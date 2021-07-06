Укрзализныця с 7 июля восстанавливает движение поезда Чернигов-Черновцы
"Укрзализныця" возобновляет ежедневное курсирование поезда № 117/118 Черновцы-Чернигов. С 7 июля он будет ходить каждый день.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Ночной скоростной поезд "Буковина" № 117/118 сообщением Черновцы-Чернигов-Черновцы с 7 июля восстанавливает ежедневное курсирование вместо курсирования через день",- говорится в сообщении.
По информации перевозчика, поезд будет отправляться из Черновцов в 19:46 и прибывать в Чернигов в 11:22.
После чего, в обратном направлении из Чернигова поезд будет отправляться с 8 июля в 16:50, а в Черновцы прибывать в 7:57.
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Alexander Bereznuk #425456
показать весь комментарий06.07.2021 17:55 Ответить Мне нравится 0
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