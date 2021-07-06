Нелегальных мигрантов из Беларуси начали задерживать на границе Польши
Польские пограничники задержали 40 человек за незаконное пересечение границы из Беларуси.
Об этом говорится в заявлении Пограничной службы Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Сотрудники Подляшского отделения пограничной службы задержали 19 иностранцев, не имеющих никаких документов, которые позволяли бы им оставаться на территории Польши.
Позже задержали еще 21 человека. Все задержанные - 40 граждан Афганистана: 6 детей, 21 человек, 13 женщин. Их поместили в миграционный центр в ожидании решения суда.
В последние дни информация о массовом незаконном пересечении границы из Беларуси поступает из Литвы.
Всего с начала года литовские пограничники задержали уже 1232 нелегальных мигрантов из Беларуси - в 15 раз больше, чем за весь 2020 год, при этом рекордной стала последняя неделя. Только за последние четыре дня пограничники Друскининской заставы задержали 416 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а можно и минные поля поставить...пару подорвется, у остальных желание пропадет
Треба по перше довести що вони попали з території Білорусі.
А якщо у них документів немає то ситуація ще більш ускладнюєтсья.
Шатальщики диктатора хреновы.