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Справу проти "слуги народу" Куницького закрили: суд не побачив конфлікту інтересів

Справу проти

Печерський райсуд закрив провадження проти нардепа "СН" Олександра Куницького, щодо якого раніше НАЗК склало 2 адмінпротоколи через ймовірний конфлікт інтересів.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Перевірка НАЗК встановила, що депутат розсилав офіційні депутатські звернення у різні установи з питань, "які становили його приватний інтерес" – зокрема, у ДБР та "ДТЕК Київські електромережі".

"Провадження у справі про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 172-7 КУпАП закрити у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення", – сказано у постанові судді Печерського районного суду Крістіни Константінової.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуатор забрав за порушення правил машину "слуги народу" Куницького, який приїхав на з'їзд партії у центрі Києва. ФОТО

Суд прийшов до висновку, що Куницький звертався до установ не як приватна особа, а як депутат, який захищає інтереси виборців.

Прокуратура на оскаржуватиме рішення суду - така опція не передбачена законом.

Нагадаємо, в грудні 2020 року стало відомо про те, що детективи НАБУ почали досудове розслідування щодо Куницького за статтею 368 Кримінального кодексу України - "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди".

Автор: 

НАБУ (5071) Куницький Олександр (50)


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Топ коментарі
+27
Дело против "слуги народа" Куницкого закрыли: суд не увидел конфликта интересов - Цензор.НЕТ 536
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06.07.2021 20:10
+21
Це не "слуги наріду". Це недоторканні.
" Зробили разом !!!"
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06.07.2021 20:08
+18
Дело против "слуги народа" Куницкого закрыли: суд не увидел конфликта интересов - Цензор.НЕТ 6946
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06.07.2021 20:11
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Ахахахах.....
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06.07.2021 20:08 Відповісти
Це не "слуги наріду". Це недоторканні.
" Зробили разом !!!"
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06.07.2021 20:08 Відповісти
Далі буде...ще "краще".нарід зробив свій вибір-їжте,не обляпайтесь
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07.07.2021 10:36 Відповісти
Аби ж то жерли, лише ті, що й обрали.
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07.07.2021 10:49 Відповісти
Так мы и поверили пещерскому суду, что исраильский аферист - куницкий честный гражданин. Там одно дело с двойным гражданством чего только стоит.
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06.07.2021 20:08 Відповісти
Так он заявлял, шо паспорт гражданина Украины просто не успел здать. А тут подвернулся Зе и паспорт пригодился.
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06.07.2021 21:09 Відповісти
Дело против "слуги народа" Куницкого закрыли: суд не увидел конфликта интересов - Цензор.НЕТ 536
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06.07.2021 20:10 Відповісти
гуляй рванина
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06.07.2021 20:10 Відповісти
Дело против "слуги народа" Куницкого закрыли: суд не увидел конфликта интересов - Цензор.НЕТ 6946
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06.07.2021 20:11 Відповісти
Дело против "слуги народа" Куницкого закрыли: суд не увидел конфликта интересов - Цензор.НЕТ 7193
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06.07.2021 20:25 Відповісти
пока израиль не переедет сюда.... маленькая поправочка
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07.07.2021 06:16 Відповісти
Не трогайте слуг! Останетесь без кофе в постели.
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06.07.2021 20:14 Відповісти
пля
поддонки
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06.07.2021 20:18 Відповісти
у вавиній партії всі депутати приклад чесності! клянусь найчеснішими в світі печерським та оаск!
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06.07.2021 20:23 Відповісти
найдите ролик где Дупинский идет с этим..... тьху, - сраться к изберкому вроде - пришли, обосрали = чудак с изр. паспортом - дупутатик. и то сволочь, за такие выходки его там, откуда паспорт, тупо бы выволокли и Шуфрич бы уронил свои если есть "кое что" в туфли - от того как бы там это ссущество уронили 20 раз от колен и на асфальт, или лучше на тротуар.
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06.07.2021 20:24 Відповісти
а как депутат, защищающий интересы избирателей. Источник: https://censor.net/ru/n3275506\\\\\\\

не так давно даже вроде тут был ролик про шведских депутатов.....
слов у меня нету. ибо тут даже Митець скрылся бы от моего "восхищения" этим ссуществом. А что опять антиарабизм то? Ну и пусть будет себе хоть ээээ, темнокоже-африканцем даже, ну и шо, я просто за профессиональные ....(смех из Маски шоу) чудачества говорю то...
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06.07.2021 20:28 Відповісти
говорят легли все официальные сайта нелоха, его ОПы, сбу, разведки, и антикоррупционеров
проверил ОПа лежит
сбу - тоже
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06.07.2021 20:35 Відповісти
«Лебединое озеро» по ТВ не транслируют?
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06.07.2021 20:56 Відповісти
Сашунька еврей, а где это видано, чтобы в Украине евреев судили. Президент еврей, олигархи евреи, кабмин, зеленое монобольшинство, в подавляющем количестве тоже таки да. Они даже закон сейчас хотят протащить об антисемитизме, тем самым выведя евреев в особую касту неприкосновенных. Даже в синагогах антитеррористические учения устраивают. Так что не удивлен.
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06.07.2021 20:54 Відповісти
У него бизнес с электромобилями и станциями зарядок к ним. Поэтому охотно верю что эти все телодвижения вокруг ДТЕК правда... а начинал он все как ярый борец с коррупцией в ГАИ. Ездил с друганом по Украине и подсавлял гайцам «заряженного» по 130й водителя. Снимали на скрытую камеру взятку и потом качали деньги с мусоров, это все перед реформой было. Его другана СБУ за это взяло за яйца и он свалил в США. Так вот что бы понимали уровень морального дна, он начал публиковать, будучи в США, видео взяток гайцев, которые им заплатили. А Саша хайповать и набирать баллы перед выборами. Так что электорат даже и не догадывается какое гавно они навыбирали!
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06.07.2021 21:06 Відповісти
Кстати когда Сашунька являясь гражданином Израиля попытался у себя на исторической родине провернуть такое-же как и в Украине с гайцами, то израильские копы его быстро поставили на место, немножко помяв. Тогда Сашунька сразу дриснул назад в Украину, потому что он понял, что там слишком много евреев и в Украине меньший антисемитизм чем в Израиле.
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06.07.2021 21:23 Відповісти
Куницкий, чувак открыто утверждающий, шо являтся гражданином Израиля, просто не успевшим сдать паспорт гражданина Украины,своим присутствием в народных депутатах Украины от Слуг олигарха-ходячее свидетельство отношению к Закону Украины со строны Зеленского. Представим, что в кнессэт от Натаньяху баллотируется чувак с Иорданским или Египетским гражднством! А благодаря имбецилам избирателям Зеленского, в Украине это поощряется.
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06.07.2021 21:04 Відповісти
Он, если я не ошибаюсь, даже в армии Израиля служил...
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06.07.2021 21:08 Відповісти
Служил. Сам Куницкий в у тубе этим хвалился.
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06.07.2021 21:11 Відповісти
Після того як звільнили, вже два роки як пройшло.Тільки нечесть, бье у спину. Всім доводжу я давно.
Може пісня допоможе. Подолати це лайно. https://www.facebook.com/100048837255487/videos/303664287938144
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06.07.2021 21:06 Відповісти
за два года саранча и глисты превращаются в полубогов...
ну тут главное что зелебобики умиляются и утираются, утираются и умиляются....
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06.07.2021 21:10 Відповісти
Справу проти "слуги народу" Куницького закрили: суд не побачив конфлікту інтересів - Цензор.НЕТ 2708.
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06.07.2021 21:12 Відповісти
Кошерна зграя, яка фактично при владі, своїх не видає.
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06.07.2021 21:19 Відповісти
КОРРУПЦИЯ, сэр...
Глубокая. Системная. Круговая. Раковая. Обреченная.
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06.07.2021 21:26 Відповісти
палестина рулитЪ.........
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07.07.2021 06:14 Відповісти
Верещук о проблемах с коррупцией: мы не можем даже понять, что Байден имеет в виду
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07.07.2021 08:29 Відповісти
Ржунимагу)))))
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07.07.2021 08:35 Відповісти
 
 