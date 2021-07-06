Бутусов: "слуга народу" Зеленський став "слугою Татарова"

Президент Володимир Зеленський боягузливо відмахнувся від вимоги звільнити заступника голови ОП Олега Татарова, під яким підписалися 25 тис. українців.

Свою позицію він висловив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент просто боягузливо відмахнувся від думки своїх співгромадян, не сказавши взагалі жодного слова по суті - адже до Татарова висунуто цілком справедливі претензії. Не записав "відосік", не вийшов до людей, не виступив на пресконференції, не дав інтерв'ю - а просто бюрократична відписка", - написав Бутусов.

Журналіст вважає, що президент звільняв "без всяких причин десятки чиновників". А звільнити Татарова, якого Бутусов називає безпосереднім організатором убивств на Майдані, хабарником і фігурантом кримінальної справи - не хоче.

""Слуга народу" Зеленський став "слугою" Татарова, "слугою" Слюсарєва, "слугою" Вовка, "слугою" Тищенка, "слугою" Халимона, "слугою" Юрченка, "слугою" Єрмака та інших діячів, яким закон не писаний" , - вважає Бутусов.

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На думку головного редактора Цензор.НЕТ, відмовившись звільнити Татарова, Зеленський "взяв тепер відповідальність особисто на себе за "кришування" корупційних схем на митниці, у фіскальній службі, в силових структурах, в судах".

"Уже не можна вказувати пальцем на когось і відводити від себе відповідальність. Вже не можна робити вигляд, що ти ні при чому, і хтось цих чиновників призначив, а президент нібито і не в курсі. Ні, сьогодні Зеленський показав усьому світу - всі схеми ОП під контролем президента, всі аферисти працюють в ОП під "дахом" президента, і прикриває у всьому цьому братву одна людина - він сам", - вважає Бутусов.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на петицію з вимогою звільнити Олега Татарова з посади заступника голови ОП, під якою підписалися понад 25 тис. осіб. Президент заявив, що "ніхто не може бути змушений робити те, що не передбачено законодавством". Це цитата зі статті 19 Конституції України.