УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11248 відвідувачів онлайн
Новини
17 661 59

НАБУ відкрило справу про корупцію проти "слуги народу" Куницького, - ЗМІ

НАБУ відкрило справу про корупцію проти

Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування діяльності нардепа СН Олександра Куницького. Раніше журналісти показали, як він використовує свої владні повноваження в інтересах пов’язаного із ним приватного бізнесу.

Про це повідомляє з посиланням на джерела "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, детективи розпочали досудове розслідування за статтею 368 Кримінального кодексу України, – "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди". Офіційно в НАБУ цю інформацію не коментують, посилаючись на таємницю слідства.

Паралельно свою перевірку після сюжету "Схем" вже провели Національному агентстві з питань запобігання корупції. Там встановили в діях нардепа "вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів", але протокол про адміністративне правопорушення складений не буде, бо НАЗК втратило такі функції після рішення Конституційного суду, повідомили у відомстві на запит журналістів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Куницький використовує мандат в інтересах власного бізнесу, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Під час журналістського розслідування, опублікованого у липні 2020 року, "Схеми" встановили, що Олександр Куницький використовує депутатський мандат "слуги народу" в інтересах приватного бізнесу, причетність до якого ніколи не приховував та від імені якого публічно виступав роками. А саме, Куницький як депутат допомагав просувати інтереси "Автоентерпрайз" – харківської групи компаній, що займаються імпортом електрокарів з-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них.

Зокрема, будучи членом комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, Куницький подавав офіційні депутатські звернення в ГПУ та ДБР для розв’язання проблем цього бізнесу з силовиками, розмістив свої громадські приймальні депутата за адресами офісів групи компаній "Автоентерпрайз" у Харкові, що ускладнило можливість проведення там слідчих дій, намагався встановити зарядну станцію цієї мережі прямо у дворі будівель Верховної Ради, а також просував інтереси цього бізнесу, подаючи законопроєкти, безпосередньо пов’язані з ринком електромобільної інфраструктури.

В Конституції України та законі "Про статус народного депутата" зазначено, що влада та бізнес мають бути розділені.

Автор: 

НАБУ (5066) корупція (4682) Слуга народу (2812) Куницький Олександр (50)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+43
А оказался ни чем не лучше ментов
показати весь коментар
11.12.2020 17:40
+38
И израильский паспорт открыто имеет.
показати весь коментар
11.12.2020 17:41
+37
А какие ролики снимал про корупционеров милиционеров .
показати весь коментар
11.12.2020 17:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НАБУ открыло дело о коррупции против "слуги народа" Куницкого, - СМИ - Цензор.НЕТ 8970
показати весь коментар
11.12.2020 17:41 Відповісти
НАБУ відкрило справу про корупцію проти "слуги народу" Куницького, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3831
показати весь коментар
11.12.2020 18:12 Відповісти
А какие ролики снимал про корупционеров милиционеров .
показати весь коментар
11.12.2020 17:40 Відповісти
А оказался ни чем не лучше ментов
показати весь коментар
11.12.2020 17:40 Відповісти
Там просто була така робота. Робота і моральні принципи для Куніцкіх, Зеленських, Каломойськіх і т.д. - це лінії, які ніколи не пересікаються
показати весь коментар
11.12.2020 18:07 Відповісти
не пересікаються = не перетинаються
показати весь коментар
11.12.2020 20:36 Відповісти
"А какие ролики снимал..."
То Саньок "прокачував персонажа", так би мовити.
показати весь коментар
11.12.2020 22:55 Відповісти
И израильский паспорт открыто имеет.
показати весь коментар
11.12.2020 17:41 Відповісти
І відслужив в Ізраїлі. Але дурнуваті хохли зробили його депутатом в Україні. Тьху!
показати весь коментар
11.12.2020 21:21 Відповісти
це тей блохер, який боровся проти корупції в патрульній поліції?
показати весь коментар
11.12.2020 17:46 Відповісти
Професійний провокатор.
показати весь коментар
11.12.2020 18:12 Відповісти
Посадить його на зону де корумповані поліціянти сидять, чисто поржать
показати весь коментар
11.12.2020 17:53 Відповісти
ну если с нынешнего положения, то я так понимаю туда и дожен попасть)) но слуги наверное избавятся от него сначала, или отмажут, что более вероятно
показати весь коментар
11.12.2020 18:21 Відповісти
Як казав знавець і експерт української мови Кіля Бімба: "Та *****", всеодно генпрокурорша справу забере і як сказав би експерт Кіля Бімба " похіріть".
показати весь коментар
11.12.2020 17:58 Відповісти
Так Куні що від того? Він іще громадянин Ізраїлю. Присягу давав Армії Ізраїлю. Чкурне з грошиками на Землю Обітовану ...
показати весь коментар
11.12.2020 18:10 Відповісти
тут на зэбилах можно поживться и внукам хватит
показати весь коментар
11.12.2020 19:11 Відповісти
Деревня дураков в действии!!!
Відкрити спараву, аж ніяк не означає осудити по справі!
показати весь коментар
11.12.2020 18:12 Відповісти
Ну, НАБУ свою справу знає ... Якщо Венедіктова не буде заважати, "Сядуть усє"
показати весь коментар
12.12.2020 14:38 Відповісти
Не паліться москалики по простому. В Україні немає деревень і ми такого слова не розуміємо, бо в нас села і селища.
показати весь коментар
11.12.2020 18:32 Відповісти
Типичный аферист, как и его ролевая модель зеленский
показати весь коментар
11.12.2020 18:46 Відповісти
Там рольових моделей і так достобіса.

НАБУ відкрило справу про корупцію проти "слуги народу" Куницького, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5890
показати весь коментар
11.12.2020 20:34 Відповісти
то что он ментов и прокуроров пиз..л он молодец, сам удивлялся как его не порешалы ментовские оборотни... а решать вопросы своего бизнеса на депутатских именных бланках это тупость, даже ахметов до такого не опускается, клоунство наверно заразное))
показати весь коментар
11.12.2020 18:56 Відповісти
постановки, кого он пи+++ил??? Я бы этого ====соса скрутил бы в бараньий рог...
показати весь коментар
11.12.2020 20:37 Відповісти
"...Параллельно свою проверку после сюжета "Схем" уже провели Национальном агентстве по предупреждению коррупции..."

А де ви раніше були? Чекали поки "Схеми" не ткнуть вас носом в гівно?
показати весь коментар
11.12.2020 19:22 Відповісти
Ей ЗЕбилы,когда уже начнете реально сажать корупционеров и конфисковывать имущество их и их семей?Видимо вы ждете когда сам народ начнет их отстреливать но тогда вы же сами в первую очередь будете физически уничтожены так как народ в правосудие уже не верит.
показати весь коментар
11.12.2020 19:37 Відповісти
Да никто никого не будет садить. Нынешней мегаотстойной власти это уже не поможет.
показати весь коментар
12.12.2020 06:39 Відповісти
сажать*
показати весь коментар
12.12.2020 06:40 Відповісти
Им надо чаще напоминать про " Дедовы яры", иначе с шеи не слезут
показати весь коментар
12.12.2020 10:23 Відповісти
Хох...Куни- ярый борец с аваковской полицией Был.
показати весь коментар
11.12.2020 19:42 Відповісти
як би ще й посадили цього ...ДОРКА!
показати весь коментар
11.12.2020 20:22 Відповісти
Відосіки от санька - всі дивились....Але маємо один ньюанс - депутатська недоторканість.... тому 73 чи скільки там відсотків - ви це, +++*****, +++дь зробили РАЗОМ!!!!!
показати весь коментар
11.12.2020 20:35 Відповісти
блохер изя поломался
показати весь коментар
11.12.2020 20:44 Відповісти
Завтра бенядиктова закроет дело, лохдаун уже звонил!
показати весь коментар
11.12.2020 21:07 Відповісти
а как же у лохдауна все под контролем
показати весь коментар
12.12.2020 06:10 Відповісти
а че не говорят -- окружение зеленского, как любили...
показати весь коментар
11.12.2020 21:17 Відповісти
і що буде? як відкрили так і закриють...
НАБУ відкрило справу про корупцію проти "слуги народу" Куницького, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7189
показати весь коментар
11.12.2020 21:26 Відповісти
Рідкісна гнида цей пейсатий поц.
показати весь коментар
11.12.2020 21:34 Відповісти
Як і усі вони, цей пейсатий нічим не відрізняється віж усіх інших виродків.
показати весь коментар
12.12.2020 02:44 Відповісти
НАБУ відкрило справу про корупцію проти "слуги народу" Куницького, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5475
показати весь коментар
11.12.2020 21:58 Відповісти
АНТИКОРРУПЦИОНЕР - личность, которая пока не имеет доступа к кормушке.
Вот к примеру ПАП всё в стране устраивало, пока он был при Яныке, а потом всё изменилось.
показати весь коментар
11.12.2020 22:02 Відповісти
Так он туда и шел, чтобы бабло рубить, кто-то думал по другому?
показати весь коментар
11.12.2020 23:28 Відповісти
Цікаво що люди сприймали усі його "викриваючі" роліки за чисту монету, не ставлячи простого питання - хіба зумів би Сашко без відповідного "даху" так наїжджати на мусорів.
показати весь коментар
12.12.2020 00:54 Відповісти
А что можно было ждать о пархатого инородца? Может харьковское быдло надеялось, что он будет защищать их интересы, а не грабить лохов-гоев?
показати весь коментар
12.12.2020 02:42 Відповісти
тварь
показати весь коментар
12.12.2020 04:58 Відповісти
сидел в бурьянах возле трассы в ..засаде.. ловил лягавых взяточников --- не может такой зеленый человечек быть барыгой --- а почему нет если вся зеленая шобла такая . а их пахан мохнорылый скиздил из привата 155 000 000 000 --- ТАКИ ДА ВМЕСТЕ С БОГОЛЮБОВЫМ И ЧТО ИНТЕРЕСНО У ВСЕЙ БАНДЫ ПАСПОРТА ОДНОЙ СТРАНЫ ОБЕТОВАННОЙ ---- СОВПАДЕНИЕ -- НЕ ДУМАЮ
показати весь коментар
12.12.2020 06:07 Відповісти
Давно пора. У этого ушлёпка по лицу написано, что он вор и гнильё.
показати весь коментар
12.12.2020 06:28 Відповісти
Война войной, а обед по расписанию. Не выдержал Санек испытаний "медными трубами". Как, впрочем, не выдерживал никто. Небезызвестный "казак Гаврилюк" вышел после депутатства с "голой жоп...ой" только по одной причине - по причине полного вакуума в черепной коробке.
показати весь коментар
12.12.2020 10:05 Відповісти
согласен,кроме Гаврилюка
показати весь коментар
12.12.2020 10:14 Відповісти
Тут всё намного проще,Куницкий с Дубинским,полезли к Криклию по поводу сертификации ГБО,что мол Криклий имеет нормальные откаты с сертификации,раньше было 600 грн теперь 3200 грн,потом Куницкий закусился с депутатами Медяник и Монастырским,по поводу закона 2695 ,Медядик это человек Геращенко Антона ,ну и плюс давний конфликт с Колей Тищенко,а у самого рыло в пушку с "Автоэнтерпрайз".
показати весь коментар
12.12.2020 11:11 Відповісти
Надеюсь его посадят.
показати весь коментар
12.12.2020 12:48 Відповісти
Якщо порушили кримінал, то, очевидно що мали б відсторонити від служби! Він же впливає на слідство!
показати весь коментар
12.12.2020 13:26 Відповісти
Порохоботські коментатори якось скромно реагують. Імовірно рештки мізків підказують, що то пряма аналогія з їх "іконою" - сивочолим гетьманом. Той все життя збагачувався при владі.
За грати!
показати весь коментар
12.12.2020 13:32 Відповісти
 
 