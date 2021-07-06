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Бутусов: "слуга народа" Зеленский стал "слугой Татарова"

Бутусов:

Президент Владимир Зеленский трусливо отмахнулся от требования уволить замглавы ОП Олега Татарова, под которым подписались 25 тыс. украинцев.

Свою позицию он высказал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент просто трусливо отмахнулся от мнения своих сограждан, не сказав вообще ни одного слова по сути - ведь к Татарову выдвинуты вполне справедливые претензии. Не записал "видосик", не вышел к людям, не выступил на пресс-конференции, не дал интервью - а просто бюрократическая отписка", - написал Бутусов.

Журналист считает, что президент увольнял "без всяких причин десятки чиновников". А уволить Татарова, которого Бутусов называет непосредственным организатором убийств на Майдане, взяточником и фигурантом уголовного дела - не хочет.

""Слуга народа" Зеленский стал "слугой" Татарова, "слугой" Слюсарева, "слугой" Вовка, "слугой" Тищенко, "слугой" Халимона, "слугой" Юрченко, "слугой" Ермака и других деятелей, которым закон не писан", - считает Бутусов.

Читайте: Зеленский ответил на петицию: отказался увольнять Татарова

По мнению главреда Цензор.НЕТ, отказавшись уволить Татарова, Зеленский "взял теперь ответственность лично на себя за "крышевание" коррупционных схем на таможне, в фискальной службе, в силовых структурах, в судах".

"Уже нельзя указывать пальцем на кого-то и отводить от себя ответственность. Уже нельзя делать вид, что ты ни причем, и кто-то этих чиновников назначил, а президент якобы и не в курсе. Нет, сегодня Зеленский показал всему миру - все схемы ОП под контролем президента, все аферисты работают в ОП под "крышей" президента, и прикрывает во всем этом братву один человек - он сам", - считает Бутусов.

Также читайте: Пренебрежительный ответ Зеленского на петицию об увольнении Татарова - то самое "Я вам ничего не должен", но немного другими словами, - журналист Мокрик

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на петицию с требованием уволить Олега Татарова с должности заместителя главы ОП, под которой подписались свыше 25 тыс. человек. Президент заявил, что "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством". Это цитата из статьи 19 Конституции Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Бутусов Юрий (4367) Офис Президента (1799) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+40
Вроде по картинке волк, а мысли, как у барана.
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06.07.2021 18:41
+40
Бутусов: "слуга народа" Зеленский стал "слугой Татарова" - Цензор.НЕТ 7265
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06.07.2021 18:42
+33
Зеленский есть и был слугой олигархов, приведших его к власти. Тартаров уже просто следствие.
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06.07.2021 18:41
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Вроде по картинке волк, а мысли, как у барана.
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06.07.2021 18:41 Ответить
Не суди всех по себе. За сколько продаешься, служивый? Мы ВСЕ взрослые люди и понимаем, что к чему.
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06.07.2021 18:43 Ответить
Зеленський за два роки так і не став президентом, а Порошенко видно з бійцями ЗСУ квасить? Тобі це хто ляпнув, люська абдрестович?
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06.07.2021 18:59 Ответить
Так він зараз в ООС. Доречі, а чому я не бачу фото п'яного Порошенка? А бачу тільки фото та відео обдовбаного зеленського?
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06.07.2021 19:08 Ответить
Емм, а причому тут Петро? Тобто для тебе нормально, що у владі людина, яка переслідувала майданівців, а президент тримається за неї? Ти ватнік, чи шо?
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06.07.2021 18:43 Ответить
У тебе є факти, що він переслідував майданівців?
Чинив якісь незаконні дії? Знущався над людьми? Про які переслідування ти говориш?
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06.07.2021 18:48 Ответить
Треба фактів тобі? Вуаля! Саме Татаров порушив справи проти автомайданівців, які поїхали колоною в Межигір'я до Яника? Тепер питання, в якому місці там порушення ПДР було? Мало того, за це у людей права забрали... Нагадати, за що забирають права, згідно ПДР? За ДТП чи водіння в нетверезому стані, але не за їзду колоною!

Але це ще не все: деякі автомобілі там були продані за довіреністю. Так от, позбавили водійських прав не тих, хто за кермом був, а тих, хто власник за техпаспортом - це при тому, що кілька осіб з позбавлених прав на момент мітингу під Межигір'ям були не в Києві, а один - навіть не в Україні! Ясно, що потім навесні 2014 їх всіх виправдали!

Яких ще фактів тобі треба???
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06.07.2021 18:53 Ответить
))))))да целый вагон доков,но зесраньцев же даже Гугл посылает
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06.07.2021 18:58 Ответить
Відкрий вагон...
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06.07.2021 18:59 Ответить
Маруся Звіробій та Стфія Федина наприклад.
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06.07.2021 19:18 Ответить
Ну Зе ж коли ішов на вибори, то обіцяв, що буде кращим за папєрєдніка! Значить по ідеї він мав би сісти при Зе, а не перейти на роботу в ОП! При Петі Татаров хоч не займав посад, то виходить, що Зе ще гірший за Петю, хіба не так?
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06.07.2021 18:55 Ответить
Можна узнати, чим ж він в мільйон разів кращий за інших? Не буду з Петьою рівняти,я не порохобот. Порівняю з Ющем. Ну от при Ющі у нас було 6-7-8% росту ВВП щороку, а зараз ВВП в мінусі (причому в мінус пішов ДО карантину).
При Ющі у нас в Києві середня зарплата була під 1000 баксів (зараз 650), по Україні 500+ баксів (зараз 430).

Тоді щороку купували 500-600 тис. нових машин (зараз - 80-90 тис.).
При Ющі, у нас значно меншою була корупція - це за даними рейтингів міжнародних організацій.
При Ющі почали деолігархізацію - у Ахметова Криворіжсталь забрали. Що у олігархів забрав Зе?

Так у чому Зе кращий?
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06.07.2021 19:05 Ответить
Так чим конкретно він кращий? Тим що ВВП до ковіду обвалив чи тим, що шестьорку Ахметова прем'єром назначив?
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06.07.2021 19:19 Ответить
Обвал пошёл до ковида ещё.
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06.07.2021 20:28 Ответить
Ющ кроме глэчиков ничем не занимался. Юля рулила в экономике.
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07.07.2021 21:05 Ответить
Зачем вы его две извилины в бантик завязали ?))))
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06.07.2021 19:00 Ответить
Так а почему наивеличайший барыгу не посадил?))
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06.07.2021 19:00 Ответить
Ну-ну, на полсотни уголовных дел у него за два года уже написали.?)))
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06.07.2021 19:14 Ответить
Вот тут я с тобой соглашусь.
Быдло со всей пролетарской ненавистью погрузится в недельный запой.
Шариковы
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06.07.2021 19:37 Ответить
Сірий менше дивись плюси ...)))
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06.07.2021 19:20 Ответить
щас бубоси более лучше прибарахлятся и скупятся.
УПячка после шашлыков уже любит ЗЕ кпочти как 1+1
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06.07.2021 18:44 Ответить
Привык за баблишко отлизавать?
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06.07.2021 19:56 Ответить
Головне щоб не слугою бахматюка, як деякі......
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06.07.2021 18:40 Ответить
Ага, почти


Бутусов: "слуга народа" Зеленский стал "слугой Татарова" - Цензор.НЕТ 9581
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06.07.2021 18:45 Ответить
Прочитал это статью Зеленский и подумал: " И что?"
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06.07.2021 18:40 Ответить
ну, зе вряд ли мог подумать - нечем. А ермак подумал: "хороший волшебный писюн - и на пианине играет, и желания исполняет"
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06.07.2021 18:46 Ответить
Стал?))))))) А был слугой народа)))) Серьезно, ... ля....
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06.07.2021 18:41 Ответить
Зеленский есть и был слугой олигархов, приведших его к власти. Тартаров уже просто следствие.
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06.07.2021 18:41 Ответить
Вот интересно, на какой же вечеринке олигархам пришла в голову идея сделать шута президентом?
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06.07.2021 22:05 Ответить
Бутусов: "слуга народа" Зеленский стал "слугой Татарова" - Цензор.НЕТ 7265
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06.07.2021 18:42 Ответить
а чи не цей дрібний нaцюцюрник дyпу рвав за плісняву у 2019 році?Бутусов: "слуга народа" Зеленский стал "слугой Татарова" - Цензор.НЕТ 1933
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06.07.2021 18:43 Ответить
То був інший шабунін. Цей шабунін в білому пальто, - однофамілець.
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06.07.2021 18:45 Ответить
зробив себе разом
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06.07.2021 18:47 Ответить
А как молчат сейчас всякие борцуны Тягнибоки, Сааки, Зимины, Ткачи, Скрипины, Белецкие и прочие. Как языки в задницу засунули. Молчание ягнят, вернее баранов, прямо.
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06.07.2021 18:51 Ответить
Это у вас глаза в заднице.
Егор Соболев выходил на акции против Татарова, еще когда это не было мейнстримом.
Например, 09.12.2020, https://www.facebook.com/IegorSoboliev/videos/10214068491025961/
и с тех пор не раз об этом говорил.
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07.07.2021 12:47 Ответить
Спасибо хитрожопым "шабуниным" за преЗЕдента-членограя ... "шабунины", "бигусы", "гнапы" и другие хитрожопые зверьки сделали в 2019 г. все возможное, чтобы к власти приполз ЗЕленый "слуга олигархов", туповатый по форме и антиукраинский по содержанию ...
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06.07.2021 22:52 Ответить
Шабунін тоді виступав проти Порошенка так само, як зараз проти Зеленського.
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07.07.2021 12:33 Ответить
Зебілам то не доказ.. Ніхто з них не вийде з протестами. А тих що вийдуть назвуть порохоботами та ворогами що розхитують державу.. Що вже казати за єрмака..
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06.07.2021 18:48 Ответить
Ти спочатку грамотно писати навчися, а потім вже будеш всезнаючого з себе корчити!)) Що за утворення у тебе?
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06.07.2021 18:49 Ответить
США снова ткнули носом Зеленского в Коломойского 6 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%81%d1%88%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%ba%d0%bd%d1%83%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bc-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2-%d0%ba%d0%be.html#comments Комментарии: 1

Персона и «достижения» Коломойского станут одними из основных вопросов для обсуждения во время визита Зеленского в США.
В начале марта США ввели санкции против Игоря Коломойского и его ближайших родственников за участие в коррупционных преступлениях. Президент Владимир Зеленский приветствовал это решение, впрочем, Украина никаких санкций против Коломойского не ввела до сих пор.
В мае 2021 секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина рассмотрит вопрос санкций против Игоря Коломойского, как только получит от американской стороны соответствующие документы о санкциях правительства США против украинского олигарха.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5.html Почему украинская власть не реагирует на санкции США против Коломойского - Данилов
Издание «Зеркало недели» поинтересовалось (и сегодня https://zn.ua/POLITICS/posolstvo-ssha-v-ukraine-hosdep-ne-imeet-predostavljat-kievu-nikakikh-dokumentov-otnositelno-sanktsij-protiv-kolomojskoho.html сообщило об этом) у Посольства США в Украине, посылало ли правительство США соответствующие документы украинской стороне, а если нет, то по каким причинам это еще не сделано?
В ответ на запрос, посольство США сообщило следующее:
во-первых, «в соответствии с действующими регуляциями, Соединенные Штаты не предоставляют совместных пакетов документации, используемой при введении санкций против коррупционеров в США»;
во-вторых «господин Коломойский - гражданин Украины, который совершил большинство своих коррупционных действий в Украине против украинской компании, а у украинских правоохранительных органов есть все полномочия расследовать эти преступления с целью привлечения господина Коломойского к ответственности за любые преступления, которые он, возможно, совершил».
Поэтому, вывод один, нежелание СНБО накладывать санкции на Коломойского в Украине не продиктовано никакими внешними факторами.
Более того, оно сильнее инстинкта самосохранения настолько, что заставило прибегнуть к откровенным манипуляциям и перекладыванию ответственности на правительство США, где, в отличие от Украины, против Коломойского действуют не только санкции, но и ведутся расследования, и судебное дело по обвинению в финансовых махинациях и отмывании денег.
По информации издания, в процессе подготовки визита Зеленского в США, Белый дом запросил у американских правоохранительных органов всевозможную информацию о деятельности Игоря Коломойского.
Его персона и «достижения» станут одними из основных вопросов для обсуждения во время визита Зеленского в США.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5.html Санкции США против Коломойского адресованы непосредственно Зеленскому - Наливайченко
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB.html Специально для Зеленского. В США опубликовали большое расследование о Коломойском
***
Ой, какой облом! А Зеленский хотел первым делом спросить у Байдена, почему Украину не принимают в НАТО и не дают ей новых траншей МВФ…
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06.07.2021 18:45 Ответить
Бутусов: "слуга народа" Зеленский стал "слугой Татарова" - Цензор.НЕТ 4010
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06.07.2021 18:45 Ответить
Обслуга Ермака и всей братвы Зе вот кто он будущий мальчик для битья
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06.07.2021 18:47 Ответить
зеленский - как актриса из немецкого порнофильма, которую имеют все кто ненавидит Украину: куйло, потянка, татаров, каломойше, ахметов.
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06.07.2021 18:49 Ответить
Зеленский пролез во власть с целью личного обогащения...и все его окружение это люди которые сами воруют и наполняют офшоры осла...других там просто не может быть...
Идеалистов которые помогали ослу пролезть во власть...осел давно уже убрал...
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06.07.2021 18:49 Ответить
Уявляєте розумові здібності ідеалістів? якщо віслюк зміг їх прибрати спочатку до рук, а потім викинути.
тільки повний дурень не бачив що таке зе та кодло.
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06.07.2021 19:26 Ответить
Президент Владимир Зеленский трусливо отмахнулся от требования уволить замглавы ОП Олега Татарова, под которым подписались 25 тыс. украинцев.Источник: https://censor.net/ru/n3275487

============
не трусливо, а сыграл на пианино "Украина" без рук
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06.07.2021 18:49 Ответить
Бутусов: "слуга народа" Зеленский стал "слугой Татарова" - Цензор.НЕТ 702

И прошлого тоже...
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06.07.2021 18:51 Ответить
под этим сакральным символом был зачат В.А.ЗЕлин...
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06.07.2021 22:56 Ответить
Москалику, можеш не старатися - може для вас, кацапів, це і "бєссмислєний піар", а для українців якщо людина переслідувала майданівців, то їй місце у тюрмі, а не у владі!
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06.07.2021 19:00 Ответить
Рейтинг довіри в мери Києва Пальчевський очолював помню.
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06.07.2021 19:01 Ответить
У Мавзолейных тараканов всегда все одинаково,что при ССсре мертвяке,что на РАБссии дохлячке...Итог всегда один :Бутусов: "слуга народа" Зеленский стал "слугой Татарова" - Цензор.НЕТ 3961
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06.07.2021 18:53 Ответить
Бутусов: "слуга народа" Зеленский стал "слугой Татарова" - Цензор.НЕТ 5263 Сколько пожаров было на Мацковии с дня основания этого дерьма Ханом Батыем в 1238 году?Правильный ответ 8 раз сжигали это ДЕРЬМО...
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06.07.2021 18:57 Ответить
От ви мабуть подумали, що почитаєте на УП про державну зраду Зеленського, про фсбшну консерву ермака, про татарова, шкарлета, про провал в боротьбі з ковідом, руйнування зовнішньої політики, ганебний відвід військ? А ні. Головна проблема в країні - порохоботи. Як же їх зупинити?Бутусов: "слуга народа" Зеленский стал "слугой Татарова" - Цензор.НЕТ 6623
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06.07.2021 18:58 Ответить
Притула уже давно занимается фейкометством. Через сливной бачок УП в 2014 - 2019 заходили самые отпетые рашенские фейки про Пороха.
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06.07.2021 19:33 Ответить
Придет время и вова будет сидеть..и пятнашкой по 111-й он не отделается...пожизненное по совокупности это минимум что ему светит..
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06.07.2021 18:59 Ответить
Если он позволяет себе плюнуть на народ соответственно нужно плюнуть этому чмырю в рыло...
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06.07.2021 19:00 Ответить
Герой Чечни Джохар Дудаев правильно сказал в 1995 году...,РАБссиянское быдло ОСТАНОВИТ УКРАИНА...,откуда 25 лет назад знаменитый генерал знал что это Будет ТАК.... Ютьюб в помощь Мавзолейная САРАНЧА...
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06.07.2021 19:02 Ответить
між трусліво і х..й покласти на думку народу різниця веелика!
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06.07.2021 19:05 Ответить
Имитация борьбы с главой украинского Олигархата Леонидом Данилычем и Игорем Валерьевичем для Зеленского закончится плачевно.... Байден ничего не забыл Чуваки...
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06.07.2021 19:12 Ответить
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06.07.2021 23:48 Ответить
А ведь могло чмо зеленое сделать красиво, заявив, что если народ решил, значит уволить Татарку к херам собачим. И рейтинга бы себе прибавил и зелеботы радостно визжа вкручивали бы в уши пересичным про еще одну стотысячапятьсотую победу вазелиновой мартышки.
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06.07.2021 19:17 Ответить
Бутусов: "слуга народа" Зеленский стал "слугой Татарова" - Цензор.НЕТ 73
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06.07.2021 19:22 Ответить
"зе татаровы" - есть слуги куйла в Украине
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06.07.2021 19:30 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Вместо этого эти 25 тысяч лучше бы создали инициативную группу граждан по досрочному прекращению полномочий Верховной рады и вся эта пирамидка рухнула бы
В этой стране еще есть люди верящие в "обращения к президенту" и "временные следственные комиссии" ... Вова в очередной раз подтерся мнением 25 тысяч человек и оставил работать Татарова
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06.07.2021 19:32 Ответить
Грех твой найдет тебя (с)
Главного слугу тупо шантажируют
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06.07.2021 19:38 Ответить
ага...и вже більше двох років "вове мешают"...як нема-то не добавиш...
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06.07.2021 23:47 Ответить
Бедолага, не успел уйти из шестёрок Коломоя, как нашел себе нового барина, жалкое зрелище
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06.07.2021 19:46 Ответить
НЕ інакше, - у Татарова є компра на Зелю . По другому не виходить
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06.07.2021 19:48 Ответить
""Слуга народу" Зеленський став "слугою" Татарова... Джерело: https://censor.net/ua/n3275487
ну, якщо бутусов й справді вважав(є), що зеленське хоч колись було на боці українського народу, то пан бутусов - довб..б.
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06.07.2021 19:49 Ответить
Оказывается Зе очень смелый, вопреки требованиям украинцев и наших основных союзников, он продолжает неадекватно крышевать пропутинское кубло ОП, допускаю, шо он больше боится кремлевского убийцу, чем демократа Байдена, который далек.
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06.07.2021 20:12 Ответить
Ну и дела, как дальше жить ?
Тут быть скандалу непременно.
Еще никто не мог служить
Двум господам одновременно.

А он смогет! (а он такой),
А он упрямый - (он такой).
Он - Зелебобик из Квартала.
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06.07.2021 20:32 Ответить
Воно не слуга, а холуй кількох уродів.
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06.07.2021 20:34 Ответить
Окрім Єрмака ще й Татарова???шведскій сімейний охвіс ?
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06.07.2021 21:12 Ответить
Лєрос заявив, що у нього є інсайди про інтимні стосунки ЄРМАК-ВОВА ... Коли дівчата вові сказали що на війні стріляють , він на них подав до суду ... а чому Лєроса ніхто зі слуг не прикриє рота ?
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06.07.2021 21:16 Ответить
не мають аргументів...та й немає там розумних та свідомих...один "моносбрд"...
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06.07.2021 23:45 Ответить
С кем поведёшься,того и наберёшься.Для Украины,Татаров тварь.Значит и ты Зеля тварь.Всё просто и без закидонов.Есть чем ответить?
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06.07.2021 21:18 Ответить
Бутусов: "слуга народу" Зеленський став "слугою Татарова" - Цензор.НЕТ 5182Одного продажного виродка ЗЕКА янука позбулися. Слава Богу втік цей кремлівський холуй в паРашу. Але на його місце прийшов точно такий же продажний ЗЕбіл - капітулянт, корупціонер зрадник і ворог України..... І який не збирається тікати в паРашу так як ще не зовсім за вказівкою кремля і )(уйла знищив Україну як державу. Так що ми українці і далі будемо і далі мовчки спостерігати як гине наша Україна . Як її знищують прокляті "слуги кремля " зі своїм продажним московським ... резидентом екс- клоуном. Тоді ми не заслуговуємо на свою величну суверену українську європейську державу, яка скоро претворится в безправну кацапську колонию.
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06.07.2021 21:18 Ответить
Все учат жить и никто не хочет помочь материально!На Байрактары ,скажем.А то ведь все деньги угробили в консервные банки ,,Кузницы на Рыбальском или МАЗы,которые из-за Лукашенки невозможно будет обслуживать.Предельно выгодно быть Президентом -олигархом.
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06.07.2021 21:53 Ответить
не пиши муйню...Зе багато Армії допоміг...?!
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06.07.2021 23:43 Ответить
Не заморачивайтесь ! Эты осколки орды нужны гринпоцу, чтобы обелять его "честное имя" путем организации и исполнения репресий против любого, кто представляет для них опасность и особенно тех, кто уверенно защищал государственность в 2013-2014 годах в те времена, когда их сюзерен "подло" их бросил и бежал в Ростов.
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06.07.2021 22:27 Ответить
зебіл-здрисни з сайту...ботяра бісів...
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06.07.2021 23:41 Ответить
коротше Зе впевнено іде дорогою яника під керівництвом портнова та татарова...але ці гниди не врахували що за 7 років війни народ України вже нізащо не піде під кацабів...і схоже тепер тікати їм буде нікуди...
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06.07.2021 23:40 Ответить
 
 