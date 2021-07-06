Деокупація Криму - топпріоритет зовнішньої політики України, - Джапарова
Деокупація Кримського півострова є топпріоритетом зовнішньої політики України.
Про це в ході форуму "Україна 30. Міжнародна політика" заявила заступниця глави МЗС Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
"Деокупація Криму є топпріоритетом зовнішньої політики України. Яким став Крим сьогодні? Найбільш гострі проблеми створені окупаційною російською владою в таких галузях: безпрецедентна мілітаризація, масові порушення прав людини, переслідування релігійних спільнот і ПЦУ, мусульман Криму, порушення норм міжнародного гуманітарного права і, зокрема, заміщення населення окупованої території громадянами РФ, перетворення Криму і навколишніх вод на свій військовий форпост в Азово-Чорноморському регіоні", - зазначила Джапарова.
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