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Нелегальных мигрантов из Беларуси начали задерживать на границе Польши

Нелегальных мигрантов из Беларуси начали задерживать на границе Польши

Польские пограничники задержали 40 человек за незаконное пересечение границы из Беларуси.

Об этом говорится в заявлении Пограничной службы Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Сотрудники Подляшского отделения пограничной службы задержали 19 иностранцев, не имеющих никаких документов, которые позволяли бы им оставаться на территории Польши.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил, что не будет делать из Беларуси "отстойник" для мигрантов-нелегалов: "Они же не к нам идут, а в просвещенную Европу"

Позже задержали еще 21 человека. Все задержанные - 40 граждан Афганистана: 6 детей, 21 человек, 13 женщин. Их поместили в миграционный центр в ожидании решения суда.

В последние дни информация о массовом незаконном пересечении границы из Беларуси поступает из Литвы.

Всего с начала года литовские пограничники задержали уже 1232 нелегальных мигрантов из Беларуси - в 15 раз больше, чем за весь 2020 год, при этом рекордной стала последняя неделя. Только за последние четыре дня пограничники Друскининской заставы задержали 416 человек. 

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Автор: 

Беларусь (7899) мигранты (981) нелегалы (452) Польша (8428)


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Топ комментарии
+4
Назад , подсрачниками .
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06.07.2021 16:59
+3
А как они попадают в Беларусь?
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06.07.2021 16:57
+3
Как и наркотраффик через замечательную страну Раису, в которой могучие и неподкупные пограничники фсб "охраняют" границу. Мы тоже в этом замечательно убедились. Поэтому когда имеешь дело со сказочным "одкб", надо отгораживаться заминированным забором, прикрытым пулемётами и ПТУРами и под круглосуточным наблюдением сотен БПЛА, не меньше
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06.07.2021 17:02
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А как они попадают в Беларусь?
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06.07.2021 16:57 Ответить
Назад , подсрачниками .
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06.07.2021 16:59 Ответить
Зачем??? Повесить все нераскрытые преступления, влепить срок и бесплатно работать на предприятиях с особо вредными условиями труда за миску перловки или гороха...
а можно и минные поля поставить...пару подорвется, у остальных желание пропадет
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06.07.2021 17:02 Ответить
с языка сорвал..
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06.07.2021 17:09 Ответить
Как и наркотраффик через замечательную страну Раису, в которой могучие и неподкупные пограничники фсб "охраняют" границу. Мы тоже в этом замечательно убедились. Поэтому когда имеешь дело со сказочным "одкб", надо отгораживаться заминированным забором, прикрытым пулемётами и ПТУРами и под круглосуточным наблюдением сотен БПЛА, не меньше
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06.07.2021 17:02 Ответить
Самолетом. Лука "безвиз" объявил сроком на 5(!) дней для всей этой шатьи- братьи. Вот они и слетаются.
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06.07.2021 17:12 Ответить
Из России
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06.07.2021 22:35 Ответить
Через росию . Турфирма которой владеет Управделами президента лукашенко транспортитует их до границы с Литвой , а там показывают куда бежать . Удовольствие не из дешевых .
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07.07.2021 00:13 Ответить
Хорошо , что у них нет моря .
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06.07.2021 16:58 Ответить
Что значит нет моря? А бЯларуские креветки с устрицами и мидиями откуда тогда беруться в Параше?
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06.07.2021 17:09 Ответить
А почему обратно не высылают? Пускай их бульбой колхозган этот кормит.
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06.07.2021 17:07 Ответить
Мне тоже непонятно... Хотя они же прут огородами, а не через КПП.
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06.07.2021 17:13 Ответить
Бо це не так просто якщо "та сторона" (с) не погоджується їх прийняти.
Треба по перше довести що вони попали з території Білорусі.
А якщо у них документів немає то ситуація ще більш ускладнюєтсья.
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06.07.2021 18:07 Ответить
Лукашенковские пограничники перестали отвечать на звонки литовских и польских коллег . Просто не берут трубку .
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07.07.2021 00:14 Ответить
Vengri strogo s takimi postupili vsodili v samoliot i obratno vyslali svoju rodinu.Tak trudno budet s nimi ix nado kormit,lecit.Kak pravilo oni nepolucajet status bezencev,no u nix jest pravo obzalovat resenyje suda i eto delajet,interesno sto zalovat mozet xot i 10 raz dobavliaja kakije to detali.To jest i god ili dva mozet tianutsia zalobi,a potom oni bezit dalse
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06.07.2021 17:25 Ответить
Литовці вимирають, а на їх місце приходять афганці і іракці.
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06.07.2021 17:40 Ответить
ONi nekuda neprixodit,ix cel zapadnaja Evropa i tuda oni budet bezat dalse.Bolsinstvoo jest irakci 600 stuk,po 200 gde to Kamerun,Gana i Gvineja na dani moment.PO mojemu nado nasix ministrov uvolit osobeno vnutrenix del zencynu,ona vobce nerazbyrajetsia situaciji
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06.07.2021 17:50 Ответить
Ну так не ловіть їх. Відпускайте і хай вони йдуть далі в Польщу.
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06.07.2021 17:53 Ответить
Teper oni nekuda nebezit sami icit pogranicnikov sto zdatsia,potom tolko uze otsiuda bezit dalse,vidimo im kto to pomogajet eto zdelat
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06.07.2021 18:07 Ответить
Когда международная коалиция во главе США воевала в Афганистане против талибов, с ними рядом против исламистов сражались местные жители, которые хотели для своей страны прогресса, развития, свободы. Теперь, после решения президента коалиция уходит, и талибы пошли в наступление. Из Афганистана массово бегут все прогрессивные люди и их семьи. Сейчас их нужно предать, не пустить, выдворить, депортировать и обречь на неминуемую, страшную и мучительную смерть. Сторонников такого подхода полно на этом форуме, в чём легко убедиться.
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06.07.2021 17:44 Ответить
Разом із біженцями можуть прийти і таліби. І буде нова хвиля терактів в Європі.
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06.07.2021 17:54 Ответить
Polne realno talibi i Igil
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06.07.2021 18:08 Ответить
Спецслужби навіщо?
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06.07.2021 18:53 Ответить
Лука ну ты и дятел!Ты не просто толкаешь нарко синтетику в ЕС из Китая,так теперь и мигрантами нагружаешь.Ты тупо олень и исход твой будет печален.Полагаю твой сын,расстреляет тебя с Аськи
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06.07.2021 20:33 Ответить
А зачем белорусам те нелегалы? Где они раньше были, почему они сейчас стали там табунами бродить?
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06.07.2021 23:09 Ответить
Вот результат ВАТНЫХ мирных протестов!
Шатальщики диктатора хреновы.
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07.07.2021 00:39 Ответить
 
 