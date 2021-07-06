Венгрия поддерживает интеграцию Украины в ЕС, но только после Западных Балкан, - посол Ийдярто

Венгрия не против будущей европейской интеграции Украины, но после завершения процесса евроинтеграции Западных Балкан, которая отвечает ее интересам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто на форуме "Украина 30. Международная политика".

"Я понимаю амбиции и желание украинского руководства и украинского общества, что мы (Европейский Союз. - Ред.) должны ускорить процесс евроинтеграции (Украины), но мы не должны забывать, что есть балканские страны, которые уже "стоят в очереди", и процесс интеграции там еще не закончен. Поэтому это должно быть приоритетом. Мы это очень поддерживаем, это в интересах Венгрии - поддерживать интеграцию Западных Балкан", - сказал Ийдярто.

По его словам, следует также принимать во внимание, что общества старых стран-членов ЕС со все меньшим энтузиазмом относятся к дальнейшему расширению ЕС, и следует говорить открыто о существовании в Евросоюзе "интеграционной усталости".

По мнению венгерского дипломата, необходимо найти определенный баланс между интеграцией новых возможных кандидатов в члены ЕС, относительно которых есть "желание, готовность и энергия все это двигать" и потенциалом абсорбции в ЕС.

"Иногда это может вызвать определенные негативные чувства. Это не Венгрия, не Чехия, не Польша, которые за интеграцию, но мы должны учитывать чувства и эмоции так называемой Старой Европы, потому что ЕС постоянно меняется, там все время возникают новые вопросы, в том числе конкурентоспособности, и я просто показал несколько важных тем, которые мы должны учитывать", - подытожил посол Венгрии.

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