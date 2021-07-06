"Татарови-портнови" - основа управлінських рішень Зеленського, - засновник StateWatch Леменов

Відмовившись звільнити заступника голови ОП Олега Татарова, президент Володимир Зеленський підтвердив припущення, що той впливає на всі негативні процеси в ОП.

Про це пише у фейсбуці засновник організації StateWatch, адвокат Олександр Леменов, інформує Цензор.НЕТ.

"Відмова звільнити Татарова - лакмусовий папірець політичної волі президента Зеленського прибирати "ефективних" менеджерів, навіть якщо ці управлінці зашкварені по самі корупційні вуха", - вважає Леменов.

Адвокат зазначив, що при цьому президент робить вигляд, що він - великий реформатор і розповідає про бажання змінити Україну.

Читайте також: Бутусов: "слуга народу" Зеленський став "слугою Татарова"

"Татарови-портнови-костіни є основою для управлінських рішень Володимира Олександровича. І він це визнав. Поважаю за прямоту, але підтримувати це не стану за жодних обставин", - додав Леменов.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на петицію з вимогою звільнити Олега Татарова з посади заступника голови ОП, під якою підписалися понад 25 тис. осіб. Президент заявив, що "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством". Це цитата зі статті 19 Конституції України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зневажлива відповідь Зеленського на петицію про звільнення Татарова - те саме "Я вам нічєво нє должен", але трішечки іншими словами, - журналіст Мокрик