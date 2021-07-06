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Венгрия поддерживает интеграцию Украины в ЕС, но только после Западных Балкан, - посол Ийдярто

Венгрия поддерживает интеграцию Украины в ЕС, но только после Западных Балкан, - посол Ийдярто

Венгрия не против будущей европейской интеграции Украины, но после завершения процесса евроинтеграции Западных Балкан, которая отвечает ее интересам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто на форуме "Украина 30. Международная политика".

"Я понимаю амбиции и желание украинского руководства и украинского общества, что мы (Европейский Союз. - Ред.) должны ускорить процесс евроинтеграции (Украины), но мы не должны забывать, что есть балканские страны, которые уже "стоят в очереди", и процесс интеграции там еще не закончен. Поэтому это должно быть приоритетом. Мы это очень поддерживаем, это в интересах Венгрии - поддерживать интеграцию Западных Балкан", - сказал Ийдярто.

По его словам, следует также принимать во внимание, что общества старых стран-членов ЕС со все меньшим энтузиазмом относятся к дальнейшему расширению ЕС, и следует говорить открыто о существовании в Евросоюзе "интеграционной усталости".

По мнению венгерского дипломата, необходимо найти определенный баланс между интеграцией новых возможных кандидатов в члены ЕС, относительно которых есть "желание, готовность и энергия все это двигать" и потенциалом абсорбции в ЕС.

"Иногда это может вызвать определенные негативные чувства. Это не Венгрия, не Чехия, не Польша, которые за интеграцию, но мы должны учитывать чувства и эмоции так называемой Старой Европы, потому что ЕС постоянно меняется, там все время возникают новые вопросы, в том числе конкурентоспособности, и я просто показал несколько важных тем, которые мы должны учитывать", - подытожил посол Венгрии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол Венгрии Ийдярто об образовательном законе: Сейчас позиции Киева и Будапешта все ближе и ближе друг к другу

Автор: 

Балканы (53) Венгрия (1956) евроинтеграция (2124) Ийдярто Иштван (22)


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Топ комментарии
+10
Короче, интегрируемся с Балтией-Польшей-Турцией, а Европу пусть негры доедают.
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06.07.2021 15:44
+6
турция на ес болт уже давно положила...
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06.07.2021 15:45
+5
перевожу,...пошли вы на...й
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06.07.2021 15:45
Комментировать
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Короче, интегрируемся с Балтией-Польшей-Турцией, а Европу пусть негры доедают.
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06.07.2021 15:44 Ответить
турция на ес болт уже давно положила...
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06.07.2021 15:45 Ответить
Как и Грейт Бритн.
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06.07.2021 15:53 Ответить
Идиярто.
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06.07.2021 16:42 Ответить
перевожу,...пошли вы на...й
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06.07.2021 15:45 Ответить
Принаймні чесно. Тобто коли-небудь.
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06.07.2021 15:46 Ответить
А почему не после росии???
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06.07.2021 15:47 Ответить
зачем мы им в ЕС? Они и так нас распотрошат!
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06.07.2021 16:06 Ответить
То ти путлєри спитай, чи варто було заради цього захоплювати українські території, а люди на Майдані боролися за права і свободи, і найголовніше за право вибору, за можливість самим вирішувати свою долю
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06.07.2021 17:24 Ответить
Маленькая Венгрия иногда своей проблематичностью Беларусь напоминает. То ли синдром маленького человечка, своей агрессивностью пытающегося обратить на себя внимание и защититься от окружения, то ли исторические дебри фантомными болями играют в одном месте, то ли денежек кто-то посулил за вечный деструктив, то ли внутриполитическая повестка решается исключительно за счёт "победоносной" внешней политики или всё вместе?..
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06.07.2021 15:49 Ответить
Імперський синдром Австро-Угорщини. Пересралися З УСІМА сусідами. Крутити руки членам ЄС не в змозі, а Україні - легко. То рішення у НАТО заблокують, то у ЄС.
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06.07.2021 16:01 Ответить
Хоть венгры против лгбдятины подали протест!
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06.07.2021 16:07 Ответить
ну так и от самой Зели приняли - потерпевший от .... ггггг, испугался до потери свежести памперса шо ему видите ли "угрожали". "мужыг" чо
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06.07.2021 15:52 Ответить
Знайте своё место . Украина уже многое потеряла . А ради Венгрии ? Тупо .
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06.07.2021 15:55 Ответить
Венгрия - ступор интеграции Украины в ЕС ? Может пусть они идут в зад ?
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06.07.2021 15:58 Ответить
С зеленой командой в ЕС тут бьі до Белоруси не скатится
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06.07.2021 15:59 Ответить
ЕС сам по себе ступор, с двуличной политикой.
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06.07.2021 18:09 Ответить
Да больно хочется в ваш ЕС после разгула лгбдятины! У нас и так кінець, здається зуб ожіння!
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06.07.2021 16:09 Ответить
Западные Балканы принимают уже 30 лет ...
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06.07.2021 16:12 Ответить
Ййобики рулять.
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06.07.2021 16:15 Ответить
А кто это - " западные Балканы" прорашистская до корней волос Сербия, Босния и Герцеговина разбитая той же Сербией на три анклава враждебных друг другу, непризнанное еще до конца Коссово, Сев. Мекедония меняющая свое название на угоду соседям ( не определившиеся до сих пор кто они - болгары, греки, сербы или албанцы), Албания ( со своими тараканами по самое не могу) или Черногория только что выскочившая из цепких рук "старшего брата" и до конца не определившаяся кто друг, а кто враг. Пока вот такие вот Зап. Балканы определятся и с ними определится ЕС.. то Украине придется ждать второго пришествия, не раньше.
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06.07.2021 16:19 Ответить
Угорщина підтримує інтеграцію України в ЄС, але тільки після Західних Балкан, - посол Ійдярто - Цензор.НЕТ 4329
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06.07.2021 16:30 Ответить
нам потрібне НАТО, єс то фуфло. Брити підтвердять.
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06.07.2021 16:33 Ответить
Мад'яри самі цілком можливо вилетять із ганьбою з ЄС: після відмови змінити своє дискримінаційне законодавство на вимогу інших країн - членів ЄС їх може чекати санкційна процедура -аж до виключення зі складу членів євросоюзу. Тож не будемо зважати на їх торохтіння, тим паче що ми й самі реально не готові зараз до вступу в об'єднання, доки в нас в країні панує балаган і цирк на дроті.
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06.07.2021 16:42 Ответить
Да кто вы такие, *******, чтобы условия ставить!
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06.07.2021 18:29 Ответить
 
 