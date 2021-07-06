Бутусов: "слуга народа" Зеленский стал "слугой Татарова"
Президент Владимир Зеленский трусливо отмахнулся от требования уволить замглавы ОП Олега Татарова, под которым подписались 25 тыс. украинцев.
Свою позицию он высказал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент просто трусливо отмахнулся от мнения своих сограждан, не сказав вообще ни одного слова по сути - ведь к Татарову выдвинуты вполне справедливые претензии. Не записал "видосик", не вышел к людям, не выступил на пресс-конференции, не дал интервью - а просто бюрократическая отписка", - написал Бутусов.
Журналист считает, что президент увольнял "без всяких причин десятки чиновников". А уволить Татарова, которого Бутусов называет непосредственным организатором убийств на Майдане, взяточником и фигурантом уголовного дела - не хочет.
""Слуга народа" Зеленский стал "слугой" Татарова, "слугой" Слюсарева, "слугой" Вовка, "слугой" Тищенко, "слугой" Халимона, "слугой" Юрченко, "слугой" Ермака и других деятелей, которым закон не писан", - считает Бутусов.
По мнению главреда Цензор.НЕТ, отказавшись уволить Татарова, Зеленский "взял теперь ответственность лично на себя за "крышевание" коррупционных схем на таможне, в фискальной службе, в силовых структурах, в судах".
"Уже нельзя указывать пальцем на кого-то и отводить от себя ответственность. Уже нельзя делать вид, что ты ни причем, и кто-то этих чиновников назначил, а президент якобы и не в курсе. Нет, сегодня Зеленский показал всему миру - все схемы ОП под контролем президента, все аферисты работают в ОП под "крышей" президента, и прикрывает во всем этом братву один человек - он сам", - считает Бутусов.
Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на петицию с требованием уволить Олега Татарова с должности заместителя главы ОП, под которой подписались свыше 25 тыс. человек. Президент заявил, что "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством". Это цитата из статьи 19 Конституции Украины.
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Чинив якісь незаконні дії? Знущався над людьми? Про які переслідування ти говориш?
Але це ще не все: деякі автомобілі там були продані за довіреністю. Так от, позбавили водійських прав не тих, хто за кермом був, а тих, хто власник за техпаспортом - це при тому, що кілька осіб з позбавлених прав на момент мітингу під Межигір'ям були не в Києві, а один - навіть не в Україні! Ясно, що потім навесні 2014 їх всіх виправдали!
Яких ще фактів тобі треба???
При Ющі у нас в Києві середня зарплата була під 1000 баксів (зараз 650), по Україні 500+ баксів (зараз 430).
Тоді щороку купували 500-600 тис. нових машин (зараз - 80-90 тис.).
При Ющі, у нас значно меншою була корупція - це за даними рейтингів міжнародних організацій.
При Ющі почали деолігархізацію - у Ахметова Криворіжсталь забрали. Що у олігархів забрав Зе?
Так у чому Зе кращий?
Быдло со всей пролетарской ненавистью погрузится в недельный запой.
Шариковы
УПячка после шашлыков уже любит ЗЕ кпочти как 1+1
Егор Соболев выходил на акции против Татарова, еще когда это не было мейнстримом.
Например, 09.12.2020, https://www.facebook.com/IegorSoboliev/videos/10214068491025961/
и с тех пор не раз об этом говорил.
Персона и «достижения» Коломойского станут одними из основных вопросов для обсуждения во время визита Зеленского в США.
В начале марта США ввели санкции против Игоря Коломойского и его ближайших родственников за участие в коррупционных преступлениях. Президент Владимир Зеленский приветствовал это решение, впрочем, Украина никаких санкций против Коломойского не ввела до сих пор.
В мае 2021 секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина рассмотрит вопрос санкций против Игоря Коломойского, как только получит от американской стороны соответствующие документы о санкциях правительства США против украинского олигарха.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5.html Почему украинская власть не реагирует на санкции США против Коломойского - Данилов
Издание «Зеркало недели» поинтересовалось (и сегодня https://zn.ua/POLITICS/posolstvo-ssha-v-ukraine-hosdep-ne-imeet-predostavljat-kievu-nikakikh-dokumentov-otnositelno-sanktsij-protiv-kolomojskoho.html сообщило об этом) у Посольства США в Украине, посылало ли правительство США соответствующие документы украинской стороне, а если нет, то по каким причинам это еще не сделано?
В ответ на запрос, посольство США сообщило следующее:
во-первых, «в соответствии с действующими регуляциями, Соединенные Штаты не предоставляют совместных пакетов документации, используемой при введении санкций против коррупционеров в США»;
во-вторых «господин Коломойский - гражданин Украины, который совершил большинство своих коррупционных действий в Украине против украинской компании, а у украинских правоохранительных органов есть все полномочия расследовать эти преступления с целью привлечения господина Коломойского к ответственности за любые преступления, которые он, возможно, совершил».
Поэтому, вывод один, нежелание СНБО накладывать санкции на Коломойского в Украине не продиктовано никакими внешними факторами.
Более того, оно сильнее инстинкта самосохранения настолько, что заставило прибегнуть к откровенным манипуляциям и перекладыванию ответственности на правительство США, где, в отличие от Украины, против Коломойского действуют не только санкции, но и ведутся расследования, и судебное дело по обвинению в финансовых махинациях и отмывании денег.
По информации издания, в процессе подготовки визита Зеленского в США, Белый дом запросил у американских правоохранительных органов всевозможную информацию о деятельности Игоря Коломойского.
Его персона и «достижения» станут одними из основных вопросов для обсуждения во время визита Зеленского в США.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5.html Санкции США против Коломойского адресованы непосредственно Зеленскому - Наливайченко
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB.html Специально для Зеленского. В США опубликовали большое расследование о Коломойском
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Ой, какой облом! А Зеленский хотел первым делом спросить у Байдена, почему Украину не принимают в НАТО и не дают ей новых траншей МВФ…
Идеалистов которые помогали ослу пролезть во власть...осел давно уже убрал...
тільки повний дурень не бачив що таке зе та кодло.
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не трусливо, а сыграл на пианино "Украина" без рук
И прошлого тоже...
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tZE inform
@tZEinform
Вместо этого эти 25 тысяч лучше бы создали инициативную группу граждан по досрочному прекращению полномочий Верховной рады и вся эта пирамидка рухнула бы
В этой стране еще есть люди верящие в "обращения к президенту" и "временные следственные комиссии" ... Вова в очередной раз подтерся мнением 25 тысяч человек и оставил работать Татарова
Главного слугу тупо шантажируют
ну, якщо бутусов й справді вважав(є), що зеленське хоч колись було на боці українського народу, то пан бутусов - довб..б.
Тут быть скандалу непременно.
Еще никто не мог служить
Двум господам одновременно.
А он смогет! (а он такой),
А он упрямый - (он такой).
Он - Зелебобик из Квартала.