор.НЕТ 6431
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06.07.2021 14:56 Ответить
Желание жителей вещь гибкая, те кто получил паспорт РФ булут лишены права голоса, остальные пусть голосуют и посмотрим на их выбор
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06.07.2021 17:18 Ответить
"Топпріоритет"? От дурепа. Реально все з точністю до навпаки! Крим не може бути деокупований раніше Донбасу. Донбас за ЗЕгенератів не буде деокупований ні в якому разі. Іншими словами в осяжній перспективі нас чекає лише застій, консервація окупації, бла-бла-бла і "бе-бе бе"... Шалом, придурки!
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06.07.2021 15:04 Ответить
Приоритеты деокупации ваши -чушь собачья. По факту Крым после смерти Путина будет легче вернуть, чем омытый кровью Донбасс, где тысячи опытных местных бойцов и подросла местная молодежь воспитанная на смертях, пропаганде и т.д. Тем более Крым был незаконно анексировпн , а что такое Ордло не совсем понятно
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06.07.2021 17:26 Ответить
Чому Ви вважаєте що ми реально збираємось щось "деокуповувати" взагалі? Світовій спільноті потрібно тримати ********* під санкціями до повного розвалу федерації. А далі роздеруть на шматки. І наша роль в цьому процесі лише робити "обіжєнную морду ліца". По факту ніяких спроб знищувати ворога системно і безкомпромісно влада ось уже сім років не робить. І причина саме в цьому - навіщо трясти яблоню якщо можна зачекати щоб яблучко визріло і само впало в руки. Наприклад, "Кримська платформа" не призведе до військових дій зі звільнення окупованих територій, але посилить санкції стосовно *********у. Так що в кінцевому результаті "торгуючи мордою" ми отримаємо не тільки Крим і Донбас, а й все те що кацапи відрізали (хапнули) від України за совка - якихсь 500 000 квадратних кілометрів - Кубань разом з Таганрогом і частиною Ростовської області. А тупе прокацаплене чмо даунбаса буде інтерновано в те що залишиться "ісконно руськім міром", де буде вити на болотах і мріяти про "реванш".
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06.07.2021 19:16 Ответить
Деокупація Криму - топпріоритет зовнішньої політики України, - Джапарова - Цензор.НЕТ 8847
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06.07.2021 15:06 Ответить
Если это так, то почему об этом говорит зам-кого-то-там а не президент? Зе боиться даже заикнуться о Крыме. Он на днях сказал что его приоритет это "мир" а не какая-то там деокупация.
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06.07.2021 15:07 Ответить
КОНЦЛАГЕРЬ придуман был для Шариковых совсем не случайно...КАРМА такая... чЛенин знал шо робе... а Сралин реализовал задуманное за 32 года у власти...
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06.07.2021 15:09 Ответить
Деокупація Криму - топпріоритет зовнішньої політики України, - Джапарова - Цензор.НЕТ 1040
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06.07.2021 15:13 Ответить
Компанія JBL Ukraine розмістила мапу України в синьо-жовтих кольорах без Криму й частини Донбасу.
Скандальну світлину поширили вhttps://www.instagram.com/jblukr/ Instagram .
JBL Ukraine - офіційний представник в Україні американської компанії, що виготовляє акустичну аудіотехніку.

Деокупація Криму - топпріоритет зовнішньої політики України, - Джапарова - Цензор.НЕТ 4949
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06.07.2021 15:27 Ответить
Джарпрова умничка на самом деле, она умеет привлечь внимание к Крыму, а ее коомуникация тонкая полтическая игра, она покпзывает банде Каломмойского как нужно коммуницировпть по Крыму
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06.07.2021 17:30 Ответить
 
 