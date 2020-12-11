НАБУ відкрило справу про корупцію проти "слуги народу" Куницького, - ЗМІ
Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування діяльності нардепа СН Олександра Куницького. Раніше журналісти показали, як він використовує свої владні повноваження в інтересах пов’язаного із ним приватного бізнесу.
Про це повідомляє з посиланням на джерела "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, детективи розпочали досудове розслідування за статтею 368 Кримінального кодексу України, – "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди". Офіційно в НАБУ цю інформацію не коментують, посилаючись на таємницю слідства.
Паралельно свою перевірку після сюжету "Схем" вже провели Національному агентстві з питань запобігання корупції. Там встановили в діях нардепа "вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів", але протокол про адміністративне правопорушення складений не буде, бо НАЗК втратило такі функції після рішення Конституційного суду, повідомили у відомстві на запит журналістів.
Під час журналістського розслідування, опублікованого у липні 2020 року, "Схеми" встановили, що Олександр Куницький використовує депутатський мандат "слуги народу" в інтересах приватного бізнесу, причетність до якого ніколи не приховував та від імені якого публічно виступав роками. А саме, Куницький як депутат допомагав просувати інтереси "Автоентерпрайз" – харківської групи компаній, що займаються імпортом електрокарів з-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них.
Зокрема, будучи членом комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, Куницький подавав офіційні депутатські звернення в ГПУ та ДБР для розв’язання проблем цього бізнесу з силовиками, розмістив свої громадські приймальні депутата за адресами офісів групи компаній "Автоентерпрайз" у Харкові, що ускладнило можливість проведення там слідчих дій, намагався встановити зарядну станцію цієї мережі прямо у дворі будівель Верховної Ради, а також просував інтереси цього бізнесу, подаючи законопроєкти, безпосередньо пов’язані з ринком електромобільної інфраструктури.
В Конституції України та законі "Про статус народного депутата" зазначено, що влада та бізнес мають бути розділені.
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То Саньок "прокачував персонажа", так би мовити.
Відкрити спараву, аж ніяк не означає осудити по справі!
А де ви раніше були? Чекали поки "Схеми" не ткнуть вас носом в гівно?
Вот к примеру ПАП всё в стране устраивало, пока он был при Яныке, а потом всё изменилось.
За грати!