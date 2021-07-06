Дело против "слуги народа" Куницкого закрыли: суд не увидел конфликта интересов
Печерский райсуд закрыл производство против нардепа "СН" Александра Куницкого, на которого НАПК ранее составило 2 протокола из-за возможного конфликта интересов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Проверка НАПК установила, что депутат рассылал официальные депутатские обращения в различные учреждения по вопросам, "которые составляли его частный интерес" - в частности, в ГБР и "ДТЭК Киевские электросети".
"Производство по делу об административном правонарушении по ч.2 ст. 172-7 КУоАП закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", - говорится в постановлении судьи Печерского районного суда Кристины Константиновой.
Суд пришел к выводу, что Куницкий обращался в учреждения не как частное лицо, а как депутат, защищающий интересы избирателей.
Прокуратура обжаловать решение суда не будет - такая опция не предусмотрена законом.
Напомним, в декабре 2020 года стало известно о том, что детективы НАБУ начали досудебное расследование в отношении Куницкого по статье 368 Уголовного кодекса Украины - "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды".
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" Зробили разом !!!"
поддонки
не так давно даже вроде тут был ролик про шведских депутатов.....
слов у меня нету. ибо тут даже Митець скрылся бы от моего "восхищения" этим ссуществом. А что опять антиарабизм то? Ну и пусть будет себе хоть ээээ, темнокоже-африканцем даже, ну и шо, я просто за профессиональные ....(смех из Маски шоу) чудачества говорю то...
проверил ОПа лежит
сбу - тоже
Може пісня допоможе. Подолати це лайно. https://www.facebook.com/100048837255487/videos/303664287938144
ну тут главное что зелебобики умиляются и утираются, утираются и умиляются....
Глубокая. Системная. Круговая. Раковая. Обреченная.