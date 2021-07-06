"Ассоциативное трио" должно стать драйвером изменений политики "Восточного партнерства", - замглавы МИД Боднар

Формат "Ассоциативного трио", куда входят Украина, Грузия и Молдова, может стать драйвером изменений политики "Восточного партнерства" относительно партнеров.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Возникла очень живая и правильная проактивная инициатива касательно "Ассоциативного трио". И в принципе эта инициатива показывает уровень амбициозности стран-членов "Восточного партнерства". Мы не ломаем эту систему, а просто требуем дифференцированного подхода в зависимости от амбиций каждой страны-члена. В принципе, у нас есть позитивное восприятие Европейского Союза, и надеемся, что именно "Ассоциативное трио" будет драйвером изменений политики "Восточного партнерства" относительно партнеров", – сказал Боднар.

Он добавил, что недавно уже стали видны определенные предложения Европейской комиссии по поводу обновления политики соседства и в том числе "Восточного партнерства". Сейчас Украина это анализирует.

По словам замминистра, Украине важно, чтобы принцип дифференциации нашел свое формальное отображение. Кроме того, важно определить четкую цель такого "Восточного партнерства" и предусмотреть инструментарий для реализации подобных амбиций.

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