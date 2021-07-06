Дело против "слуги народа" Куницкого закрыли: суд не увидел конфликта интересов

Печерский райсуд закрыл производство против нардепа "СН" Александра Куницкого, на которого НАПК ранее составило 2 протокола из-за возможного конфликта интересов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Проверка НАПК установила, что депутат рассылал официальные депутатские обращения в различные учреждения по вопросам, "которые составляли его частный интерес" - в частности, в ГБР и "ДТЭК Киевские электросети".

"Производство по делу об административном правонарушении по ч.2 ст. 172-7 КУоАП закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", - говорится в постановлении судьи Печерского районного суда Кристины Константиновой.

Суд пришел к выводу, что Куницкий обращался в учреждения не как частное лицо, а как депутат, защищающий интересы избирателей.

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Прокуратура обжаловать решение суда не будет - такая опция не предусмотрена законом.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно о том, что детективы НАБУ начали досудебное расследование в отношении Куницкого по статье 368 Уголовного кодекса Украины - "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды".