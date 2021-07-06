Справу проти "слуги народу" Куницького закрили: суд не побачив конфлікту інтересів

Печерський райсуд закрив провадження проти нардепа "СН" Олександра Куницького, щодо якого раніше НАЗК склало 2 адмінпротоколи через ймовірний конфлікт інтересів.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Перевірка НАЗК встановила, що депутат розсилав офіційні депутатські звернення у різні установи з питань, "які становили його приватний інтерес" – зокрема, у ДБР та "ДТЕК Київські електромережі".

"Провадження у справі про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 172-7 КУпАП закрити у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення", – сказано у постанові судді Печерського районного суду Крістіни Константінової.

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Суд прийшов до висновку, що Куницький звертався до установ не як приватна особа, а як депутат, який захищає інтереси виборців.

Прокуратура на оскаржуватиме рішення суду - така опція не передбачена законом.

Нагадаємо, в грудні 2020 року стало відомо про те, що детективи НАБУ почали досудове розслідування щодо Куницького за статтею 368 Кримінального кодексу України - "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди".