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Регион "Восточного партнерства" - приоритетный для поддержки ЕС, - Боррель

Регион

Европейский союз считает приоритетными для поддержки страны – участницы "Восточного партнерства".

Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в четверг в Брюсселе после встречи с министрами иностранных дел трех стран – Украины, Молдовы и Грузии, которые впервые посетили столицу ЕС в формате Ассоциированного трио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вам очень хорошо известно, что Европейский Союз придает огромное значение своим отношениям с восточными партнерами, и мы считаем этот регион приоритетным для нашей поддержки и приверженности. И я уверен, что сегодня Совет Европы подтвердит эту важность и нашу приверженность", - заявил Боррель.

Высокий представитель считает, что ЕС "должен гордиться тем, что наши партнеры хотят сблизиться с нами, хотят сблизиться с Европейским союзом и даже присоединиться к нему".

"Слишком часто в Европейском Союзе мы принимаем как должное то, что нам удалось создать: зону процветания, безопасности и возможностей для всех. Наш Союз не идеален, но то, что это членство рассматривается как стратегическая цель для многих стран - это большой комплимент", - уверен он.

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В этой связи он приветствовал более тесную координацию между Грузией, Молдовой и Украиной, а также их просьбу об усилении сотрудничества с ЕС.

"Важнейшим аспектом нашего "Восточного партнерства" является налаживание связей не только между Европейским Союзом и нашими странами-партнерами, но и между ними - между самими партнерами. И это хорошо", - добавил Боррель.

Он напомнил, что у ЕС, кроме "Восточного партнерства", с каждой из этих стран также есть соглашения об ассоциации, включая углубленные и всеобъемлющие зоны свободной торговли.

"Эти соглашения являются наиболее всеобъемлющими из тех, что Европейский Союз имеет с любым другим партнером - с любым из его партнеров. Они обязывают нас укреплять нашу политическую ассоциацию и экономическую интеграцию, что мы и делаем. Полное выполнение этих соглашений является ключом к использованию всех возможностей, которые они предлагают", - отметил высокий представитель.

Боррель также считает, что сближение с ЕС требует работы с обеих сторон.

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"Вы знаете, что в каждой из ваших стран есть ключевые области реформ, которые требуют быстрых, основательных и правдивых улучшений. Мы сможем приблизить законодательство, углубить сотрудничество и продвинуться в совместной работе только в том случае, если эти реформы будут полностью приняты и воплощены в жизнь", - подчеркнул он.

Автор: 

Восточное партнерство (171) Грузия (4499) евроинтеграция (2124) Молдова (1869) Евросоюз (17113) Боррель Жозеп (784)


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формальное членство меня мало волнует. меня волнует ущемление моих человеческих прав на свободу перемещения и трудоустройства. вы принимаете миллионы всяких лишенцев из Африки и Азии, но заставляете своих соседей унижаться в посольствах доказывая их право на свободу перемещения и трудоустройства. вот о чем вам нужно подумать.
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24.06.2021 12:12 Ответить
Между странами ЕС тоже существуют миграционные правила - если вы из Италии ( к примеру) хотите работать в Хорватии, Вы должны получить разрешение миграционной полиции на определённый срок
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24.06.2021 12:22 Ответить
Пріорітетні усілякі дипломатичні заморочки від Заходу, які можуть подовжити уХйлу відчувати себе вільним у своїх рашистських витіках та " безнаказаным"
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24.06.2021 12:13 Ответить
Але що цікаво творять для нашого Сцарьонка його СЛУГИ ОПУ - закон про пріорітетність 95-квартальських постановочних санкцій РНБО перед рішеннями судів (суді ж гнікчеми -а Данілов душка) ; закон про пріорітетність ПОЛІТИЧНО-ПРАВОВИХ указів СЦАРЬОНКА , який матиме пріорітетність в виконанні його забаганок ( втід братика меньшенько Стефанчука) ...
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24.06.2021 12:19 Ответить
Барреля унизили в Москве .

Прекраснодушная попытка Борреля протянуть раше руку обернулась позорным провалом.
Потому пусть лучше помогает приличным странам Украине Грузии Молдове
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24.06.2021 12:26 Ответить
 
 