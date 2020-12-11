НАБУ открыло дело о коррупции против "слуги народа" Куницкого, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование деятельности нардепа СН Александра Куницкого. Ранее журналисты показали, как он использует властные полномочия в интересах связанного с ним частного бизнеса.

Об этом сообщает со ссылкой на источники "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, детективы начали досудебное расследование по статье 368 Уголовного кодекса Украины - "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды". Официально в НАБУ эту информацию не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.

Параллельно свою проверку после сюжета "Схем" уже провели Национальном агентстве по предупреждению коррупции. Там увидели в действиях нардепа "совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов", но протокол об административном правонарушении составлен не будет, потому что НАПК потеряло такие функции после решения Конституционного Суда, сообщили в ведомстве в ответ на запрос журналистов.

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Во время журналистского расследования, опубликованного в июле 2020 года, "Схемы" установили, что Александр Куницкий использует депутатский мандат "слуги народа" в интересах частного бизнеса, причастность к которому никогда не скрывал и от имени которого публично выступал годами. В частности, Куницкий как депутат помогал продвигать интересы "Автоэнтерпрайз" - харьковской группы компаний, занимающихся импортом электрокаров из-за рубежа и изготовлением и установкой зарядных станций для них.

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В частности, будучи членом комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, Куницкий подавал официальные депутатские обращения в ГПУ и ГБР для решения проблем этого бизнеса с силовиками, разместил свои общественные приемные депутата по адресам офисов группы компаний "Автоэнтерпрайз" в Харькове, что осложнило возможность проведения там следственных действий, пытался установить зарядную станцию ​​сети прямо во дворе зданий Верховной Рады, а также продвигал интересы этого бизнеса, подавая законопроекты, непосредственно связанные с рынком электромобильной инфраструктуры.

В Конституции Украины и законе "О статусе народного депутата" указано, что власть и бизнес должны быть разделены.