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Укрзализныця с 7 июля восстанавливает движение поезда Чернигов-Черновцы

Укрзализныця с 7 июля восстанавливает движение поезда Чернигов-Черновцы

"Укрзализныця" возобновляет ежедневное курсирование поезда № 117/118 Черновцы-Чернигов. С 7 июля он будет ходить каждый день.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Ночной скоростной поезд "Буковина" № 117/118 сообщением Черновцы-Чернигов-Черновцы с 7 июля восстанавливает ежедневное курсирование вместо курсирования через день",- говорится в сообщении.

По информации перевозчика, поезд будет отправляться из Черновцов в 19:46 и прибывать в Чернигов в 11:22.

После чего, в обратном направлении из Чернигова поезд будет отправляться с 8 июля в 16:50, а в Черновцы прибывать в 7:57.

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поезд (1025) Укрзализныця (2753) Чернигов (885) Черновцы (677)


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із чернівців у чернігів їхатиме довго...мабуть через черкаси
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06.07.2021 17:55 Ответить
 
 