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НАБУ открыло дело о коррупции против "слуги народа" Куницкого, - СМИ

НАБУ открыло дело о коррупции против

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование деятельности нардепа СН Александра Куницкого. Ранее журналисты показали, как он использует властные полномочия в интересах связанного с ним частного бизнеса.

Об этом сообщает со ссылкой на источники "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, детективы начали досудебное расследование по статье 368 Уголовного кодекса Украины - "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды". Официально в НАБУ эту информацию не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.

Параллельно свою проверку после сюжета "Схем" уже провели Национальном агентстве по предупреждению коррупции. Там увидели в действиях нардепа "совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов", но протокол об административном правонарушении составлен не будет, потому что НАПК потеряло такие функции после решения Конституционного Суда, сообщили в ведомстве в ответ на запрос журналистов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Куницкий использует мандат в интересах собственного бизнеса, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Во время журналистского расследования, опубликованного в июле 2020 года, "Схемы" установили, что Александр Куницкий использует депутатский мандат "слуги народа" в интересах частного бизнеса, причастность к которому никогда не скрывал и от имени которого публично выступал годами. В частности, Куницкий как депутат помогал продвигать интересы "Автоэнтерпрайз" - харьковской группы компаний, занимающихся импортом электрокаров из-за рубежа и изготовлением и установкой зарядных станций для них.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Куницкий собирает подписи за отставку министра инфраструктуры Криклия: "У тебя там коррупция, которую ты построил... Не можешь - вали в отставку!". ВИДЕО

В частности, будучи членом комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, Куницкий подавал официальные депутатские обращения в ГПУ и ГБР для решения проблем этого бизнеса с силовиками, разместил свои общественные приемные депутата по адресам офисов группы компаний "Автоэнтерпрайз" в Харькове, что осложнило возможность проведения там следственных действий, пытался установить зарядную станцию ​​сети прямо во дворе зданий Верховной Рады, а также продвигал интересы этого бизнеса, подавая законопроекты, непосредственно связанные с рынком электромобильной инфраструктуры.

В Конституции Украины и законе "О статусе народного депутата" указано, что власть и бизнес должны быть разделены.

Автор: 

НАБУ (4220) коррупция (8559) Слуга народа (2630) Куницкий Александр (45)


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Топ комментарии
+43
А оказался ни чем не лучше ментов
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11.12.2020 17:40
+38
И израильский паспорт открыто имеет.
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11.12.2020 17:41
+37
А какие ролики снимал про корупционеров милиционеров .
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11.12.2020 17:40
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НАБУ открыло дело о коррупции против "слуги народа" Куницкого, - СМИ - Цензор.НЕТ 8970
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11.12.2020 17:41 Ответить
НАБУ відкрило справу про корупцію проти "слуги народу" Куницького, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3831
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11.12.2020 18:12 Ответить
А какие ролики снимал про корупционеров милиционеров .
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11.12.2020 17:40 Ответить
А оказался ни чем не лучше ментов
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11.12.2020 17:40 Ответить
Там просто була така робота. Робота і моральні принципи для Куніцкіх, Зеленських, Каломойськіх і т.д. - це лінії, які ніколи не пересікаються
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11.12.2020 18:07 Ответить
не пересікаються = не перетинаються
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11.12.2020 20:36 Ответить
"А какие ролики снимал..."
То Саньок "прокачував персонажа", так би мовити.
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11.12.2020 22:55 Ответить
И израильский паспорт открыто имеет.
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11.12.2020 17:41 Ответить
І відслужив в Ізраїлі. Але дурнуваті хохли зробили його депутатом в Україні. Тьху!
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11.12.2020 21:21 Ответить
це тей блохер, який боровся проти корупції в патрульній поліції?
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11.12.2020 17:46 Ответить
Професійний провокатор.
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11.12.2020 18:12 Ответить
Посадить його на зону де корумповані поліціянти сидять, чисто поржать
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11.12.2020 17:53 Ответить
ну если с нынешнего положения, то я так понимаю туда и дожен попасть)) но слуги наверное избавятся от него сначала, или отмажут, что более вероятно
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11.12.2020 18:21 Ответить
Як казав знавець і експерт української мови Кіля Бімба: "Та *****", всеодно генпрокурорша справу забере і як сказав би експерт Кіля Бімба " похіріть".
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11.12.2020 17:58 Ответить
Так Куні що від того? Він іще громадянин Ізраїлю. Присягу давав Армії Ізраїлю. Чкурне з грошиками на Землю Обітовану ...
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11.12.2020 18:10 Ответить
тут на зэбилах можно поживться и внукам хватит
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11.12.2020 19:11 Ответить
Деревня дураков в действии!!!
Відкрити спараву, аж ніяк не означає осудити по справі!
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11.12.2020 18:12 Ответить
Ну, НАБУ свою справу знає ... Якщо Венедіктова не буде заважати, "Сядуть усє"
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12.12.2020 14:38 Ответить
Не паліться москалики по простому. В Україні немає деревень і ми такого слова не розуміємо, бо в нас села і селища.
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11.12.2020 18:32 Ответить
Типичный аферист, как и его ролевая модель зеленский
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11.12.2020 18:46 Ответить
Там рольових моделей і так достобіса.

НАБУ відкрило справу про корупцію проти "слуги народу" Куницького, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5890
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11.12.2020 20:34 Ответить
то что он ментов и прокуроров пиз..л он молодец, сам удивлялся как его не порешалы ментовские оборотни... а решать вопросы своего бизнеса на депутатских именных бланках это тупость, даже ахметов до такого не опускается, клоунство наверно заразное))
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11.12.2020 18:56 Ответить
постановки, кого он пи+++ил??? Я бы этого ====соса скрутил бы в бараньий рог...
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11.12.2020 20:37 Ответить
"...Параллельно свою проверку после сюжета "Схем" уже провели Национальном агентстве по предупреждению коррупции..."

А де ви раніше були? Чекали поки "Схеми" не ткнуть вас носом в гівно?
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11.12.2020 19:22 Ответить
Ей ЗЕбилы,когда уже начнете реально сажать корупционеров и конфисковывать имущество их и их семей?Видимо вы ждете когда сам народ начнет их отстреливать но тогда вы же сами в первую очередь будете физически уничтожены так как народ в правосудие уже не верит.
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11.12.2020 19:37 Ответить
Да никто никого не будет садить. Нынешней мегаотстойной власти это уже не поможет.
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12.12.2020 06:39 Ответить
сажать*
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12.12.2020 06:40 Ответить
Им надо чаще напоминать про " Дедовы яры", иначе с шеи не слезут
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12.12.2020 10:23 Ответить
Хох...Куни- ярый борец с аваковской полицией Был.
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11.12.2020 19:42 Ответить
як би ще й посадили цього ...ДОРКА!
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11.12.2020 20:22 Ответить
Відосіки от санька - всі дивились....Але маємо один ньюанс - депутатська недоторканість.... тому 73 чи скільки там відсотків - ви це, +++*****, +++дь зробили РАЗОМ!!!!!
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11.12.2020 20:35 Ответить
блохер изя поломался
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11.12.2020 20:44 Ответить
Завтра бенядиктова закроет дело, лохдаун уже звонил!
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11.12.2020 21:07 Ответить
а как же у лохдауна все под контролем
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12.12.2020 06:10 Ответить
а че не говорят -- окружение зеленского, как любили...
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11.12.2020 21:17 Ответить
і що буде? як відкрили так і закриють...
НАБУ відкрило справу про корупцію проти "слуги народу" Куницького, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7189
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11.12.2020 21:26 Ответить
Рідкісна гнида цей пейсатий поц.
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11.12.2020 21:34 Ответить
Як і усі вони, цей пейсатий нічим не відрізняється віж усіх інших виродків.
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12.12.2020 02:44 Ответить
НАБУ відкрило справу про корупцію проти "слуги народу" Куницького, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5475
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11.12.2020 21:58 Ответить
АНТИКОРРУПЦИОНЕР - личность, которая пока не имеет доступа к кормушке.
Вот к примеру ПАП всё в стране устраивало, пока он был при Яныке, а потом всё изменилось.
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11.12.2020 22:02 Ответить
Так он туда и шел, чтобы бабло рубить, кто-то думал по другому?
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11.12.2020 23:28 Ответить
Цікаво що люди сприймали усі його "викриваючі" роліки за чисту монету, не ставлячи простого питання - хіба зумів би Сашко без відповідного "даху" так наїжджати на мусорів.
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12.12.2020 00:54 Ответить
А что можно было ждать о пархатого инородца? Может харьковское быдло надеялось, что он будет защищать их интересы, а не грабить лохов-гоев?
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12.12.2020 02:42 Ответить
тварь
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12.12.2020 04:58 Ответить
сидел в бурьянах возле трассы в ..засаде.. ловил лягавых взяточников --- не может такой зеленый человечек быть барыгой --- а почему нет если вся зеленая шобла такая . а их пахан мохнорылый скиздил из привата 155 000 000 000 --- ТАКИ ДА ВМЕСТЕ С БОГОЛЮБОВЫМ И ЧТО ИНТЕРЕСНО У ВСЕЙ БАНДЫ ПАСПОРТА ОДНОЙ СТРАНЫ ОБЕТОВАННОЙ ---- СОВПАДЕНИЕ -- НЕ ДУМАЮ
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12.12.2020 06:07 Ответить
Давно пора. У этого ушлёпка по лицу написано, что он вор и гнильё.
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12.12.2020 06:28 Ответить
Война войной, а обед по расписанию. Не выдержал Санек испытаний "медными трубами". Как, впрочем, не выдерживал никто. Небезызвестный "казак Гаврилюк" вышел после депутатства с "голой жоп...ой" только по одной причине - по причине полного вакуума в черепной коробке.
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12.12.2020 10:05 Ответить
согласен,кроме Гаврилюка
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12.12.2020 10:14 Ответить
Тут всё намного проще,Куницкий с Дубинским,полезли к Криклию по поводу сертификации ГБО,что мол Криклий имеет нормальные откаты с сертификации,раньше было 600 грн теперь 3200 грн,потом Куницкий закусился с депутатами Медяник и Монастырским,по поводу закона 2695 ,Медядик это человек Геращенко Антона ,ну и плюс давний конфликт с Колей Тищенко,а у самого рыло в пушку с "Автоэнтерпрайз".
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12.12.2020 11:11 Ответить
Надеюсь его посадят.
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12.12.2020 12:48 Ответить
Якщо порушили кримінал, то, очевидно що мали б відсторонити від служби! Він же впливає на слідство!
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12.12.2020 13:26 Ответить
Порохоботські коментатори якось скромно реагують. Імовірно рештки мізків підказують, що то пряма аналогія з їх "іконою" - сивочолим гетьманом. Той все життя збагачувався при владі.
За грати!
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12.12.2020 13:32 Ответить
 
 