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Деокупація Криму - топпріоритет зовнішньої політики України, - Джапарова

Деокупація Криму - топпріоритет зовнішньої політики України, - Джапарова

Деокупація Кримського півострова є топпріоритетом зовнішньої політики України.

Про це в ході форуму "Україна 30. Міжнародна політика" заявила заступниця глави МЗС Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Деокупація Криму є топпріоритетом зовнішньої політики України. Яким став Крим сьогодні? Найбільш гострі проблеми створені окупаційною російською владою в таких галузях: безпрецедентна мілітаризація, масові порушення прав людини, переслідування релігійних спільнот і ПЦУ, мусульман Криму, порушення норм міжнародного гуманітарного права і, зокрема, заміщення населення окупованої території громадянами РФ, перетворення Криму і навколишніх вод на свій військовий форпост в Азово-Чорноморському регіоні", - зазначила Джапарова.

Читайте: Нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму, - МЗС України

Автор: 

Крим (14173) деокупація (950) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+4
Выдавать желаемое за действительное - не делать, а мечтать.
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06.07.2021 14:48
+2
поки що вся "стартегія" полягає у повторенні певних мантр. Тим часом окупант зміцнює оборону і не збирається просто так віддавати півострів.
Якщо багато разів сказати слово "халва", в роті солодше не стане..
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06.07.2021 14:49
+1
Деоккупация Крыма - топ приоритет внешней политики Украины, - Джапарова - Цензор.НЕТ 6431
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06.07.2021 14:56
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Выдавать желаемое за действительное - не делать, а мечтать.
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06.07.2021 14:48 Відповісти
поки що вся "стартегія" полягає у повторенні певних мантр. Тим часом окупант зміцнює оборону і не збирається просто так віддавати півострів.
Якщо багато разів сказати слово "халва", в роті солодше не стане..
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06.07.2021 14:49 Відповісти
на сьогодні це малоймовірно...зосередьтесь на реалістичних задачах.
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06.07.2021 14:50 Відповісти
Малоймовiрно саме тому що владa не зосередились на питаннi пiвострова, але це не фатально бо Крим це Украiна. Сдохнет путин и мы его вернем, или вы не согласны?
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06.07.2021 17:17 Відповісти
Не бачу реальних механізмів повернення. А пукіних на орді років на сто наперед наскирдовано. Здохне цей - витягнуть іншого. Поки тут не буде побудовано міцної та багатої держави про фактичне повернення Криму можна лише мріяти. Якось так.
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06.07.2021 17:23 Відповісти
Понимаю,все непросто, но стратегию по возврату нужно разрабатывать. В РФ готовится транзит власти, есть высокая вероятность, что не за горами там период политической нестабильности,поэтому Джарпрова все правильно делает, она задает тон. Крым должен стать топовой темой в данный период
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06.07.2021 17:35 Відповісти
Скажу так. У цих мудаків ядерна зброя,доволі потужні ВПС та ВВП на душу населення у три рази більше. Це те що на поверхні. Тому шансів поки не багато.
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06.07.2021 19:02 Відповісти
Жить в концлагере РАБссия сегодня престижно...
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06.07.2021 14:52 Відповісти
Деоккупация Крыма - топ приоритет внешней политики Украины, - Джапарова - Цензор.НЕТ 6431
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06.07.2021 14:56 Відповісти
Желание жителей вещь гибкая, те кто получил паспорт РФ булут лишены права голоса, остальные пусть голосуют и посмотрим на их выбор
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06.07.2021 17:18 Відповісти
"Топпріоритет"? От дурепа. Реально все з точністю до навпаки! Крим не може бути деокупований раніше Донбасу. Донбас за ЗЕгенератів не буде деокупований ні в якому разі. Іншими словами в осяжній перспективі нас чекає лише застій, консервація окупації, бла-бла-бла і "бе-бе бе"... Шалом, придурки!
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06.07.2021 15:04 Відповісти
Приоритеты деокупации ваши -чушь собачья. По факту Крым после смерти Путина будет легче вернуть, чем омытый кровью Донбасс, где тысячи опытных местных бойцов и подросла местная молодежь воспитанная на смертях, пропаганде и т.д. Тем более Крым был незаконно анексировпн , а что такое Ордло не совсем понятно
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06.07.2021 17:26 Відповісти
Чому Ви вважаєте що ми реально збираємось щось "деокуповувати" взагалі? Світовій спільноті потрібно тримати ********* під санкціями до повного розвалу федерації. А далі роздеруть на шматки. І наша роль в цьому процесі лише робити "обіжєнную морду ліца". По факту ніяких спроб знищувати ворога системно і безкомпромісно влада ось уже сім років не робить. І причина саме в цьому - навіщо трясти яблоню якщо можна зачекати щоб яблучко визріло і само впало в руки. Наприклад, "Кримська платформа" не призведе до військових дій зі звільнення окупованих територій, але посилить санкції стосовно *********у. Так що в кінцевому результаті "торгуючи мордою" ми отримаємо не тільки Крим і Донбас, а й все те що кацапи відрізали (хапнули) від України за совка - якихсь 500 000 квадратних кілометрів - Кубань разом з Таганрогом і частиною Ростовської області. А тупе прокацаплене чмо даунбаса буде інтерновано в те що залишиться "ісконно руськім міром", де буде вити на болотах і мріяти про "реванш".
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06.07.2021 19:16 Відповісти
Деокупація Криму - топпріоритет зовнішньої політики України, - Джапарова - Цензор.НЕТ 8847
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06.07.2021 15:06 Відповісти
Если это так, то почему об этом говорит зам-кого-то-там а не президент? Зе боиться даже заикнуться о Крыме. Он на днях сказал что его приоритет это "мир" а не какая-то там деокупация.
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06.07.2021 15:07 Відповісти
КОНЦЛАГЕРЬ придуман был для Шариковых совсем не случайно...КАРМА такая... чЛенин знал шо робе... а Сралин реализовал задуманное за 32 года у власти...
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06.07.2021 15:09 Відповісти
Деокупація Криму - топпріоритет зовнішньої політики України, - Джапарова - Цензор.НЕТ 1040
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06.07.2021 15:13 Відповісти
Компанія JBL Ukraine розмістила мапу України в синьо-жовтих кольорах без Криму й частини Донбасу.
Скандальну світлину поширили вhttps://www.instagram.com/jblukr/ Instagram .
JBL Ukraine - офіційний представник в Україні американської компанії, що виготовляє акустичну аудіотехніку.

Деокупація Криму - топпріоритет зовнішньої політики України, - Джапарова - Цензор.НЕТ 4949
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06.07.2021 15:27 Відповісти
Джарпрова умничка на самом деле, она умеет привлечь внимание к Крыму, а ее коомуникация тонкая полтическая игра, она покпзывает банде Каломмойского как нужно коммуницировпть по Крыму
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06.07.2021 17:30 Відповісти
 
 