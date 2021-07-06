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"Татаровы-портновы" - основа управленческих решений Зеленского, - основатель StateWatch Леменов

Отказавшись уволить замглавы ОП Олега Татарова, президент Владимир Зеленский подтвердил предположения, что тот влияет на все негативные процессы в ОП.

Об этом пишет в Фейсбуке основатель организации StateWatch, адвокат Александр Леменов, информирует Цензор.НЕТ.

"Отказ освободить Татарова - лакмусовая бумажка политической воли президента Зеленского убирать "эффективных" менеджеров, даже если эти управленцы зашкварены по самые коррупционные уши", - считает Леменов.

Адвокат отметил, что при этом президент делает вид, что он - великий реформатор и рассказывает о желании изменить Украину.

"Татаровы-портновы-костины являются основой для управленческих решений Владимира Александровича. И он это признал. Уважаю за прямоту, но поддерживать это не стану ни при каких обстоятельствах", - добавил Леменов.

Читайте: Бутусов: "слуга народа" Зеленский стал "слугой Татарова"

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на петицию с требованием уволить Олега Татарова с должности заместителя главы ОП, под которой подписались свыше 25 тыс. человек. Президент заявил, что "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством". Это цитата из статьи 19 Конституции Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Офис Президента (1799) Леменов Александр (45) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+20
Еще одного бывшего зебила не устраивает свой мудрый выбор.
Та шо ж такое)
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06.07.2021 18:50
+18
То лі єсчьо будєт! До деяких полум'янихтрибунів, антикорупціонерів і журналістів-мрійників ніяк не дійде, що той треш лютий буде продовжуватися до тих пір, доки кожен з них не визнає власну помилку у власному виборі між Порошенком і Зєлєнскім. І мені цікаво, що ще повинен зробити колективний Зєлєнскій, щоб це сталося? І не потрібно тут кивати про "третю силу" і "вони обидвоє одинакові". Для цього і чиниться ині той треш, щоб довести, що таки не одинакові. І чим далі будуть опиратися ці зачаровані, тим треш набуватиме все біль лютої форми.
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06.07.2021 18:55
+16
"Татаровы-портновы" - основа управленческих решений Зеленского, - основатель StateWatch Леменов - Цензор.НЕТ 7689
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06.07.2021 18:56
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Еще одного бывшего зебила не устраивает свой мудрый выбор.
Та шо ж такое)
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06.07.2021 18:50 Ответить
Татаровы-портновы-костины этого ........ первыми и сдадут. Сидеть тебе вислюк, сидеть.
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06.07.2021 18:53 Ответить
То лі єсчьо будєт! До деяких полум'янихтрибунів, антикорупціонерів і журналістів-мрійників ніяк не дійде, що той треш лютий буде продовжуватися до тих пір, доки кожен з них не визнає власну помилку у власному виборі між Порошенком і Зєлєнскім. І мені цікаво, що ще повинен зробити колективний Зєлєнскій, щоб це сталося? І не потрібно тут кивати про "третю силу" і "вони обидвоє одинакові". Для цього і чиниться ині той треш, щоб довести, що таки не одинакові. І чим далі будуть опиратися ці зачаровані, тим треш набуватиме все біль лютої форми.
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06.07.2021 18:55 Ответить
не визнає. Ніхто. Ідіот тому й ідіот що не здатен критично оцінити власні дії.
А влада зеленського побудована на ідіотах.
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06.07.2021 19:05 Ответить
Мені жаль, але у такому випадку постраждають усі.
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06.07.2021 19:08 Ответить
"Татаровы-портновы" - основа управленческих решений Зеленского, - основатель StateWatch Леменов - Цензор.НЕТ 7689
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06.07.2021 18:56 Ответить
"Татаровы-портновы" - основа управленческих решений Зеленского, - основатель StateWatch Леменов - Цензор.НЕТ 6463
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06.07.2021 18:57 Ответить
Можна навести приклад управлінського рішення Зеленського стосовно Портнова?
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06.07.2021 18:58 Ответить
Запитай про це в призедента, він тобі відповість, коли від наркоти відійде
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06.07.2021 19:04 Ответить
Можно -- закрытие в августе 2019 года его другом Бакановым уголовного дела о госизмене, открытого СБУ при Порохе. Из-за которого Портнов скрывался в Москве вплоть до инаугурации Зели.
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06.07.2021 19:04 Ответить
Я питаю про управлінське рішення особисто Зеленського, а не про закриття Службою безпеки кримінального провадження, у якому не було вручено жодної підозри.
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06.07.2021 19:08 Ответить
"обгрунтування" розпуску ВР - це перше що згадалось. З подальшим портновським супроводом про судам.
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06.07.2021 19:12 Ответить
А это и есть решение именно Зеленского. Баканов является лишь продолжением его воли и не более. И ответственность за это решение несёт именно Зеля. Напомнить у кого в стране сейчас абсолютная власть через монобольшинство монобыдла?
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06.07.2021 19:12 Ответить
Чому зебіли таки тупі? Тому, що дебіли.
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06.07.2021 19:10 Ответить
Взагалі не зрозумілий цей упоротий акцент на персонах татарова чи дерьмака.

Типу от замінимо їх і заживьом.
Вигляда як примітивна технологія "хвоста ящірки", який можна вчасно скинути і продовжити займатися своїми справами.
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06.07.2021 19:03 Ответить
Так хто кращий: Зе чи Лу?
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06.07.2021 19:04 Ответить
Зеленский это раковая опухоль на теле Украины...татаровы..ермаки..портновы и прочие мрази это уже метостазы..
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06.07.2021 19:10 Ответить
Сколько желающих уволить хоть кого-то , неужели хочется занять его место, ... а вчхнёте?
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06.07.2021 19:19 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUtG2OKdts0Fllc0bx6z8i6Z3-FcUbbr49BeVmNkfhIELdpW9w2GiAj5_Wr6d4ykwynOOEjk4OhkqaIM1yqFlyL3WU_gMEGy7UZ0Kn7a-KNX6ZJLlZ309ldB75gE1GBSwo&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUtG2OKdts0Fllc0bx6z8i6Z3-FcUbbr49BeVmNkfhIELdpW9w2GiAj5_Wr6d4ykwynOOEjk4OhkqaIM1yqFlyL3WU_gMEGy7UZ0Kn7a-KNX6ZJLlZ309ldB75gE1GBSwo&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5631973576876674?__cft__[0]=AZUtG2OKdts0Fllc0bx6z8i6Z3-FcUbbr49BeVmNkfhIELdpW9w2GiAj5_Wr6d4ykwynOOEjk4OhkqaIM1yqFlyL3WU_gMEGy7UZ0Kn7a-KNX6ZJLlZ309ldB75gE1GBSwo&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Скорее бы Зеленский тарифы на электроэнергию в два раза поднял.

Давай, Зе, поднажми!
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06.07.2021 19:21 Ответить
Для меня, уже два года ничего неожиданного не происходит в стране. Еще в апреле 2019-го, когда все рыги и кремлефашисты топили за выдвиженца каломойше-ахметова-фирташа-мудачука было понятно, что квартальный шут будет слугой рыгов, кацапов и олигархов. Поэтому сейчас на фоне тотального обнищания страны - каломойше-ахметов-фирташ-пинчук-мудачук хорошо прибарахлились, для кацапов полностью уничтожен впк страны и деморализирована армия, бойки-мертведчуки-левочкины успешно скупают предприятия и продолжают свою колаборантскую деятельность и это все творится на фоне полной деградации страны и ее институтов.
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06.07.2021 19:23 Ответить
От пристали...
Ну роль у него сейчас преза... слова кто писать будет?
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06.07.2021 19:51 Ответить
Так жити не можна ! Іди здавайся!
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06.07.2021 20:08 Ответить
Ха, а зелень разве придерживается конституции, да он на неё кое-что положил, ну точно так же, как и на народ.
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06.07.2021 20:13 Ответить
Короче по всему видно,що Украина имеет дело со вторым Янукодлой.Янукодлой новой формации со старыми истинами и приверженностью к Московии и дятлам её Киркоровым с Бастами.Ввиду того,що Зеля криворог и из него не выйдет без тумака рог через дупу,як из селянки село,считаю его треба залить бетоном
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06.07.2021 21:36 Ответить
НЕ інакше, - у Татарова є компра на Зелю . По другому не виходить
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06.07.2021 22:13 Ответить
 
 