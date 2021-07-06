Справу проти "слуги народу" Куницького закрили: суд не побачив конфлікту інтересів
Печерський райсуд закрив провадження проти нардепа "СН" Олександра Куницького, щодо якого раніше НАЗК склало 2 адмінпротоколи через ймовірний конфлікт інтересів.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Перевірка НАЗК встановила, що депутат розсилав офіційні депутатські звернення у різні установи з питань, "які становили його приватний інтерес" – зокрема, у ДБР та "ДТЕК Київські електромережі".
"Провадження у справі про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 172-7 КУпАП закрити у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення", – сказано у постанові судді Печерського районного суду Крістіни Константінової.
Суд прийшов до висновку, що Куницький звертався до установ не як приватна особа, а як депутат, який захищає інтереси виборців.
Прокуратура на оскаржуватиме рішення суду - така опція не передбачена законом.
Нагадаємо, в грудні 2020 року стало відомо про те, що детективи НАБУ почали досудове розслідування щодо Куницького за статтею 368 Кримінального кодексу України - "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди".
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" Зробили разом !!!"
поддонки
не так давно даже вроде тут был ролик про шведских депутатов.....
слов у меня нету. ибо тут даже Митець скрылся бы от моего "восхищения" этим ссуществом. А что опять антиарабизм то? Ну и пусть будет себе хоть ээээ, темнокоже-африканцем даже, ну и шо, я просто за профессиональные ....(смех из Маски шоу) чудачества говорю то...
проверил ОПа лежит
сбу - тоже
Може пісня допоможе. Подолати це лайно. https://www.facebook.com/100048837255487/videos/303664287938144
ну тут главное что зелебобики умиляются и утираются, утираются и умиляются....
Глубокая. Системная. Круговая. Раковая. Обреченная.