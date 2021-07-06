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"Татарови-портнови" - основа управлінських рішень Зеленського, - засновник StateWatch Леменов

Відмовившись звільнити заступника голови ОП Олега Татарова, президент Володимир Зеленський підтвердив припущення, що той впливає на всі негативні процеси в ОП.

Про це пише у фейсбуці засновник організації StateWatch, адвокат Олександр Леменов, інформує Цензор.НЕТ.

"Відмова звільнити Татарова - лакмусовий папірець політичної волі президента Зеленського прибирати "ефективних" менеджерів, навіть якщо ці управлінці зашкварені по самі корупційні вуха", - вважає Леменов.

Адвокат зазначив, що при цьому президент робить вигляд, що він - великий реформатор і розповідає про бажання змінити Україну.

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"Татарови-портнови-костіни є основою для управлінських рішень Володимира Олександровича. І він це визнав. Поважаю за прямоту, але підтримувати це не стану за жодних обставин", - додав Леменов.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на петицію з вимогою звільнити Олега Татарова з посади заступника голови ОП, під якою підписалися понад 25 тис. осіб. Президент заявив, що "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством". Це цитата зі статті 19 Конституції України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Офіс Президента (2025) Лємєнов Олександр (51) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+20
Еще одного бывшего зебила не устраивает свой мудрый выбор.
Та шо ж такое)
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06.07.2021 18:50
+18
То лі єсчьо будєт! До деяких полум'янихтрибунів, антикорупціонерів і журналістів-мрійників ніяк не дійде, що той треш лютий буде продовжуватися до тих пір, доки кожен з них не визнає власну помилку у власному виборі між Порошенком і Зєлєнскім. І мені цікаво, що ще повинен зробити колективний Зєлєнскій, щоб це сталося? І не потрібно тут кивати про "третю силу" і "вони обидвоє одинакові". Для цього і чиниться ині той треш, щоб довести, що таки не одинакові. І чим далі будуть опиратися ці зачаровані, тим треш набуватиме все біль лютої форми.
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06.07.2021 18:55
+16
"Татаровы-портновы" - основа управленческих решений Зеленского, - основатель StateWatch Леменов - Цензор.НЕТ 7689
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06.07.2021 18:56
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Еще одного бывшего зебила не устраивает свой мудрый выбор.
Та шо ж такое)
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06.07.2021 18:50 Відповісти
Татаровы-портновы-костины этого ........ первыми и сдадут. Сидеть тебе вислюк, сидеть.
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06.07.2021 18:53 Відповісти
То лі єсчьо будєт! До деяких полум'янихтрибунів, антикорупціонерів і журналістів-мрійників ніяк не дійде, що той треш лютий буде продовжуватися до тих пір, доки кожен з них не визнає власну помилку у власному виборі між Порошенком і Зєлєнскім. І мені цікаво, що ще повинен зробити колективний Зєлєнскій, щоб це сталося? І не потрібно тут кивати про "третю силу" і "вони обидвоє одинакові". Для цього і чиниться ині той треш, щоб довести, що таки не одинакові. І чим далі будуть опиратися ці зачаровані, тим треш набуватиме все біль лютої форми.
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06.07.2021 18:55 Відповісти
не визнає. Ніхто. Ідіот тому й ідіот що не здатен критично оцінити власні дії.
А влада зеленського побудована на ідіотах.
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06.07.2021 19:05 Відповісти
Мені жаль, але у такому випадку постраждають усі.
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06.07.2021 19:08 Відповісти
"Татаровы-портновы" - основа управленческих решений Зеленского, - основатель StateWatch Леменов - Цензор.НЕТ 7689
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06.07.2021 18:56 Відповісти
"Татаровы-портновы" - основа управленческих решений Зеленского, - основатель StateWatch Леменов - Цензор.НЕТ 6463
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06.07.2021 18:57 Відповісти
Можна навести приклад управлінського рішення Зеленського стосовно Портнова?
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06.07.2021 18:58 Відповісти
Запитай про це в призедента, він тобі відповість, коли від наркоти відійде
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06.07.2021 19:04 Відповісти
Можно -- закрытие в августе 2019 года его другом Бакановым уголовного дела о госизмене, открытого СБУ при Порохе. Из-за которого Портнов скрывался в Москве вплоть до инаугурации Зели.
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06.07.2021 19:04 Відповісти
Я питаю про управлінське рішення особисто Зеленського, а не про закриття Службою безпеки кримінального провадження, у якому не було вручено жодної підозри.
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06.07.2021 19:08 Відповісти
"обгрунтування" розпуску ВР - це перше що згадалось. З подальшим портновським супроводом про судам.
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06.07.2021 19:12 Відповісти
А это и есть решение именно Зеленского. Баканов является лишь продолжением его воли и не более. И ответственность за это решение несёт именно Зеля. Напомнить у кого в стране сейчас абсолютная власть через монобольшинство монобыдла?
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06.07.2021 19:12 Відповісти
Чому зебіли таки тупі? Тому, що дебіли.
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06.07.2021 19:10 Відповісти
Взагалі не зрозумілий цей упоротий акцент на персонах татарова чи дерьмака.

Типу от замінимо їх і заживьом.
Вигляда як примітивна технологія "хвоста ящірки", який можна вчасно скинути і продовжити займатися своїми справами.
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06.07.2021 19:03 Відповісти
Так хто кращий: Зе чи Лу?
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06.07.2021 19:04 Відповісти
Зеленский это раковая опухоль на теле Украины...татаровы..ермаки..портновы и прочие мрази это уже метостазы..
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06.07.2021 19:10 Відповісти
Сколько желающих уволить хоть кого-то , неужели хочется занять его место, ... а вчхнёте?
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06.07.2021 19:19 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUtG2OKdts0Fllc0bx6z8i6Z3-FcUbbr49BeVmNkfhIELdpW9w2GiAj5_Wr6d4ykwynOOEjk4OhkqaIM1yqFlyL3WU_gMEGy7UZ0Kn7a-KNX6ZJLlZ309ldB75gE1GBSwo&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUtG2OKdts0Fllc0bx6z8i6Z3-FcUbbr49BeVmNkfhIELdpW9w2GiAj5_Wr6d4ykwynOOEjk4OhkqaIM1yqFlyL3WU_gMEGy7UZ0Kn7a-KNX6ZJLlZ309ldB75gE1GBSwo&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5631973576876674?__cft__[0]=AZUtG2OKdts0Fllc0bx6z8i6Z3-FcUbbr49BeVmNkfhIELdpW9w2GiAj5_Wr6d4ykwynOOEjk4OhkqaIM1yqFlyL3WU_gMEGy7UZ0Kn7a-KNX6ZJLlZ309ldB75gE1GBSwo&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Скорее бы Зеленский тарифы на электроэнергию в два раза поднял.

Давай, Зе, поднажми!
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06.07.2021 19:21 Відповісти
Для меня, уже два года ничего неожиданного не происходит в стране. Еще в апреле 2019-го, когда все рыги и кремлефашисты топили за выдвиженца каломойше-ахметова-фирташа-мудачука было понятно, что квартальный шут будет слугой рыгов, кацапов и олигархов. Поэтому сейчас на фоне тотального обнищания страны - каломойше-ахметов-фирташ-пинчук-мудачук хорошо прибарахлились, для кацапов полностью уничтожен впк страны и деморализирована армия, бойки-мертведчуки-левочкины успешно скупают предприятия и продолжают свою колаборантскую деятельность и это все творится на фоне полной деградации страны и ее институтов.
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06.07.2021 19:23 Відповісти
От пристали...
Ну роль у него сейчас преза... слова кто писать будет?
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06.07.2021 19:51 Відповісти
Так жити не можна ! Іди здавайся!
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06.07.2021 20:08 Відповісти
Ха, а зелень разве придерживается конституции, да он на неё кое-что положил, ну точно так же, как и на народ.
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06.07.2021 20:13 Відповісти
Короче по всему видно,що Украина имеет дело со вторым Янукодлой.Янукодлой новой формации со старыми истинами и приверженностью к Московии и дятлам её Киркоровым с Бастами.Ввиду того,що Зеля криворог и из него не выйдет без тумака рог через дупу,як из селянки село,считаю его треба залить бетоном
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06.07.2021 21:36 Відповісти
НЕ інакше, - у Татарова є компра на Зелю . По другому не виходить
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06.07.2021 22:13 Відповісти
 
 