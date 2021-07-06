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Новости
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"Ассоциативное трио" должно стать драйвером изменений политики "Восточного партнерства", - замглавы МИД Боднар

Формат "Ассоциативного трио", куда входят Украина, Грузия и Молдова, может стать драйвером изменений политики "Восточного партнерства" относительно партнеров.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Возникла очень живая и правильная проактивная инициатива касательно "Ассоциативного трио". И в принципе эта инициатива показывает уровень амбициозности стран-членов "Восточного партнерства". Мы не ломаем эту систему, а просто требуем дифференцированного подхода в зависимости от амбиций каждой страны-члена. В принципе, у нас есть позитивное восприятие Европейского Союза, и надеемся, что именно "Ассоциативное трио" будет драйвером изменений политики "Восточного партнерства" относительно партнеров", – сказал Боднар.

Он добавил, что недавно уже стали видны определенные предложения Европейской комиссии по поводу обновления политики соседства и в том числе "Восточного партнерства". Сейчас Украина это анализирует.

По словам замминистра, Украине важно, чтобы принцип дифференциации нашел свое формальное отображение. Кроме того, важно определить четкую цель такого "Восточного партнерства" и предусмотреть инструментарий для реализации подобных амбиций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регион "Восточного партнерства" - приоритетный для поддержки ЕС, - Боррель

Автор: 

Боднар Василий (162) Восточное партнерство (171) Грузия (4501) МИД (6966) Молдова (1876)


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Опять по надои и удои... Секретарь СНБО нахрен НАТО посылает, шестерки из МИДа начинают завывать о "Восточном партнерстве". Обещаниями про Великую Вакцинацию до сих пор кормят, бюджет идет в фонд разорённой седой бородатой бабушки. 20% граждан кушают и радуются коммунальным тарифам.
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06.07.2021 17:21 Ответить
Чим більш заковиристих слів, тим крутіший зебіл.
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06.07.2021 17:11 Ответить
Итого ЗЕвласть развернула лыжи с демократического Запада на коммунистический Китай.
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06.07.2021 19:56 Ответить
Ага "тріо"... Може нам тут квартет організувати і відмудохати цього мудака до стану притомності в якому він таки знайде "пятий кут"? І нехай тільки спробує своєю собакою відкупитися! Покличемо корейців...
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06.07.2021 20:21 Ответить
 
 