"Татаровы-портновы" - основа управленческих решений Зеленского, - основатель StateWatch Леменов

Отказавшись уволить замглавы ОП Олега Татарова, президент Владимир Зеленский подтвердил предположения, что тот влияет на все негативные процессы в ОП.

Об этом пишет в Фейсбуке основатель организации StateWatch, адвокат Александр Леменов, информирует Цензор.НЕТ.

"Отказ освободить Татарова - лакмусовая бумажка политической воли президента Зеленского убирать "эффективных" менеджеров, даже если эти управленцы зашкварены по самые коррупционные уши", - считает Леменов.

Адвокат отметил, что при этом президент делает вид, что он - великий реформатор и рассказывает о желании изменить Украину.

"Татаровы-портновы-костины являются основой для управленческих решений Владимира Александровича. И он это признал. Уважаю за прямоту, но поддерживать это не стану ни при каких обстоятельствах", - добавил Леменов.

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Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на петицию с требованием уволить Олега Татарова с должности заместителя главы ОП, под которой подписались свыше 25 тыс. человек. Президент заявил, что "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством". Это цитата из статьи 19 Конституции Украины.