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Регіон "Східного партнерства" - пріоритетний для підтримки ЄС, - Боррель

Регіон

Європейський Союз вважає пріоритетними для підтримки країн-учасниць "Східного партнерства".

Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель у четвер у Брюсселі після зустрічі з міністрами закордонних справ трьох країн - України, Молдови та Грузії, які вперше завітали до столиці ЄС у форматі Асоційованого тріо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вам дуже добре відомо, що Європейський Союз надає величезного значення своїм відносинам зі східними партнерами, і ми вважаємо цей регіон пріоритетним для нашої підтримки та прихильності. І я впевнений, що сьогодні Рада Європи підтвердить цю важливість і нашу прихильність", - заявив Боррель.

Високий представник вважає, що ЄС "має пишатися тим, що наші партнери хочуть зблизитися з нами, хочуть зблизитися з Європейським Союзом і навіть приєднатися до нього".

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"Занадто часто в Європейському Союзі ми приймаємо як належне те, що нам вдалося створити: зону процвітання, безпеки і можливостей для всіх. Наш Союз не ідеальний, але те, що це членство розглядається як стратегічна мета для багатьох країн, - це великий комплімент", - упевнений він.

З огляду на це він схвалив тіснішу координацію між Грузією, Молдовою та Україною, а також їх прохання про посилення співпраці з ЄС.

"Найважливішим аспектом нашого "Східного партнерства" є налагодження зв'язків не тільки між Європейським Союзом і нашими країнами-партнерами, а й між ними - між самими партнерами. І це добре", - додав Боррель.

Він нагадав, що у ЄС, окрім "Східного партнерства", з кожною з цих країн також є угоди про асоціацію, включаючи поглиблені і всеосяжні зони вільної торгівлі.

"Ці угоди є найбільш всеосяжними з тих, що Європейський Союз має з будь-яким іншим партнером - із будь-яким із його партнерів. Вони зобов'язують нас зміцнювати нашу політичну асоціацію та економічну інтеграцію, що ми і робимо. Повне виконання цих угод є ключем до використання всіх можливостей, які вони пропонують", - зазначив Високий представник.

Боррель також вважає, що зближення з ЄС потребує роботи з обох сторін.

"Ви знаєте, що в кожній із ваших країн є ключові сфери реформ, які потребують швидких, ґрунтовних і правдивих поліпшень. Ми зможемо наблизити законодавство, поглибити співпрацю і просунутися в спільній роботі тільки в тому разі, якщо ці реформи будуть повністю прийняті і втілені в життя", - наголосив він.

Автор: 

Східне партнерство (123) Грузія (1844) євроінтеграція (501) Молдова (2068) Євросоюз (13388) Боррель Жозеп (1074)


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формальное членство меня мало волнует. меня волнует ущемление моих человеческих прав на свободу перемещения и трудоустройства. вы принимаете миллионы всяких лишенцев из Африки и Азии, но заставляете своих соседей унижаться в посольствах доказывая их право на свободу перемещения и трудоустройства. вот о чем вам нужно подумать.
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24.06.2021 12:12 Відповісти
Между странами ЕС тоже существуют миграционные правила - если вы из Италии ( к примеру) хотите работать в Хорватии, Вы должны получить разрешение миграционной полиции на определённый срок
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24.06.2021 12:22 Відповісти
Пріорітетні усілякі дипломатичні заморочки від Заходу, які можуть подовжити уХйлу відчувати себе вільним у своїх рашистських витіках та " безнаказаным"
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24.06.2021 12:13 Відповісти
Але що цікаво творять для нашого Сцарьонка його СЛУГИ ОПУ - закон про пріорітетність 95-квартальських постановочних санкцій РНБО перед рішеннями судів (суді ж гнікчеми -а Данілов душка) ; закон про пріорітетність ПОЛІТИЧНО-ПРАВОВИХ указів СЦАРЬОНКА , який матиме пріорітетність в виконанні його забаганок ( втід братика меньшенько Стефанчука) ...
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24.06.2021 12:19 Відповісти
Барреля унизили в Москве .

Прекраснодушная попытка Борреля протянуть раше руку обернулась позорным провалом.
Потому пусть лучше помогает приличным странам Украине Грузии Молдове
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24.06.2021 12:26 Відповісти
 
 