Бутусов: "слуга народа" Зеленский стал "слугой Татарова"

Президент Владимир Зеленский трусливо отмахнулся от требования уволить замглавы ОП Олега Татарова, под которым подписались 25 тыс. украинцев.

Свою позицию он высказал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент просто трусливо отмахнулся от мнения своих сограждан, не сказав вообще ни одного слова по сути - ведь к Татарову выдвинуты вполне справедливые претензии. Не записал "видосик", не вышел к людям, не выступил на пресс-конференции, не дал интервью - а просто бюрократическая отписка", - написал Бутусов.

Журналист считает, что президент увольнял "без всяких причин десятки чиновников". А уволить Татарова, которого Бутусов называет непосредственным организатором убийств на Майдане, взяточником и фигурантом уголовного дела - не хочет.

""Слуга народа" Зеленский стал "слугой" Татарова, "слугой" Слюсарева, "слугой" Вовка, "слугой" Тищенко, "слугой" Халимона, "слугой" Юрченко, "слугой" Ермака и других деятелей, которым закон не писан", - считает Бутусов.

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По мнению главреда Цензор.НЕТ, отказавшись уволить Татарова, Зеленский "взял теперь ответственность лично на себя за "крышевание" коррупционных схем на таможне, в фискальной службе, в силовых структурах, в судах".

"Уже нельзя указывать пальцем на кого-то и отводить от себя ответственность. Уже нельзя делать вид, что ты ни причем, и кто-то этих чиновников назначил, а президент якобы и не в курсе. Нет, сегодня Зеленский показал всему миру - все схемы ОП под контролем президента, все аферисты работают в ОП под "крышей" президента, и прикрывает во всем этом братву один человек - он сам", - считает Бутусов.

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Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на петицию с требованием уволить Олега Татарова с должности заместителя главы ОП, под которой подписались свыше 25 тыс. человек. Президент заявил, что "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством". Это цитата из статьи 19 Конституции Украины.